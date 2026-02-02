Изчезна майката на известна водеща в САЩ, подозират убийство

В ластите, разследващи изчезването на Нанси Гътри, вярват, че „наистина има местопрестъпление“, заяви шерифът на окръг Пима в понеделник, призовавайки обществеността за помощ при предоставянето на информация, която ще помогне за намирането на майката на водещата в Ен Би Си Савана Гътри, предава Си Ен Ен.

84-годишната Нанси Гътри има проблеми с мобилността и е без ключови лекарства, каза шерифът на окръг Пима Крис Нанос.

„Знаем, че тя не е излязла просто така оттам“, посочи Нанос и добави: „Тя не е тръгнала сама.“

Детективи от отдел „Убийства“ бяха изпратени в дома на Нанси Гътри, което не е обичайна практика, подчерта Нанос.

В издирването участват специалисти по търсене и спасяване, включително доброволци, кучета, гранични патрули и хеликоптери.

Гътри е била видяна за последно в събота около 21:30 ч. близо до дома си в района на Каталина Футхилс близо до Тусон, каза Нанос.

Член на семейството се е обадил в полицията около обяд в неделя, за да съобщи за изчезването ѝ, добави шерифът.

Гътри няма когнитивни проблеми, каза Нанос, позовавайки се на семейството си.

Полицията пояснява, че сцената в къщата на Гътри е била „много обезпокоителна“, без да дава подробности.