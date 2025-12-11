Правителството падна! Кабинетът „Желязков“ подаде оставка

М инистър-председателят Росен Желязков излезе с извънредно изявление пред журналисти в НС. Това се случва в момент, когато трябваше да бъде гласуван шестият вот на недоверие към кабинета „Желязков“.

Министър-председателят обяви, че правителството подава оставка.

"Уведомявам ви, че правителството подава оставка", каза премиерът Росен Желязков.

Премиерът заяви, че неговото правителство чува исканията на хората, които протестират. "Отстояването на демокрацията е едно от най-големите предизвикателства пред всеки един народ", каза министър-председателят.

"Нашата коалиция се събра и обсъди предизвикателствата, пред които сме изправени и решенията, които трябва да вземем. Нямаме съмнение, че на предстоящия вот на недоверие правителството ще получи подкрепа. Но за нас решенията на НС имат смисъл, когато изразяват волята на суверена. Желанието ни е да бъдем на нивото на това, което очаква обществото. В момента, както Конституцията повелява, властта произтича от гласа на народа. Чуваме гласа на гражданите, протестиращи срещу управлението

За оставката глас надигнаха млади, стари, хора от различни етноси. Подкрепяме гражданската енергия, поощряваме я. Кабинетът е създаден от разнородни партии, обединени по европейски път. България да бъде част от държавите, които изградиха най-стабилния съюз - ЕС. Постигнахме еврозоната и макроикономическа стабилност, достигнахме небивал ръст на приходите. Ще изпълним бюджетната рамка за 2026 г. План-сметката, която предложихме, беше на социалната защита и увеличаване на покупателната способност на гражданите. Това сякаш не можа да бъде докрай обяснено или опонентите ни не успяха да го разберат. Протестът беше срещу самонадеяност и арогантност, за начина, по който ценностите на демокрацията се изпълняват", заяви Желязков.

Стотици хиляди граждани и снощи изпълниха българските градове, недоволни от управлението на страната и с искане на оставка на правителството.

Оставката се случва в деня, в който трябваше да бъде гласуван шестия вот на недоверие срещу правителството. Според правилника на Народното събрание гласуването трябва да се проведе между 24 и 48 часа след края на дебатите, които в сряда продължиха близо четири часа. Вотът се смята за успешен, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.

Вотът недоверие беше внесен от ПП-ДБ след големия протест срещу властта на 1 декември в София. Вотът е на тема провал в икономическата политика на правителството, подкрепен с подписите на АПС и МЕЧ. Вносителите мотивираха вота с тезата, че „икономиката в държавата с главно „Д“ е неефективна, корупционна, под постоянен административен тормоз, подчинена на задкулисни интереси“.

Преди днешното гласуване последно кабинетът „Желязков“ оцеля при вот на недоверие в средата на септември. На 18 септември беше петият вот, при който правителството получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН. И този вот беше внесен от ПП-ДБ с подписите на МЕЧ и АПС, само че на тема за провала на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани.

Предишните вотове на недоверие към правителството, всички неуспешни, бяха заради провал в екологичната политика, провал във външната политика, борбата с корупцията и фискалната политика.

Въпреки подадената оставка в пленарна зала все пак вотът беше подложен на гласуване. Вотът на недоверие беше отхвърлен.

Подкрепиха го 106 депутати от опозицията, но представителите на властта не влязоха в зала, след като минути преди това премиерът Росен Желязков обяви, че правителството подава оставка. При второто гласуване заседанието беше прекратено поради липса на кворум.