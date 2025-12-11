Свят

Варненец нападна касиерка в магазин и сви оборота

Той е задържан за срок до 24 часа, а срещу него е образувано досъдебно производство

11 декември 2025, 14:14
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

В резултат на предприети незабавни полицейски действия е задържана 28-годишен варненец, с досие в МВР, осъждан, за извършена от него кражба, съобщи "Фокус".

Вчера той е влязъл в супермаркет в централната част на града, където при заплащане на покупка, е изблъскал продавачката и взел намиращите се в касата пари.

След получаване на описание на мъжа, криминалистите са започнали издирване на същия и след няколко часа са го открили.

Той е задържан за срок до 24 часа, а срещу него е образувано досъдебно производство, по описа на Първо РУ.

Източник: "Фокус"    
