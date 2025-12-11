Нови разкрития за скандалния живот на "неуморимата секс машина" Джак Никълсън

Свят

Източник: Getty Images

Н ови разкрития хвърлят светлина върху скандалния живот на Джак Никълсън, славата му на „неуморима секс машина" и десетилетията на диви партита в прочутата „Алея на лошите момчета“ в Холивуд, предаде New York Post

Джак Никълсън веднъж споделя: „Със слънчевите си очила аз съм Джак Никълсън. Без тях съм просто дебел 60-годишен мъж.“

Този коментар е направен 28 години преди настоящия му живот, в който актьорът избягва публичността.  Но през десетилетията на 70-те и 80-те, белязани от скандален живот, безброй жени и употреба на наркотици, той прекарва голяма част от времето си именно със слънчеви очила.

Емблематичният образ на Джак Никълсън от миналото се превръща в модел за всяка харизматична, а понякога и токсична, мъжка звезда след него. Неслучайно отсечката от „Мълхоланд Драйв“ в Холивуд Хилс, където живееше, е известна като „Алеята на лошите момчета“.

Секс с вманиачена преследвачка

Бен Драйфус публикува в социалната мрежа X история за майка си, Джерами Рейн, която илюстрира скандалната природа на Никълсън. 

Според Драйфус – син на Рейн и актьора Ричард Драйфус – майка му е имала връзка с Никълсън по времето, когато той бил преследван от жена от „Айова или някъде оттам“.

Въпросната жена се появила в Лос Анджелис, почукала на вратата на Никълсън и някак успяла да влезе в къщата, което разбираемо притеснило Рейн и актьора. Тримата се озовали в хола, след което Рейн била изпратена да се обади на агента и асистента на актьора за помощ.

Когато се върнала, холът бил празен. Рейн намерила Никълсън в спалнята, където получавал орален секс от преследвачката си. Рейн избухнала и попитала Никълсън: „Какво, по дяволите, не ти е наред?“

Твърди се, че Никълсън отговорил: „Тя ми предложи орален секс. Нямаше да откажа!“

Рейн незабавно скъсала с трикратния носител на „Оскар“.

Марк Елиът, автор на биографията „Никълсън“, не е изненадан. „Жените са неговият смисъл на съществуването“, казва той пред The Post. „Този орален секс е бил знакът на привързаност, който той винаги търси, но никога не получава.“

Разкритие за майката на Никълсън

Елиът отдава част от сексуалната разкрепостеност на Никълсън – и това, което нарича негова емоционална нужда – на факта, че на 37-годишна възраст, през 1974 г., разбира, че жената, която е смятал за своя сестра, всъщност е неговата биологична майка.

Това, което прави разкритието още по-болезнено, е, че Никълсън я е последвал в Лос Анджелис в търсене на по-добър живот от този, който е имал в Ню Джърси, където са израснали.

„Тази огромна измама е убила доверието му в жените“, казва Елиът за шокиращата новина, съобщена на Никълсън от репортер на списание Time. „Освен това той просто обичаше да се забавлява.“

В книгата си Елиът пише за „денонощните партита с алкохол, наркотици, секс... и горещи, желаещи момичета“.

Сред известните завоевания на Никълсън са Даян Кийтън, Джони Мичъл и Маргарет Трюдо (майката на Джъстин Трюдо). Една от бившите му партньорки, актрисата Карън Мейо-Чандлър, веднъж възкликва пред Playboy, че Никълсън е „неуморима секс машина. Той си пада по забавни игрички... като пляскане, белезници, камшици и снимки с „Полароид“.“

Връзки и пикантни афери

Никълсън е бил женен само веднъж – за актрисата Сандра Найт между 1962 и 1968 г. Двамата имат една дъщеря, Дженифър. Самият Никълсън разказва пред Playboy, че през 60-те години е прекарал три месеца, в които е ходил напълно гол в дома си, „независимо кой се отбиваше“.

По-малко разбиране към неговия свободен начин на живот проявява Анджелика Хюстън. Тя има връзка с Никълсън в продължение на 17 години, но капката, която преляла чашата, била, когато той започнал афера с актрисата и модел Ребека Брусард, която забременяла от него през 1990 г.

„Джак не ми представи новината като „Това е най-страхотната вест“, разказва Хюстън. „Той каза: „Някой ще има бебе“. И след това просто ми го стовари. Аз бях много мила... но докато се прибера вкъщи, вече бях бясна.“

Фактът, че Брусард е забременяла (тя и Никълсън имат две деца, Рей и Лорейн), не би трябвало да е шок. Както самият той твърди пред Rolling Stone, Никълсън никога през живота си не е купувал презерватив. Пред списанието той се хвали, че през 2006 г., когато е бил на 69, е „покрил територията от 21 до 61“, говорейки за възрастта на жените, с които е спал.

Кокаин като еспресо

Никълсън не е бил най-лесният партньор. През 1977 г. Хюстън била в къщата му, когато той и Роман Полански се отбили за фотосесия. Един от моделите на Полански било 13-годишно момиче, с което режисьорът по-късно признава, че е имал незаконен полов контакт. Докато разследвали престъплението, полицаите претърсили чантата на Хюстън и открили половин грам кокаин.

Тя е арестувана. Но Никълсън, който редовно употребявал кокаин, се измъква невредим. Според книгата на Елиът, наркотиците му са били скрити във фалшиви флакони с пяна за бръснене.

Въпреки това Хюстън е снизходителна към него. Според нея „Джак никога не е прекалявал. Мисля, че го използваше по-скоро по интелигентен начин. Джак винаги е имал лек проблем с физическата летаргия. Беше уморен и предполагам, че на определена възраст една малка доза го е ободрявала. Като еспресо.“

Според Елиът обаче той е бил достатъчно голям ценител, за да разграничава много добрия от просто добрия кокаин. По време на партитата му „наркотици имало навсякъде. Но имало „обикновени“ наркотици и такива за „горния етаж“. Вторите били за ВИП гости, най-добри приятели и особено красиви жени.“

Партита по цяла нощ

 „Партитата продължаваха по цяла нощ“, казва Елиът. „Бяха шумни, с хора, които тичаха голи и скачаха в басейните.“

Само едно нещо трябвало да помнят гостите: да са се нахранили добре, преди да дойдат. Според книгата на Елиът,  хладилникът на Никълсън бил почти празен – обикновено съдържал бира, трева и мляко. Последното било за чувствителния стомах на Никълсън.

Един човек, който не бил фен на дивите партита, бил приятелят му Марлон Брандо.

„Брандо беше негов съсед и се обадил на шефа на полицията, за да се оплаче от Никълсън“, казва Елиът. „Казал, че Никълсън нарушава спокойствието. Полицаите идвали, Никълсън се извинявал, а на следващия ден отивал да пита Брандо защо е звънял на полицията. А той отвръщал: „Пречехте ми, опитвах се да се концентрирам, а шумът беше твърде силен“.“

Но идването на полицаи в дома на Никълсън за нещо толкова дребно като оплакване от шум не било голям проблем. Както казва бившата холивудска мадам Хайди Флайс пред The Post: „Всички обичат Джак Никълсън, а полицаите искат да са известни. Той има връзки с тях.“

Той доказал дълбочината на тези връзки точно преди Флайс да бъде арестувана по обвинения в сводничество. „Джак дойде до къщата ми. Почука на прозореца на спалнята. Отворих задната врата, а той каза: „По петите ти са, хлапе“.“

Никълсън имал предвид, че полицията в Лос Анджелис планира да я арестува. Но тя не му обърнала внимание: „Помислих си, колко трябва да е надрусан, за да ми говори това? Но истината е, колко надрусана бях аз, за да не го послушам?“

Малко след това тя е осъдена за укриване на данъци и получава присъда от 37 месеца затвор. Точно преди да влезе, Никълсън отново се проявил, показвайки меката си страна.

„Джак ми се обади точно преди да вляза в затвора и каза: „Знам, че това ти се струва като вечност и че животът ти е свършил. Но трябва да продължиш да гледаш напред. Все още можеш да имаш хубав живот. Предстои ти толкова много добро.““

Флайс пази този спомен и добавя: „Това беше толкова мило. Хареса ми дори повече от предупреждението, което ми даде.“

Джак Никълсън

Джак Никълсън (роден на 22 април 1937 г.) е американски актьор и режисьор. Той е известен с мрачните си, но харизматични герои. Никълсън е един от най-отличаваните актьори в историята на киното, получил три награди „Оскар“: две за най-добра мъжка роля за „Полет над кукувиче гнездо“ (1975) и „Колкото по-добре е невъзможно“ (1997), и една за най-добра поддържаща мъжка роля за „Думи на нежност“ (1983). Той е номиниран за „Оскар“ общо дванадесет пъти, което го прави най-номинираният актьор мъж в историята на наградите. Освен „Оскар“, Никълсън е носител и на седем награди „Златен глобус“. Неговата богата филмография включва емблематични роли във филми като „Китайски квартал“ (1974), „Сиянието“ (1980) и „Батман“ (1989). Признат е за едно от най-значимите лица в американското кино.

Източник: New York Post    
Източник: New York Post
