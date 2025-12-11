България

Гласуване въпреки оставката - шестият вот срещу правителството не мина в пленарна зала

11 декември 2025, 13:36
Източник: Народно събрание/Facebook

С фалстарт започна гласуването на вота на недоверие срещу кабинета "Желязков". Минута след като депутатите се събраха в пленарна зала, Павела Митова поиска почивка от името на "Има такъв народ" 30 минути почивка и председателят на Народното събрание Рая Назарян я даде.

Не е ясна причината за почивката.

Искането за почивка се случи под бурните викове "Оставка" от страна на опозицията.

Малко по-късно все пак гласуването беше проведено въпреки подадената минути по-рано оставка на правителството. Вотът на недоверие беше отхвърлен, а заседанието на парламента - закрито поради липса на кворум. 

Вота беше подкрепен от 106 депутати от опозицията, които присъстваха в залата, но представителите на властта не влязоха, след като минути преди това премиерът Росен Желязков обяви, че правителството подава оставка. При второто гласуване заседанието беше прекратено поради липса на кворум. 

Иначе пленарната зала беше започнала да се пълни с депутати, в очакване на гласуването. Забележимо беше обаче отсъствието на представители на кабинета. В залата не влязоха и депутати от ГЕРБ и БСП.

Източник: Народно събрание/Facebook

Малко преди да бъде поискана почивката в залата влезе народният представител и лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Източник: Народно събрание/Facebook

Според правилника на Народното събрание гласуването трябва да се проведе между 24 и 48 часа след края на дебатите, които в сряда продължиха близо четири часа. Вотът се смята за успешен, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.

Вотът недоверие беше внесен от ПП-ДБ след големия протест срещу властта на 1 декември в София. Вотът е на тема провал в икономическата политика на правителството, подкрепен с подписите на АПС и МЕЧ. Вносителите мотивираха вота с тезата, че „икономиката в държавата с главно „Д“ е неефективна, корупционна, под постоянен административен тормоз, подчинена на задкулисни интереси“.

Преди днешното гласуване последно кабинетът „Желязков“ оцеля при вот на недоверие в средата на септември. На 18 септември беше петият вот, при който правителството получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН.

И този вот беше внесен от ПП-ДБ с подписите на МЕЧ и АПС, само че на тема за провала на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани.

Предишните вотове на недоверие към правителството, всички неуспешни, бяха заради провал в екологичната политика, провал във външната политика, борбата с корупцията и фискалната политика.

По темата

вот на недоверие кабинет Желязков Народно събрание икономическа политика корупция ПП ДБ ГЕРБ СДС ДПС Ново начало политически протести вътрешна сигурност
