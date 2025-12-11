Свят

Пияни руснаци провалили атака в стил „Пърл Харбър" на Украйна срещу Москва, сочи доклад

Пияни руски шофьори забавиха секретна украинска операция, която унищожи десетки бомбардировачи на Москва

11 декември 2025, 12:28
Пияни руснаци провалили атака в стил „Пърл Харбър“ на Украйна срещу Москва, сочи доклад
Източник: Thinkstock/Guliver

П ияни руски шофьори принудили Украйна да отложи „Пърл Харбър“-стил атаката срещу бомбардировачите в Москва, едно от препятствията, които почти осуетили секретната операция, според нов доклад, съобщава The Post.

След като Киев успешно прокраднал десетки дронове в Русия за безпрецедентната атака тази пролет, Службата за сигурност на Украйна (СБУ) планирала да започне нападението около Деня на победата на 9 май, с цел да унизи Кремъл.

Вместо това, празненствата около националния празник, както и Руския ден на труда и православната Пасха, създали неочакван проблем — липса на активни шофьори, които да изпълнят мисията, съобщава Wall Street Journal.

За операцията „Паяжина“ Украйна разчитала на група невинни руски шофьори да транспортират дроновете до желаните места, като шофьорите вярвали, че просто превозват мобилни дървени къщи.

За съжаление, по време на празниците имало малък избор от шофьори, тъй като пияните шофьори взели почивен ден, което направило мисията твърде рискована, съобщили служители на СБУ пред WSJ.

Едва в края на май Киев и агентите му намерили подходящата група шофьори за няколкодневната мисия, която била изпълнена на 1 юли и довела до унищожаването и повредата на 41 руски бомбардировача.

Пияните шофьори обаче не били единственият проблем, с който СБУ се сблъскала по време на тайната операция.

По време на пътуването към едно от местата в Русия, един от местните шофьори забелязал, че покривът на една от къщите паднал, разкривайки скритите дронове вътре.

Изненаданият шофьор веднага се свързал с работодателя си за обяснение. От другата страна на линията бил Артем Тимофеев, 37-годишен бивш украински DJ, живеещ в Русия, който заедно със съпругата си, еротична писателка, се заел да сглоби дроновете и къщите за операцията.

Тимофеев престорил, че не знае нищо, като бил инструктиран от СБУ как да убеди руския шофьор, че дроновете и дървените къщи са за лов, съобщава WSJ.

Руският шофьор повярвал на лъжата, поставил отново покрива на къщата и продължил пътуването си.

СБУ се сблъскала с още препятствия, когато един от камионите се повредил механично. Служителите на СБУ и Тимофеев успели да прехвърлят товара в друг камион, без никой да разбере.

Друг проблем възникнал, когато Киев загубил връзка с две къщи, в които били дроновете, поради нестабилна връзка. Служителите се опитвали да накарат руския шофьор да оправи проблема, без той да разбере какво всъщност прави.

В крайна сметка шофьорът спрял да отговаря на обажданията от Киев, което породило страхове в СБУ, че операцията може да е компрометирана.

По-късно снимки и доклади онлайн разкрили, че товарът се е запалил, предизвиквайки експлозия на дроновете и смъртта на шофьора.

Въпреки всички препятствия и критични моменти, операция „Паяжина“ била обявена за успешна, като 41 руски тежки бомбардировача и други военни самолети били ударени на четири отделни летища, хиляди километри от Украйна.

