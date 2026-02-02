Фалшива заповед за неучебен ден в Русе

В социалните мрежи се разпространява невярна информация за издадена заповед, разписана от заместник-кмета на Русе Никола Лазаров, според която 3 февруари е обявен за неучебен ден „заради влошената зимна обстановка на територията на община Русе“.

Това съобщиха от местната администрация в крайдунавския град.

„Днес дори съм отпуск и няма как да разпиша подобен документ. Заповедта е фалшива и утре е редовен учебен ден. Пожелавам на всички ученици успешен втори срок“, каза пред БТА Лазаров.

От местната администрация потвърдиха, че учебният процес във всички училища на територията на общината ще се провежда по утвърдения график.

„Община Русе призовава гражданите да се информират от официалните ѝ комуникационни канали. По случая са предприети действия за уведомяване на компетентните органи с цел извършване на проверка и установяване на отговорните лица за разпространението на подвеждащата информация“, съобщиха още от местната администрация в крайдунавския град.