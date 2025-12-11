България

Урсула фон дер Лайен е най-влиятелната жена в света

11 декември 2025, 12:47
Урсула фон дер Лайен е най-влиятелната жена в света
Урсула фон дер Лайен   
Източник: БГНЕС

П редседателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е начело на класацията на американското издание „Форбс“ на 100-те най-влиятелни жени в света. Класацията се публикува ежегодно в края на годината и това е нейното 22-о издание.

На второ място е ръководителката на Европейската централна банка Кристин Лагард. На трета позиция в класацията дебютира Санае Такаичи, първата жена премиер на Япония. На четвърто място е италианският премиер Джорджа Мелони. На пета позиция е президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум.

Българката Кристалина Георгиева, която ръководи Международния валутен фонд, е на 17-а позиция.

Певицата Тейлър Суифт, счупила с продажби на албумите си и на билети за турнетата си няколко рекорда, е на 21-о място. Популярната американска телевизионна водеща Опра Уинфри е на 30 позиция. Певицата Бионсе е на 33 място. Светската лъвица Ким Кардашиан е на 71-о място. 

Премиерът на Демократична република Конго Джудит Суминуа Тулука е на 78-о място, следвана от президентката на Намибия Нетумбо Нанди-Ндайтуа, на 79-о място.

Премиерът на Дания Мете Фредериксен, която е в челните места по влиятелност в Европа според Politico, е на 84-о място, докато премиерът на Литва Инга Ругиниене е на 81-о място. На 99-о място е Мия Мотли, която е премиер на Барбадос.

Общо списъкът на „Форбс“ включва жени от 25 страни по света, сред които жени политици, ръководителки на международни организации и структури, ръководителки на разнородни компании, дейци на културата и на медиите, жени, постигнали рекорди в областта на финансите. Отличените дами са в шест области на влияние – политика, филантропия, бизнес и финанси, технологии, медии, шоубизнес  и култура

За първи път в класацията попадат представителки на Литва и на Намибия. Много жени в класацията ръководят технологични компании, като много от тях се занимават с развиване на изкуствения интелект. Общо компаниите на дамите в класацията имат постъпления от 4,9 трилиона долара и в тях работят над 9,3 милиарда души. Те съставляват над половината от глобалния БВП.

Класацията показва по-специално, че шефовете и основателите на компании заемат 44% от нея.

В списъка има 13 жени милиардери с общо състояние 180,5 милиарда долара спрямо 163,7 милиарда през 2024 г. Сред тях са бившата съпруга на Джеф Безос – филантропката и бизнесменка Маккензи Скот (11 място), филантропката Мелинда Гейтс (13 място), Опра Уинфри, Тейлър Суифт, Ким Кардашиан и др.

Въпреки всички препятствия, пред които се изправиха жените по света през 2025 г. , а именно загуба на работни места, сравнима с тази по време на пандемията, влошаване на токсичното отношение към тях в интернет и обидните коментари от страна на Доналд Тръмп към жени репортери, някои от жените в списъка на „Форбс“ се оказаха пример за устойчивост в бурни времена, се казва в публикация на изданието по повод на годишната класация, като за пример се посочват Санае Такаичи, Маккензи Скот или Ким Кардашиан.

Източник: БТА/Габриела Големанска    
Последвайте ни

По темата

Румен Радев: Днес думата има парламентът

Румен Радев: Днес думата има парламентът

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

65-годишен мъж е обвинен, че е блудствал с 13-годишно момиче в автобус

65-годишен мъж е обвинен, че е блудствал с 13-годишно момиче в автобус

Пет зодиакални знака ще забогатеят през 2026 г. – ето кои

Пет зодиакални знака ще забогатеят през 2026 г. – ето кои

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Двигателят с вътрешно горене си връща популярността

Двигателят с вътрешно горене си връща популярността

carmarket.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 5 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 5 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 5 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 5 дни

Виц на деня

-Скъпи, само се върни жив. -Мамо, тате на война ли ще ходи? -Нее, на банкет на фирмата.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев

Социалната комисия прие бюджета за догодина

България Преди 7 минути

Важно съобщение! НОИ променя електронните услуги от началото на 2026 година

Важно съобщение! НОИ променя електронните услуги от началото на 2026 година

България Преди 19 минути

Какви са промените може да прочетете в следващите редове

Доц. Ангел Кунчев

Доц. Кунчев успокои: Грипната вълна не е по-силна, ваксината пази

България Преди 1 час

Имаше данни от Япония, Австралия и от Великобритания, че настъпва по-мощна грипна вълна, но от това, което виждаме към момента – нивото на заболеваемост в България е абсолютно същото като през миналата година

Костадин Ангелов и Рая Назарян

Напрежение в НС: бюджетите за здраве и осигуряване влязоха в зала без комисии

България Преди 1 час

Председателят на парламента Рая Назарян обяви почивка, през която председателите на комисии да свикат заседания и да бъдат разгледани на първо четене проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и държавният бюджет за догодина

Белгийският премиер Барт де Вевер

Белгия заплаши ЕС със съд заради руските активи

Свят Преди 1 час

Това заяви белгийският премиер Барт де Вевер в изказване пред Федералния парламент

Мъж хапал, нападнал с нож и заплашвал с убийство жена в София

Мъж хапал, нападнал с нож и заплашвал с убийство жена в София

България Преди 1 час

По случая е образувано досъдебно производство за телесна повреда и закана за убийство, за които законът предвижда лишаване от свобода

Номиниран за „Грами“ певец бе намушкан до смърт в дома си; арестуваха сина му

Номиниран за „Грами“ певец бе намушкан до смърт в дома си; арестуваха сина му

Свят Преди 1 час

Властите откриха 71-годишния Джубилант Сайкс мъртъв с множество прободни рани

,

След Австралия: И Дания забранява социалните мрежи за деца под 15 години

Свят Преди 1 час

Плановете на датското правителство биха могли да станат закон още в средата на 2026 г.

Снимката е илюстративна

Русия напредва в Покровск, а САЩ натискат за мир - опасен момент за Украйна

Свят Преди 1 час

Завладяването на Покровск от Русия изглежда въпрос на „кога“, а не „дали“

Бъдещето на ритейл индустрията е тук

Бъдещето на ритейл индустрията е тук

Технологии Преди 1 час

Разговор с Ивайло Атанасов, Управител на ВИП Секюрити и член на Борда на директорите на „Секюрити Инвестмънт Холдинг“ ЕАД и „Моноутс“ ЕАД

Снимката е архивна

Тръмп призова CNN да бъде продадена

Свят Преди 1 час

"По мое мнение, CNN задължително трябва да бъде продадена“, коментира той пред журналисти в Белия дом

Хилари Суонк се скара на майка с нелечимо болни деца

Хилари Суонк се скара на майка с нелечимо болни деца

Любопитно Преди 1 час

Носителката на Грами се е извинила на майката, като да обясни, че се е притеснила да не би някой да снима нейните малки близнаци

Борислав Гуцанов

Обявиха размера на средната пенсия през 2026 година

България Преди 1 час

Минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица остава 9,21 евро, а максималният – 54,78 евро

В ареста остават четирима от задържаните на протеста на 1 декември

В ареста остават четирима от задържаните на протеста на 1 декември

България Преди 1 час

Срещу други се водят следствени действия

Пазарът диктува: Програмисти с AI компетенции са най-търсените кадри – ето какво стои зад тенденцията

Пазарът диктува: Програмисти с AI компетенции са най-търсените кадри – ето какво стои зад тенденцията

Технологии Преди 1 час

"Най-самотното момче в Русия“: Изтекоха снимки на тайния син на Путин

"Най-самотното момче в Русия“: Изтекоха снимки на тайния син на Путин

Свят Преди 2 часа

Кадрите и видеоклиповете показват 10-годишния Иван и 6-годишния Владимир-младши по време на състезание по художествена гимнастика

Всичко от днес

От мрежата

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg

10 места, които всеки любител на котки трябва да посети

dogsandcats.bg
1

Ще вали ли сняг до края на годината

sinoptik.bg
1

Изпращаме втората най-гореща година в историята

sinoptik.bg

Любов и късмет: 2026 г. носи невероятен успех на тези 5 зодии

Edna.bg

Водещата на „Съдебен спор“ Ромина Тасевска се преобрази: избяга от русото и стана брюнетка! (СНИМКИ)

Edna.bg

Кирил Котев: Чака ни много работа за Евро 2028

Gong.bg

Поредно голямо признание за Карлос Насар

Gong.bg

СДВР: 57 задържани на протеста в София, от тях 24 - с предишни криминални прояви

Nova.bg

На първо четене: Депутатите приеха бюджета на ДОО за 2026 г.

Nova.bg