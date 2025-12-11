65-годишен мъж е обвинен, че е блудствал с 13-годишно момиче в автобус

65-годишен мъж е обвинен, че е блудствал с 13-годишно дете в автобус, съобщават от прокуратурата.

Под ръководството на Районна прокуратура – Кюстендил се води досъдебно производство, образувано за извършени действия с цел да се възбуди полово желание без съвкупление спрямо малолетно дете – престъпление по чл. 149, ал. 1 от НК, съобщават от държавното обвинение.

Разкрито е, че през 2024 г. в автобус, изпълняващ редовен маршрут от гр. Кюстендил за с. Катрище, били осъществени блудствени действия спрямо 13-годишно момиче.

Пострадалата е разпитана в условията на „Синя стая“ в присъствие на психолог и специалисти, съобразно изискванията за защита на малолетни свидетели.

По делото са събрани, проверени и анализирани доказателства, които в своята съвкупност формират обосновано предположение за съпричастността на 65-годишния Л.С. към инкриминираното деяние.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа и е привлечен в качеството на обвиняем.

Предстои Районна прокуратура – Кюстендил да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.