Доц. Кунчев успокои: Грипната вълна не е по-силна, ваксината пази

К ъм момента няма място за паника по отношение на заболеваемостта от грип в страната ни, каза главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, пред БТА.

Имаше данни от Япония, Австралия и от Великобритания, че настъпва по-мощна грипна вълна, но от това, което виждаме към момента – нивото на заболеваемост в България е абсолютно същото като през миналата година и в стойностите му няма нищо необичайно или притеснително. Не виждаме промени и в начина на протичане на болестта, макар все още да сме в началото на сезона и е възможно да настъпят промени, допълни той.

Ваксината „си върши работата“, въпреки че откакто е създадена ваксината за този сезон, има седем значителни промени в генома на вируса, но това пък е характерно за грипния вирус, който непрекъснато се променя. Във всички случаи ваксината ще пази от тежко протичане и от усложнения на болестта, добави той. Силата на грипа е в неговата изменчивост, но това не означава непременно, че ще протече по-тежко или по-леко, отбеляза Кунчев.

Доц. Кунчев напомни, че хората на възраст над 65 г., както и страдащите от хронични заболявания трябва да бъдат предпазливи, тъй като са най-уязвими към по-тежко протичане на грипа, ако се заразят.

Детските ваксини срещу грип се изчерпаха отдавна, а ваксини за възрастни все още има останали, но малки количества. Нови доставки не се очакват, допълни доц. Кунчев.

На онлайн платформа – чрез мобилното приложение „Намери своето лекарство“, от началото на октомври досега са постъпили 130 сигнала за липсваща противогрипна ваксина за възрастни и 69 сигнала за липсваща ваксина срещу грип за деца, каза Боряна Маринкова, директор на Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства – създател на платформата. Съдействали сме на гражданите да намерят ваксината в аптеки, близо до дома им, каза още Маринкова, но посочи, че платформата е създадена основно за сигнали за липсващи лекарства.

В началото на октомври в страната бяха доставени 15 000 дози от назалната ваксина срещу сезонен грип за деца. По данни на Изпълнителната агенция по лекарствата е заявена доставка на 580 000 противогрипни ваксини за възрастни, като по-голямата част от тях са предназначени за изпълнение на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции при хора на и над 65 години, а останалите количества – за свободна продажба в аптечната мрежа.

Последните данни от Националния център по заразни и паразитни заболявания показват, че в периода 1-7 декември заболеваемостта от грип и остри респираторни заболавания в страната е 95 на 10 хиляди души население, като най-висока се отчита в област Перник – 196 на 10 хиляди.