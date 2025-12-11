Свят

Белгия заплаши ЕС със съд заради руските активи

Това заяви белгийският премиер Барт де Вевер в изказване пред Федералния парламент

11 декември 2025, 11:56
Белгия заплаши ЕС със съд заради руските активи
Белгийският премиер Барт де Вевер   

Б елгия не изключва възможността да се обърне към Европейския съд, ако ЕС вземе без нейно съгласие решение за предоставяне на Украйна на запорираното в белгийския депозитар "Юроклиър" руско имущество. Това заяви белгийският премиер Барт де Вевер в изказване пред Федералния парламент, цитиран от местни медии.

Ако бъде прието незаконно и абсурдно решение, което поражда огромни заплахи за нашата страна, не мога да изключа нищо, каза Де Вевер. Той добави, че "Юроклиър" също има намерение да се обърне към Европейския съд при необходимост. Според него предложението на Европейската комисия за приемане на решение с мнозинство, а не с единодушие, е неоснователно, тъй като предвижда гласуване по спешна процедура, а спешност в случая няма.

Де Вевер е на мнение, че има по-добри начини да се осигурят средства за Киев, вместо руските средства да бъдат "откраднати". Той отбеляза, че Русия "не е във война" с Европа и използването на руското имущество в случая би било все едно посолството на една държава да бъде разрушено, мебелите да бъдат изнесени и след това разпродадени.

ЕК предложи миналата седмица финансирането за Украйна в следващите две години да бъде осигурено или със средствата в "Юроклиър", или с общ заем на държавите от ЕС. Комисията предложи също решението за използване на руските средства, запорирани по силата на санкциите на ЕС срещу Русия заради войната в Украйна, да се вземе с мнозинство, а за общ заем - с единодушие.

Засега Белгия отказва да подкрепи решението, свързано с "Юроклиър" от опасения, че ще бъде длъжна сама да възстанови огромни суми в кратък срок. От "Юроклиър" също предупредиха за тежки последици за финансовите пазари при използване на руските средства. Решение се очаква следващата седмица на последното за годината заседание на Европейския съвет в Брюксел.

Източник: Кореспондент на БТА Николай Желязков    
Белгия Европейски съд Руско имущество Украйна Юроклиър ЕС Запорирани средства Финансиране за Украйна Гласуване с мнозинство Санкции срещу Русия
Последвайте ни

По темата

Румен Радев: Днес думата има парламентът

Румен Радев: Днес думата има парламентът

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

Сблъсък за милиони – Мъск срещу ЕС

65-годишен мъж е обвинен, че е блудствал с 13-годишно момиче в автобус

65-годишен мъж е обвинен, че е блудствал с 13-годишно момиче в автобус

Пет зодиакални знака ще забогатеят през 2026 г. – ето кои

Пет зодиакални знака ще забогатеят през 2026 г. – ето кои

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 5 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 5 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 5 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 5 дни

Виц на деня

-Скъпи, само се върни жив. -Мамо, тате на война ли ще ходи? -Нее, на банкет на фирмата.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Заместник-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев

Социалната комисия прие бюджета за догодина

България Преди 7 минути

Важно съобщение! НОИ променя електронните услуги от началото на 2026 година

Важно съобщение! НОИ променя електронните услуги от началото на 2026 година

България Преди 19 минути

Какви са промените може да прочетете в следващите редове

Нови разкрития за скандалния живот на "неуморимата секс машина" Джак Никълсън

Нови разкрития за скандалния живот на "неуморимата секс машина" Джак Никълсън

Свят Преди 54 минути

От злоупотреба с наркотици, до безразборен секс - включително и с вманиачена преследвачка, влязла с взлом в дома на емблематичния актьор

Доц. Ангел Кунчев

Доц. Кунчев успокои: Грипната вълна не е по-силна, ваксината пази

България Преди 1 час

Имаше данни от Япония, Австралия и от Великобритания, че настъпва по-мощна грипна вълна, но от това, което виждаме към момента – нивото на заболеваемост в България е абсолютно същото като през миналата година

Номиниран за „Грами“ певец бе намушкан до смърт в дома си; арестуваха сина му

Номиниран за „Грами“ певец бе намушкан до смърт в дома си; арестуваха сина му

Свят Преди 1 час

Властите откриха 71-годишния Джубилант Сайкс мъртъв с множество прободни рани

,

След Австралия: И Дания забранява социалните мрежи за деца под 15 години

Свят Преди 1 час

Плановете на датското правителство биха могли да станат закон още в средата на 2026 г.

Снимката е илюстративна

Русия напредва в Покровск, а САЩ натискат за мир - опасен момент за Украйна

Свят Преди 1 час

Завладяването на Покровск от Русия изглежда въпрос на „кога“, а не „дали“

Бъдещето на ритейл индустрията е тук

Бъдещето на ритейл индустрията е тук

Технологии Преди 1 час

Разговор с Ивайло Атанасов, Управител на ВИП Секюрити и член на Борда на директорите на „Секюрити Инвестмънт Холдинг“ ЕАД и „Моноутс“ ЕАД

Снимката е архивна

Тръмп призова CNN да бъде продадена

Свят Преди 1 час

"По мое мнение, CNN задължително трябва да бъде продадена“, коментира той пред журналисти в Белия дом

Хилари Суонк се скара на майка с нелечимо болни деца

Хилари Суонк се скара на майка с нелечимо болни деца

Любопитно Преди 1 час

Носителката на Грами се е извинила на майката, като да обясни, че се е притеснила да не би някой да снима нейните малки близнаци

Борислав Гуцанов

Обявиха размера на средната пенсия през 2026 година

България Преди 1 час

Минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица остава 9,21 евро, а максималният – 54,78 евро

В ареста остават четирима от задържаните на протеста на 1 декември

В ареста остават четирима от задържаните на протеста на 1 декември

България Преди 1 час

Срещу други се водят следствени действия

Пазарът диктува: Програмисти с AI компетенции са най-търсените кадри – ето какво стои зад тенденцията

Пазарът диктува: Програмисти с AI компетенции са най-търсените кадри – ето какво стои зад тенденцията

Технологии Преди 1 час

"Най-самотното момче в Русия“: Изтекоха снимки на тайния син на Путин

"Най-самотното момче в Русия“: Изтекоха снимки на тайния син на Путин

Свят Преди 2 часа

Кадрите и видеоклиповете показват 10-годишния Иван и 6-годишния Владимир-младши по време на състезание по художествена гимнастика

Депутатите приеха бюджета на ДОО на първо четене

Депутатите приеха бюджета на ДОО на първо четене

България Преди 2 часа

.

Нови правила за влизане в САЩ: Kакво трябва да знаете?

Свят Преди 2 часа

Американската гранична служба иска да събира повече данни от пътуващите до САЩ

Всичко от днес

От мрежата

Как да познаем на колко години е едно куче

dogsandcats.bg

10 места, които всеки любител на котки трябва да посети

dogsandcats.bg
1

Ще вали ли сняг до края на годината

sinoptik.bg
1

Изпращаме втората най-гореща година в историята

sinoptik.bg

Любов и късмет: 2026 г. носи невероятен успех на тези 5 зодии

Edna.bg

Водещата на „Съдебен спор“ Ромина Тасевска се преобрази: избяга от русото и стана брюнетка! (СНИМКИ)

Edna.bg

Кирил Котев: Чака ни много работа за Евро 2028

Gong.bg

Поредно голямо признание за Карлос Насар

Gong.bg

СДВР: 57 задържани на протеста в София, от тях 24 - с предишни криминални прояви

Nova.bg

На първо четене: Депутатите приеха бюджета на ДОО за 2026 г.

Nova.bg