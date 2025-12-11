Нови разкрития за скандалния живот на "неуморимата секс машина" Джак Никълсън

Н ови разкрития хвърлят светлина върху скандалния живот на Джак Никълсън, славата му на „неуморима секс машина" и десетилетията на диви партита в прочутата „Алея на лошите момчета“ в Холивуд, предаде New York Post.



Джак Никълсън веднъж споделя: „Със слънчевите си очила аз съм Джак Никълсън. Без тях съм просто дебел 60-годишен мъж.“

Този коментар е направен 28 години преди настоящия му живот, в който актьорът избягва публичността. Но през десетилетията на 70-те и 80-те, белязани от скандален живот, безброй жени и употреба на наркотици, той прекарва голяма част от времето си именно със слънчеви очила.

Емблематичният образ на Джак Никълсън от миналото се превръща в модел за всяка харизматична, а понякога и токсична, мъжка звезда след него. Неслучайно отсечката от „Мълхоланд Драйв“ в Холивуд Хилс, където живееше, е известна като „Алеята на лошите момчета“.

Секс с вманиачена преследвачка

Бен Драйфус публикува в социалната мрежа X история за майка си, Джерами Рейн, която илюстрира скандалната природа на Никълсън.

Jack Nicholson’s wildest partying days: Womanizing, drugs and sex with his stalker https://t.co/2XlU7cJZRy pic.twitter.com/OrywxIXvlv — New York Post (@nypost) December 10, 2025

Според Драйфус – син на Рейн и актьора Ричард Драйфус – майка му е имала връзка с Никълсън по времето, когато той бил преследван от жена от „Айова или някъде оттам“.

Въпросната жена се появила в Лос Анджелис, почукала на вратата на Никълсън и някак успяла да влезе в къщата, което разбираемо притеснило Рейн и актьора. Тримата се озовали в хола, след което Рейн била изпратена да се обади на агента и асистента на актьора за помощ.

Когато се върнала, холът бил празен. Рейн намерила Никълсън в спалнята, където получавал орален секс от преследвачката си. Рейн избухнала и попитала Никълсън: „Какво, по дяволите, не ти е наред?“

Твърди се, че Никълсън отговорил: „Тя ми предложи орален секс. Нямаше да откажа!“

During the 1990s, Jack Nicholson kept a telescope on his Mulholland Drive balcony—not to stargaze, but to spy playfully on his eccentric neighbor and friend, Marlon Brando. Their bond was a cocktail of chaos and affection. Brando once scrawled a note on a napkin that read, “I’m… pic.twitter.com/AhaHIefGRz — Mr Commonsense (@fopminui) October 9, 2025

Рейн незабавно скъсала с трикратния носител на „Оскар“.

Марк Елиът, автор на биографията „Никълсън“, не е изненадан. „Жените са неговият смисъл на съществуването“, казва той пред The Post. „Този орален секс е бил знакът на привързаност, който той винаги търси, но никога не получава.“

Разкритие за майката на Никълсън

Елиът отдава част от сексуалната разкрепостеност на Никълсън – и това, което нарича негова емоционална нужда – на факта, че на 37-годишна възраст, през 1974 г., разбира, че жената, която е смятал за своя сестра, всъщност е неговата биологична майка.

Jack Nicholson: In 1996, he brutally beat a sex worker (Catherine Sheehan) causing severe brain damage slowly leaving her blind. She requires medical treatment to this day and doctors predict the side effects from her injuries will eventually lead to her death. pic.twitter.com/N20KoR6wAC — amber heard archive  🇵🇸 (@heardsstan) November 18, 2023

Това, което прави разкритието още по-болезнено, е, че Никълсън я е последвал в Лос Анджелис в търсене на по-добър живот от този, който е имал в Ню Джърси, където са израснали.

„Тази огромна измама е убила доверието му в жените“, казва Елиът за шокиращата новина, съобщена на Никълсън от репортер на списание Time. „Освен това той просто обичаше да се забавлява.“

В книгата си Елиът пише за „денонощните партита с алкохол, наркотици, секс... и горещи, желаещи момичета“.

Сред известните завоевания на Никълсън са Даян Кийтън, Джони Мичъл и Маргарет Трюдо (майката на Джъстин Трюдо). Една от бившите му партньорки, актрисата Карън Мейо-Чандлър, веднъж възкликва пред Playboy, че Никълсън е „неуморима секс машина. Той си пада по забавни игрички... като пляскане, белезници, камшици и снимки с „Полароид“.“

Връзки и пикантни афери

Никълсън е бил женен само веднъж – за актрисата Сандра Найт между 1962 и 1968 г. Двамата имат една дъщеря, Дженифър. Самият Никълсън разказва пред Playboy, че през 60-те години е прекарал три месеца, в които е ходил напълно гол в дома си, „независимо кой се отбиваше“.

По-малко разбиране към неговия свободен начин на живот проявява Анджелика Хюстън. Тя има връзка с Никълсън в продължение на 17 години, но капката, която преляла чашата, била, когато той започнал афера с актрисата и модел Ребека Брусард, която забременяла от него през 1990 г.

„Джак не ми представи новината като „Това е най-страхотната вест“, разказва Хюстън. „Той каза: „Някой ще има бебе“. И след това просто ми го стовари. Аз бях много мила... но докато се прибера вкъщи, вече бях бясна.“

Фактът, че Брусард е забременяла (тя и Никълсън имат две деца, Рей и Лорейн), не би трябвало да е шок. Както самият той твърди пред Rolling Stone, Никълсън никога през живота си не е купувал презерватив. Пред списанието той се хвали, че през 2006 г., когато е бил на 69, е „покрил територията от 21 до 61“, говорейки за възрастта на жените, с които е спал.

Кокаин като еспресо

Никълсън не е бил най-лесният партньор. През 1977 г. Хюстън била в къщата му, когато той и Роман Полански се отбили за фотосесия. Един от моделите на Полански било 13-годишно момиче, с което режисьорът по-късно признава, че е имал незаконен полов контакт. Докато разследвали престъплението, полицаите претърсили чантата на Хюстън и открили половин грам кокаин.

Тя е арестувана. Но Никълсън, който редовно употребявал кокаин, се измъква невредим. Според книгата на Елиът, наркотиците му са били скрити във фалшиви флакони с пяна за бръснене.

Въпреки това Хюстън е снизходителна към него. Според нея „Джак никога не е прекалявал. Мисля, че го използваше по-скоро по интелигентен начин. Джак винаги е имал лек проблем с физическата летаргия. Беше уморен и предполагам, че на определена възраст една малка доза го е ободрявала. Като еспресо.“

Според Елиът обаче той е бил достатъчно голям ценител, за да разграничава много добрия от просто добрия кокаин. По време на партитата му „наркотици имало навсякъде. Но имало „обикновени“ наркотици и такива за „горния етаж“. Вторите били за ВИП гости, най-добри приятели и особено красиви жени.“

Партита по цяла нощ

„Партитата продължаваха по цяла нощ“, казва Елиът. „Бяха шумни, с хора, които тичаха голи и скачаха в басейните.“

Само едно нещо трябвало да помнят гостите: да са се нахранили добре, преди да дойдат. Според книгата на Елиът, хладилникът на Никълсън бил почти празен – обикновено съдържал бира, трева и мляко. Последното било за чувствителния стомах на Никълсън.

Един човек, който не бил фен на дивите партита, бил приятелят му Марлон Брандо.

„Брандо беше негов съсед и се обадил на шефа на полицията, за да се оплаче от Никълсън“, казва Елиът. „Казал, че Никълсън нарушава спокойствието. Полицаите идвали, Никълсън се извинявал, а на следващия ден отивал да пита Брандо защо е звънял на полицията. А той отвръщал: „Пречехте ми, опитвах се да се концентрирам, а шумът беше твърде силен“.“

Но идването на полицаи в дома на Никълсън за нещо толкова дребно като оплакване от шум не било голям проблем. Както казва бившата холивудска мадам Хайди Флайс пред The Post: „Всички обичат Джак Никълсън, а полицаите искат да са известни. Той има връзки с тях.“

Той доказал дълбочината на тези връзки точно преди Флайс да бъде арестувана по обвинения в сводничество. „Джак дойде до къщата ми. Почука на прозореца на спалнята. Отворих задната врата, а той каза: „По петите ти са, хлапе“.“

Никълсън имал предвид, че полицията в Лос Анджелис планира да я арестува. Но тя не му обърнала внимание: „Помислих си, колко трябва да е надрусан, за да ми говори това? Но истината е, колко надрусана бях аз, за да не го послушам?“

Малко след това тя е осъдена за укриване на данъци и получава присъда от 37 месеца затвор. Точно преди да влезе, Никълсън отново се проявил, показвайки меката си страна.

„Джак ми се обади точно преди да вляза в затвора и каза: „Знам, че това ти се струва като вечност и че животът ти е свършил. Но трябва да продължиш да гледаш напред. Все още можеш да имаш хубав живот. Предстои ти толкова много добро.““

Флайс пази този спомен и добавя: „Това беше толкова мило. Хареса ми дори повече от предупреждението, което ми даде.“

Джак Никълсън

Джак Никълсън (роден на 22 април 1937 г.) е американски актьор и режисьор. Той е известен с мрачните си, но харизматични герои. Никълсън е един от най-отличаваните актьори в историята на киното, получил три награди „Оскар“: две за най-добра мъжка роля за „Полет над кукувиче гнездо“ (1975) и „Колкото по-добре е невъзможно“ (1997), и една за най-добра поддържаща мъжка роля за „Думи на нежност“ (1983). Той е номиниран за „Оскар“ общо дванадесет пъти, което го прави най-номинираният актьор мъж в историята на наградите. Освен „Оскар“, Никълсън е носител и на седем награди „Златен глобус“. Неговата богата филмография включва емблематични роли във филми като „Китайски квартал“ (1974), „Сиянието“ (1980) и „Батман“ (1989). Признат е за едно от най-значимите лица в американското кино.