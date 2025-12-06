6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Н а 6 декември 1240 г. Киев – един от най-богатите, най-големите и най-влиятелни градове на средновековна Европа – пада под ударите на монголските армии, водени от Бату хан. След осемдневна ожесточена обсада градът е не просто превзет, а унищожен почти до основи. От приблизително 50 000 жители, по сведения на хронистите, оцеляват едва около 2000.

До съдбоносния декемврийски ден Киев е столица на Киевска Рус – огромно княжество, простиращо се от Балтика до Черно море. Градът е средище на православието, търговията и занаятите, със златокуполни църкви и укрепени квартали.

Но въпреки славата си Киев се оказва неподготвен за сблъсъка с една нова сила – монголската империя, която вече е покорила голяма част от Азия.

Обсадата: осем дни на огън, глад и отчаяние

В края на ноември армията на Бату хан – внук на Чингис хан – достига стените на града. Монголите носят със себе си бойни машини, обсадни кули и техника, непозната за местните войски. Защитата на Киев е водена от княз Димитър, но силите са малко, а стените – стари и уязвими.

На 6 декември, след дни непрекъснати атаки, стената при Лядската порта се срутва. Монголите нахлуват като воден поток. Започва хаотична битка по улиците, която скоро преминава в масова сеч.

Хронистът Джовани да Плано Карпини, един от малкото западни очевидци, описва Киев като „напълно опустошен“. Църкви са ограбени и опожарени. Домове рухват под тежестта на огъня. Мъжете са избити, жените – пленени, а деца – разпръснати или убити. Заложници са взети, за да бъдат използвани като работна ръка или продадени като роби.

От десетки хиляди жители, според преданията, оцеляват само около 2000 души – едва една шепа свидетели на една от най-големите трагедии в историята на региона.

Последствията: началото на нова епоха

Падането на Киев бележи повратен момент. Киевска Рус окончателно се разпада на отделни княжества, а над източнославянските земи започва периодът, известен като „татаро-монголско иго“, който ще продължи повече от два века.

Търговските пътища се променят, населението намалява драстично, а политическият център постепенно се измества към североизток – към Москва и Владимир. Киев, някога блестяща столица, се превръща в руини, от които ще започне да се възражда едва векове по-късно.

Oткритие, превърнало се във вековен спор

На този ден през 1912 г., по време на разкопки в Тел ел-АмАрна в Египет, археолози попадат на находка, която ще промени историята на изкуството и ще разпали международен спор, продължаващ повече от век. В прашното работилнично помещение на древния скулптор Тутмос изследователите откриват бюст на жена с изящни черти, удължена шия и корона в небесносиньо.

Тази жена е Нефертити – легендарната кралица, съпруга и съуправител на фараона Ехнатон. Откритието ще се превърне в едно от най-известните произведения на древноегипетското изкуство. Но заедно с възхищението то поражда и един от най-продължителните културни конфликти между Египет и Германия.

Прах, слънце и светлина от миналото

Експедицията на Германския ориенталски институт, ръководена от Лудвиг Борхард, работи в Тел ел-АмАрна – столицата, създадена от Ехнатон през XIV в. пр.н.е. Когато работниците разчистват пространството около ателието на Тутмос, те попадат на нещо необичайно, покрито с прах и пясък. Борхард записва по-късно в дневника си: „Никога не съм държал в ръцете си нещо толкова прекрасно“.

Бюстът е удивително добре запазен. Пигментите върху лицето – устните, веждите и характерното синьо на короната – сякаш са рисувани вчера. Очите са изразителни, макар едното да липсва, вероятно недовършено.

Появата в Берлин и началото на спора

През 1913 г. артефактът е изнесен в Германия, според тогавашните правила за разделяне на находките между египетските власти и чуждите експедиции. Но според Египет процедурата е била манипулирана. Борхард е обвиняван, че е представил бюста като „обикновен гипсов модел“, за да бъде включен в германската квота.

През 1923 г., когато бюстът е изложен официално в Берлинския музей, светът ахва. Изображението на Нефертити става символ на древното изящество и женската красота. В същото време Кайро започва да настоява за връщането на артефакта. Египет твърди, че бюстът е изнесен незаконно и представлява част от културната им идентичност. Германия обаче настоява, че артефактът е получен легитимно според правилата от 1913 г.

През годините се правят множество дипломатически опити:

Египет предлага разменни експонати

Предлага временни експозиции

Организира международни кампании за репатриация

Но Берлин категорично отказва връщането.

Спорът става още по-напрегнат с появата на нови доказателства и исторически анализи, някои от които предполагат, че Борхард може целенасочено да е подвел египетските власти, скривайки истинската стойност на находката.

