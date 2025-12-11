България

Доц. Кунчев успокои: Грипната вълна не е по-силна, ваксината пази

Имаше данни от Япония, Австралия и от Великобритания, че настъпва по-мощна грипна вълна, но от това, което виждаме към момента – нивото на заболеваемост в България е абсолютно същото като през миналата година

11 декември 2025, 12:06
Доц. Кунчев успокои: Грипната вълна не е по-силна, ваксината пази
Доц. Ангел Кунчев   
Източник: БТА

К ъм момента няма място за паника по отношение на заболеваемостта от грип в страната ни, каза главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев, пред БТА.

Имаше данни от Япония, Австралия и от Великобритания, че настъпва по-мощна грипна вълна, но от това, което виждаме към момента – нивото на заболеваемост в България е абсолютно същото като през миналата година и в стойностите му няма нищо необичайно или притеснително. Не виждаме промени и в начина на протичане на болестта, макар все още да сме в началото на сезона и е възможно да настъпят промени, допълни той. 

Ваксината „си върши работата“, въпреки че откакто е създадена ваксината за този сезон, има седем значителни промени в генома на вируса, но това пък е характерно за грипния вирус, който непрекъснато се променя. Във всички случаи ваксината ще пази от тежко протичане и от усложнения на болестта, добави той. Силата на грипа е в неговата изменчивост, но това не означава непременно, че ще протече по-тежко или по-леко, отбеляза Кунчев. 

Доц. Кунчев напомни, че хората на възраст над 65 г., както и страдащите от хронични заболявания трябва да бъдат предпазливи, тъй като са най-уязвими към по-тежко протичане на грипа, ако се заразят.

Детските ваксини срещу грип се изчерпаха отдавна, а ваксини за възрастни все още има останали, но малки количества. Нови доставки не се очакват, допълни доц. Кунчев.

На онлайн платформа – чрез мобилното приложение „Намери своето лекарство“, от началото на октомври досега са постъпили 130 сигнала за липсваща противогрипна ваксина за възрастни и 69 сигнала за липсваща ваксина срещу грип за деца, каза Боряна Маринкова, директор на Българската асоциация за развитие на паралелната търговия с лекарства – създател на платформата. Съдействали сме на гражданите да намерят ваксината в аптеки, близо до дома им, каза още Маринкова, но посочи, че платформата е създадена основно за сигнали за липсващи лекарства.

В началото на октомври в страната бяха доставени 15 000 дози от назалната ваксина срещу сезонен грип за деца. По данни на Изпълнителната агенция по лекарствата е заявена доставка на 580 000 противогрипни ваксини за възрастни, като по-голямата част от тях са предназначени за изпълнение на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и пневмококовите инфекции при хора на и над 65 години, а останалите количества – за свободна продажба в аптечната мрежа. 

Последните данни от Националния център по заразни и паразитни заболявания показват, че в периода 1-7 декември заболеваемостта от грип и остри респираторни заболавания в страната е 95 на 10 хиляди души население, като най-висока се отчита в област Перник – 196 на 10 хиляди. 

По темата

Източник: БТА/Десислава Пеева    
грип заболеваемост Ангел Кунчев грипна ваксина липса на ваксини ваксинация грипен вирус уязвими групи национална програма остри респираторни заболявания
Последвайте ни
Румен Радев: Днес думата има парламентът

Румен Радев: Днес думата има парламентът

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

65-годишен мъж е обвинен, че е блудствал с 13-годишно момиче в автобус

65-годишен мъж е обвинен, че е блудствал с 13-годишно момиче в автобус

Пет зодиакални знака ще забогатеят през 2026 г. – ето кои

Пет зодиакални знака ще забогатеят през 2026 г. – ето кои

Как да не влезем в дългове през януари

Как да не влезем в дългове през януари

pariteni.bg
Двигателят с вътрешно горене си връща популярността

Двигателят с вътрешно горене си връща популярността

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 5 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 5 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 5 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 5 дни

Виц на деня

-Скъпи, само се върни жив. -Мамо, тате на война ли ще ходи? -Нее, на банкет на фирмата.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев

Социалната комисия прие бюджета за догодина

България Преди 6 минути

Важно съобщение! НОИ променя електронните услуги от началото на 2026 година

Важно съобщение! НОИ променя електронните услуги от началото на 2026 година

България Преди 18 минути

Какви са промените може да прочетете в следващите редове

Нови разкрития за скандалния живот на "неуморимата секс машина" Джак Никълсън

Нови разкрития за скандалния живот на "неуморимата секс машина" Джак Никълсън

Свят Преди 53 минути

От злоупотреба с наркотици, до безразборен секс - включително и с вманиачена преследвачка, влязла с взлом в дома на емблематичния актьор

Белгийският премиер Барт де Вевер

Белгия заплаши ЕС със съд заради руските активи

Свят Преди 1 час

Това заяви белгийският премиер Барт де Вевер в изказване пред Федералния парламент

Мъж хапал, нападнал с нож и заплашвал с убийство жена в София

Мъж хапал, нападнал с нож и заплашвал с убийство жена в София

България Преди 1 час

По случая е образувано досъдебно производство за телесна повреда и закана за убийство, за които законът предвижда лишаване от свобода

Номиниран за „Грами“ певец бе намушкан до смърт в дома си; арестуваха сина му

Номиниран за „Грами“ певец бе намушкан до смърт в дома си; арестуваха сина му

Свят Преди 1 час

Властите откриха 71-годишния Джубилант Сайкс мъртъв с множество прободни рани

,

След Австралия: И Дания забранява социалните мрежи за деца под 15 години

Свят Преди 1 час

Плановете на датското правителство биха могли да станат закон още в средата на 2026 г.

Снимката е илюстративна

Русия напредва в Покровск, а САЩ натискат за мир - опасен момент за Украйна

Свят Преди 1 час

Завладяването на Покровск от Русия изглежда въпрос на „кога“, а не „дали“

Бъдещето на ритейл индустрията е тук

Бъдещето на ритейл индустрията е тук

Технологии Преди 1 час

Разговор с Ивайло Атанасов, Управител на ВИП Секюрити и член на Борда на директорите на „Секюрити Инвестмънт Холдинг“ ЕАД и „Моноутс“ ЕАД

Снимката е архивна

Тръмп призова CNN да бъде продадена

Свят Преди 1 час

"По мое мнение, CNN задължително трябва да бъде продадена“, коментира той пред журналисти в Белия дом

Хилари Суонк се скара на майка с нелечимо болни деца

Хилари Суонк се скара на майка с нелечимо болни деца

Любопитно Преди 1 час

Носителката на Грами се е извинила на майката, като да обясни, че се е притеснила да не би някой да снима нейните малки близнаци

Борислав Гуцанов

Обявиха размера на средната пенсия през 2026 година

България Преди 1 час

Минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица остава 9,21 евро, а максималният – 54,78 евро

В ареста остават четирима от задържаните на протеста на 1 декември

В ареста остават четирима от задържаните на протеста на 1 декември

България Преди 1 час

Срещу други се водят следствени действия

Пазарът диктува: Програмисти с AI компетенции са най-търсените кадри – ето какво стои зад тенденцията

Пазарът диктува: Програмисти с AI компетенции са най-търсените кадри – ето какво стои зад тенденцията

Технологии Преди 1 час

"Най-самотното момче в Русия“: Изтекоха снимки на тайния син на Путин

"Най-самотното момче в Русия“: Изтекоха снимки на тайния син на Путин

Свят Преди 2 часа

Кадрите и видеоклиповете показват 10-годишния Иван и 6-годишния Владимир-младши по време на състезание по художествена гимнастика

Депутатите приеха бюджета на ДОО на първо четене

Депутатите приеха бюджета на ДОО на първо четене

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg

10 места, които всеки любител на котки трябва да посети

dogsandcats.bg
1

Ще вали ли сняг до края на годината

sinoptik.bg
1

Изпращаме втората най-гореща година в историята

sinoptik.bg

Любов и късмет: 2026 г. носи невероятен успех на тези 5 зодии

Edna.bg

Водещата на „Съдебен спор“ Ромина Тасевска се преобрази: избяга от русото и стана брюнетка! (СНИМКИ)

Edna.bg

Кирил Котев: Чака ни много работа за Евро 2028

Gong.bg

Поредно голямо признание за Карлос Насар

Gong.bg

СДВР: 57 задържани на протеста в София, от тях 24 - с предишни криминални прояви

Nova.bg

На първо четене: Депутатите приеха бюджета на ДОО за 2026 г.

Nova.bg