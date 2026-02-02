България

Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

Началникът на затвора не е информирал за направеното предложение да бъде освободен Евелин Банев

2 февруари 2026, 16:33
Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София
Източник: БТА

П о заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев се проверяват основанията, на базата на които началникът на затвора в София е направил предложение за условно предсрочно освобождаване на лишения от свобода Евелин Банев.

До приключване на проверката началникът на затвора ще бъде временно отстранен от длъжност.

Предложиха Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно

Началникът на затвора не е информирал за направеното предложение главния директор на ГДИН, нито Министерство на правосъдието. 

Съгласно чл. 437, ал. 1, т. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс предложение за условно предсрочно освобождаване може да бъде направено от окръжния прокурор или началника на затвора. За подаването на предложението, съгласно чл. 70 от Наказателния кодекс, е нужно едновременно изпълнение на две условия – лишеният от свобода да е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически не по-малко от една втора от наложеното наказание, а в случаите на опасен рецидив - да е изтърпял не по-малко от две трети от наложеното наказание. Именно изпълнението на тези две условия съвкупно, ще бъдат проверени по разпореждане на министър Георгиев.

Подробности за задържането на Евелин Банев-Брендо

От Софийския градски съд потвърдиха пред NOVA, че в съда е образувано дело за условно предсрочно освобождаване на Евелин Банев. Това се случва по предложение на началника на затвора в София, в което се казва, че известният с прякора Брендо се е поправил.

Припомняме, че Евелин Банев, известен като Брендо беше осъден за международен трафик на наркотици и ръководене на престъпна група. Той получи присъди в няколко държави, включително 20 години затвор в Италия и 10 години и шест месеца в Румъния. В България първоначално беше осъден за пране на пари, но по-късно бе оправдан от Апелативния съд. През юни 2024 г. Софийският градски съд определи той да изтърпи в България общо наказание от десет години и половина, обединяващо присъдите от Италия, Румъния и България. Банев сам се предаде в затвора в София на 24 юни 2024 г., след като беше международно издирван от 2018 г.

Той е и автор на книгата "Съзирам душата на България", която според него е писана по време на престоя му в затвора.

Източник: NOVA, БГНЕС    
Последвайте ни
Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

Откриха три тела в хижа край прохода „Петрохан”, проверяват дали става дума за убийство (СНИМКИ)

Откриха три тела в хижа край прохода „Петрохан”, проверяват дали става дума за убийство (СНИМКИ)

Мъж отвлече жена от автобус насред Плевен

Мъж отвлече жена от автобус насред Плевен

Дара мисли да се откаже от Евровизия

Дара мисли да се откаже от Евровизия

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

Как ще се отразят на вторите пенсии промените в закона

pariteni.bg
Застраховките на е-колите обикновено са по-скъпи от тези на колите с ДВГ

Застраховките на е-колите обикновено са по-скъпи от тези на колите с ДВГ

carmarket.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Предложиха Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно

Предложиха Евелин Банев - Брендо да бъде освободен предсрочно

България Преди 31 минути

<p>НАСА започна обратно броене за първата човешка мисия до Луната от 1972 г.</p>

НАСА започна тренировъчно обратно броене за първата човешка мисия до Луната от 1972 г.

Любопитно Преди 36 минути

Те ще наблюдават генералната репетиция от базата си в Хюстън, преди да отлетят до Космическия център „Кенеди“, след като ракетата получи разрешение за полет

Страшна катастрофа с жертви край Старо Оряхово

Страшна катастрофа с жертви край Старо Оряхово

България Преди 1 час

Движението по пътя Варна - Бургас е временно преустановено

Историята на Тарар – френският войник с нечовешки апетит, който не познавал ситост

Историята на Тарар – френският войник с нечовешки апетит, който не познавал ситост

Любопитно Преди 1 час

Тарар можел да изяде толкова храна, колкото да нахрани 15 души, и да поглъща цели котки, но стомахът му никога не се засищал

Израел отвори граничния пункт "Рафах", но с ограничения

Израел отвори граничния пункт "Рафах", но с ограничения

Свят Преди 1 час

Повторното отваряне на "Рафах" беше ключов елемент от първата фаза на Тръмп

Джорджа Мелони

„Не, определено не съм ангел“ – Джорджа Мелони за спорна фреска в църква

Свят Преди 1 час

Италианските власти разследваха фреска в римска базилика, след като скорошни реставрационни дейности изглеждаха така, сякаш изобразяват министър-председателя Джорджа Мелони като ангел

Търсите нов живот? Има нови свободни работни места в Антарктида за 2026 г.

Търсите нов живот? Има нови свободни работни места в Антарктида за 2026 г.

Любопитно Преди 2 часа

Британската антарктическа служба стартира новогодишна кампания за намиране на хора за работа в изследователските ѝ станции в Антарктика

Забавна грешка на „Грами“: Шер обяви Лутър Вандрос вместо Кендрик Ламар

Забавна грешка на „Грами“: Шер обяви Лутър Вандрос вместо Кендрик Ламар

Любопитно Преди 2 часа

Шер предизвика усмивки на наградите „Грами“, след като по време на обявяването на „Запис на годината“ погрешка спомена Лутър Вандрос вместо Кендрик Ламар, а забавният момент бързо стана хит в социалните мрежи

Иран задържа четирима чужди граждани за "участие в бунтове"

Иран задържа четирима чужди граждани за "участие в бунтове"

Свят Преди 2 часа

<p>Кремъл обяви кога ще се проведат&nbsp;следващите преговори за Украйна</p>

Следващите преговори за Украйна ще се състоят в Абу Даби от 4 до 5 февруари

Свят Преди 2 часа

Това заяви Дмитрий Песков

<p>Как и защо бяха свалени българските торент сайтове - подробности за акцията</p>

След спирането на торент сайтовете: Три лица са привлечени като обвиняеми

Свят Преди 2 часа

В знакова международна операция, координирана от ГДБОП, на 29 януари трите най-големи български сайта за пиратско съдържание - ArenaBG.com, Zamunda.net и Zelka.org –бяха свалени

Шест рискови фактора, които могат да доведат до инфаркт на млади години

Шест рискови фактора, които могат да доведат до инфаркт на млади години

Любопитно Преди 2 часа

Назовани са неочаквани рискови фактори, за които всеки трябва да знае

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Петрич

Кола блъсна жена на пешеходна пътека в Петрич

България Преди 3 часа

На водача са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни

<p>Ето колко е бюджетният дефицит&nbsp;на България за 2025 г.</p>

Бюджетният дефицит на България за 2025 г. е 3,1%

Пари Преди 3 часа

Плевен удължава междусрочната ваканция на учениците

Плевен удължава междусрочната ваканция на учениците

България Преди 3 часа

Кметът на община Плевен обяви 3 февруари за неучебен ден

Соня Йончева блести в „Тоска” с Йонас Кауфман и „Синя нощ” с Хаузер в две незабравими вечери от „Гала в София” 2026

Соня Йончева блести в „Тоска” с Йонас Кауфман и „Синя нощ” с Хаузер в две незабравими вечери от „Гала в София” 2026

Любопитно Преди 3 часа

Българската публика ще може да се наслади на грандиозните спектакли на 25 и 27 август в София

Всичко от днес

От мрежата

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

dogsandcats.bg

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Семейство Бийбър под светлините на прожекторите: бебе, любов и провокации

Edna.bg

„Желанието ми е смазано“: DARA обмисля да се откаже от участие в "Евровизия"

Edna.bg

Ботев Пд с позиция след решението на БФС за Око Флекс

Gong.bg

Тото Волф: Преминахме всички проверки на двигателя, всичко е легално

Gong.bg

Шефът на Софийския затвор поиска предсрочно освобождаване на Евелин Банев – Брендо

Nova.bg

Разследват сигнал за трима убити в хижа край прохода „Петрохан” (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg