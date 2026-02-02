България

Фалшива заповед за неучебен ден в Русе

Заповедта е фалшива и утре е редовен учебен ден

2 февруари 2026, 20:16
Фалшива заповед за неучебен ден в Русе
Източник: БГНЕС

В социалните мрежи се разпространява невярна информация за издадена заповед, разписана от заместник-кмета на Русе Никола Лазаров, според която 3 февруари е обявен за неучебен ден „заради влошената зимна обстановка на територията на община Русе“.

Това съобщиха от местната администрация в крайдунавския град.

„Днес дори съм отпуск и няма как да разпиша подобен документ. Заповедта е фалшива и утре е редовен учебен ден. Пожелавам на всички ученици успешен втори срок“, каза пред БТА Лазаров. 

От -12 до +23 градуса през февруари: Средиземноморски циклони и дъжд носят големи обрати

От местната администрация потвърдиха, че учебният процес във всички училища на територията на общината ще се провежда по утвърдения график.

„Община Русе призовава гражданите да се информират от официалните ѝ комуникационни канали. По случая са предприети действия за уведомяване на компетентните органи с цел извършване на проверка и установяване на отговорните лица за разпространението на подвеждащата информация“, съобщиха още от местната администрация в крайдунавския град.

Източник: БТА

 

Източник: БТА, Андрей Кючуков    
Фалшива заповед Община Русе
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 2 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 1 ден
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 1 ден
