Тръмп обяви споразумение с Индия за сметка на Русия

Моди: Имах чудесен разговор днес с моя скъп приятел президента Тръмп

2 февруари 2026, 22:26
Тръмп обяви споразумение с Индия за сметка на Русия
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви „търговско споразумение“ с Индия. Той заяви, че премиерът Нарендра Моди е обещал да спре да купува руски петрол и вместо това може да го купува от Венецуела.

Тръмп написа в Трут Сошъл, че след разговор с Моди САЩ ще намалят реципрочната си митническа ставка от 25% на 18%, а Индия ще намали митата върху американските стоки до нула.

"Моди е велик човек, той обича Тръмп"

Служител на Белия дом каза пред АФП, че допълнителните 25% мита, наложени от Тръмп на Индия за закупуването на руски петрол, също ще бъдат отменени след съгласието на Индия да спре да го купува.

Американският президент от месеци оказва натиск върху Ню Делхи да прекрати зависимостта си от руския петрол, тъй като се стреми към прекратяване на войната в Украйна, и наложи допълнителни мита на Индия миналата година.

„От приятелство и уважение към министър-председателя Моди и по негова молба, с незабавно влизане в сила, ние се съгласихме на търговско споразумение между Съединените щати и Индия“, заяви Тръмп.

Описвайки Моди като „един от най-добрите ми приятели“, Тръмп посочи, че „той се съгласи да спре да купува руски петрол и да купува много повече от Съединените щати и, потенциално, от Венецуела. Това ще помогне да се сложи край на войната в Украйна“.

САЩ ще наложат мита на Индия заради покупките на руски петрол

Съединените щати ефективно контролират износа на петрол от Венецуела, след като през януари с военна операция свалиха от власт лидера на южноамериканската страна Николас Мадуро.

Моди от своя страна каза, че е провел „чудесен“ телефонен разговор с Тръмп и му благодари за намаляването на митата върху индийските продукти.

„Имах чудесен разговор днес с моя скъп приятел президента Тръмп. Радвам се, че продуктите, произведени в Индия, вече ще имат намалена митническа ставка от 18%“, написа той в X.

В публикацията му обаче не се споменава твърдението на Тръмп, че Индия ще намали митата върху американските стоки до нула и ще спре да купува руски петрол.

Тръмп наложи на Индия 25% реципрочни мита по време на вълната от мита, наречена „Ден на освобождението“, миналата година. След това добави още 25% заради покупките на руски петрол.

Моди беше един от първите лидери, посетили Белия дом след встъпването в длъжност на Тръмп за втори мандат през януари 2025 г., но това не спря трудните търговски преговори през изминалата година.

Президентът на САЩ през октомври също заяви, че индийският премиер е обещал да спре да купува руски петрол, но това не случи.

