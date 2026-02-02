Скандал с Брендо, отстраниха началника на затвора в София

П о заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев се проверяват основанията, на базата на които началникът на затвора в София е направил предложение за условно предсрочно освобождаване на лишения от свобода Евелин Банев.

До приключване на проверката началникът на затвора ще бъде временно отстранен от длъжност.

Началникът на затвора не е информирал за направеното предложение главния директор на ГДИН, нито Министерство на правосъдието.

Съгласно чл. 437, ал. 1, т. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс предложение за условно предсрочно освобождаване може да бъде направено от окръжния прокурор или началника на затвора. За подаването на предложението, съгласно чл. 70 от Наказателния кодекс, е нужно едновременно изпълнение на две условия – лишеният от свобода да е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически не по-малко от една втора от наложеното наказание, а в случаите на опасен рецидив - да е изтърпял не по-малко от две трети от наложеното наказание. Именно изпълнението на тези две условия съвкупно, ще бъдат проверени по разпореждане на министър Георгиев.

От Софийския градски съд потвърдиха пред NOVA, че в съда е образувано дело за условно предсрочно освобождаване на Евелин Банев. Това се случва по предложение на началника на затвора в София, в което се казва, че известният с прякора Брендо се е поправил.

Припомняме, че Евелин Банев, известен като Брендо беше осъден за международен трафик на наркотици и ръководене на престъпна група. Той получи присъди в няколко държави, включително 20 години затвор в Италия и 10 години и шест месеца в Румъния. В България първоначално беше осъден за пране на пари, но по-късно бе оправдан от Апелативния съд. През юни 2024 г. Софийският градски съд определи той да изтърпи в България общо наказание от десет години и половина, обединяващо присъдите от Италия, Румъния и България. Банев сам се предаде в затвора в София на 24 юни 2024 г., след като беше международно издирван от 2018 г.

Той е и автор на книгата "Съзирам душата на България", която според него е писана по време на престоя му в затвора.