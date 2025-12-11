Социалната комисия прие бюджета за догодина

К омисията по труда и социалната политика прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., внесен от Министерския съвет. „За“ гласуваха 11 депутати, „против“ – двама, въздържали се нямаше.

Проектобюджетът на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за 2026 г. възлиза общо на 2 милиарда 303 милиона и 639 хиляди евро, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев относно частта за социални разходи в държавния бюджет за 2026 г.

Това представлява нетно увеличение на разходите с близо 487 милиона евро спрямо бюджета за 2025 г., уточни той. По думите му този ръст отразява увеличението както на линията на бедност на 390,63 евро, така и увеличението на минималната работна заплата.

Кръстев каза, че се очакват допълнителни разходи в размер на около 900 милиона евро, което се предвижда в рамките на консолидираната фискална програма по средствата от Европейския съюз по Националния план за възстановяване и устойчивост и европейските структурни фондове за споделено управление.

Бюджетът за социалното министерство е структуриран в шест политики и 10 програми, като най-съществените увеличения на средства касаят политиките за хората с увреждания, каза заместник-министърът.

Преди два дни Законопроектът за държавния бюджет на България за 2026 г. беше приет на първо четене от Комисията по бюджет и финанси с 12 гласа „за“, 8 гласа „против“ и нито един глас „въздържал се“. Предстои гласуването в пленарната зала.