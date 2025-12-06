Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Без капитан и без финансиране: Какво ще се случи с блокирания танкер край Ахтопол

В ремето на Никулден, 6 декември, ще бъде дъждовно.

В 16 области на страната е обявено предупреждение от първа степен - жълт код за обилни валежи.

Това сочи картата на "Опасните явления" на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупреждение с жълт код е издадено за областите:

Видин, Монтана, Враца, Плевен, Софийска област, Ловеч, Габров, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали и Смолян.

Източник: НИМХ

Синоптиците предупреждават, че в тези области е възможно да падне 20-35 mm количество дъжд за 24 часа или интензивен валеж - до 30 mm за 6 часа.

Времето в събота

Атмосферното налягане ще се повиши, но ще остане по-ниско от средното за месеца.

През следващото денонощие ще остане облачно, на много места и дъждовно. Значителни по количество ще са валежите главно в планинските райони на Западна и Централна България. Временно интензивни и на изолирани места с гръмотевици ще са в югоизточните части от страната. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен североизточен вятър. Температурите ще са с малък дневен ход: минималните ще бъдат предимно между 5° и 10°, за София - около 6°, а максималните - между 7° и 12°, за София - около 7°.

В планините ще е облачно с валежи от дъжд, в местата над 1500-1700 метра надморска височина - от сняг. Значителни по количество ще са валежите в Западна Стара планина и Рило-Родопската област, а в Странджа - временно интензивни и на изолирани места с гръмотевици. Ще духа умерен до силен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд. Ще духа умерен, по северното крайбрежие и временно силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 4 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 42 мин. и залязва в 16 ч. и 53 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 11 мин. Луната в София залязва в 9 ч. и 38 мин и изгрява в 18 ч. и 10 мин. Фаза на Луната: един ден след пълнолуние.

Източник: НИМХ

Времето в неделя

В неделя валежите постепенно ще спрат, най-късно в източните райони. Облачността ще се задържи значителна, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, а максималните – между 6° и 11°.

През първите дни от следващата седмица облачността ще се разкъса, в много райони и ще намалее, а вятърът ще отслабне и ще стихне. Отново на много места в равнинната част от страната ще има мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще са най-ниски в началото на седмицата, близки до 0°, а дневните бавно ще се повишават и в четвъртък максималните ще са между 12° и 17°. В петък с усилване на вятъра от северозапад ще премине атмосферен фронт. Облачността ще се увеличи, но само на отделни места ще превали слабо. Дневните температури слабо ще се понижат.