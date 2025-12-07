Свят

Илон Мъск призова ЕС да бъде премахнат

По-късно Мъск добави в друго съобщение в Х, че бюрокрацията на Европейския съюз „бавно до смърт задушава Европа“

7 декември 2025, 16:50
Доналд Тръмп връчи медалите на „Кенеди център“

Хиляди ученици на протест срещу военната служба в Германия

Как приключиха преговорите между Украйна и САЩ във Флорида

Гръцките фермери пуснаха движението през

Почина Франк Гери, един от най-известните архитекти в историята

Трети ден гръцки фермери блокират „Кулата – Промахон”

Редица държави бойкотират

„Уверен съм, че светът отново ще се върне към мир“, заяви Моди пред Путин

А мериканският предприемач Илон Мъск призова Европейският съюз да бъде премахнат, а суверенитетът да бъде върнат на отделните страни.

„ЕС трябва да бъде премахнат, а суверенитетът да бъде върнат на отделните страни, за да могат правителствата да представляват по-добре своя народ“, написа Мъск на страницата си в социалната мрежа Х.

Освен това той зададе въпроса от какво точно САЩ защитават Европа.

По-рано официалният представител на Европейската комисия Тома Ренье заяви на брифинг в Брюксел, че Еврокомисията е наложила глоба на платформата X в размер на 120 милиона евро за нарушение на европейския закон за цифровите услуги.

През юли Европейската комисия информира мрежата X за предварителните си заключения, според които компанията нарушава закона за цифровите услуги на Европейския съюз (DSA) в области, свързани с осигуряването на прозрачност на рекламите и достъпа на изследователите до отворени данни и информация. В случай на неотстраняване на нарушенията, Европейската комисия заплаши компанията с глоби в размер до 6% от общия й годишен оборот.

Законът за цифровите услуги (DSA) влезе в сила в Европейския съюз през август 2023 г. В съответствие с този регламент цифровите платформи са длъжни да се борят с расизма, продажбата на наркотични вещества и контрафактни продукти, както и с разпространението на детска порнография и дезинформация. Платформите трябва да обясняват работата на своите алгоритми, да дават препоръки и да предлагат алтернативи.

Европейската комисия редовно изпраща претенции до големите онлайн платформи, включително X, Meta, TikTok, с изискване за отстраняване на откритите нарушения на DSA и заплашва да наложи санкции или да прекрати дейността на компаниите на територията на ЕС. 

Източник: БГНЕС    
Илон Мъск Европейски съюз Платформа X Закон за цифровите услуги Европейска комисия Глоби
Изборите за кмет в Букурещ: Чиприан Чуку печели с 32.7% от гласовете

Изборите за кмет в Букурещ: Чиприан Чуку печели с 32.7% от гласовете

Свят Преди 4 часа

На второ място е кандидатът на Социалдемократическата партия и настоящ кмет на Четвърти сектор Даниел Балуца с 26,3 процента

Снейлбрук - Илон Мъск строи нов "фирмен град" в Тексас

Снейлбрук - Илон Мъск строи нов "фирмен град" в Тексас

Свят Преди 4 часа

Градът се развива върху площ над 25 квадратни километра, собственост на фирмата, където вече се намират и офиси на „СпейсЕкс“ и платформата „Екс“

Трагедия на пътя: 27-годишен мъж загина на място край Велинград

Трагедия на пътя: 27-годишен мъж загина на място край Велинград

България Преди 6 часа

Загиналият е управлявал лек автомобил, предприел е изпреварване и се е блъснал в насрещно движещ се микробус

Евакуираха болни моряци от заседналия край Ахтопол танкер

Евакуираха болни моряци от заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 7 часа

Това каза на брифинг пред журналисти вицеадмирал Румен Николов – директор Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“

Мъж загина при челна катастрофа на пътя Габрово - Севлиево

Мъж загина при челна катастрофа на пътя Габрово - Севлиево

България Преди 8 часа

По първоначални данни челно са се сблъскали два автомобила

С какво Мирослав успя да надвие всички и да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)

С какво Мирослав успя да надвие всички и да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 9 часа

Тегне ли проклятие над Лувъра? Музеят погълнат от мръсни води, стотици книги са унищожени

Тегне ли проклятие над Лувъра? Музеят погълнат от мръсни води, стотици книги са унищожени

Свят Преди 10 часа

Наводнението е станало в отдела за древноегипетските антични произведения на изкуството

Крал Чарлз и кралица Камила показаха коледната си картичка за 2025 г.

Крал Чарлз и кралица Камила показаха коледната си картичка за 2025 г.

Любопитно Преди 10 часа

Фотографията показва краля и кралицата във вила „Волконски“ в Рим по време на посещението им в Италия през април

Арестуваха мъж на летище "Хийтроу" след атака с лютив спрей

Арестуваха мъж на летище "Хийтроу" след атака с лютив спрей

Свят Преди 10 часа

Пострадалите при атаката бяха откарани в болница, но се смята, че те не са в сериозно състояние

Помощ по въздух: Доставиха провизии на моряците от заседналия край Ахтопол танкер

Помощ по въздух: Доставиха провизии на моряците от заседналия край Ахтопол танкер

България Преди 10 часа

Плавателният съд е трети ден край Ахтопол и по всяка вероятност ще остане на котва и през следващите дни

Зеленски призова за още ПВО след масирани руски удари

Зеленски призова за още ПВО след масирани руски удари

Свят Преди 10 часа

Вчера и днес Русия отново бомбардира Украйна с множество удари с дронове и ракети

Нетаняху: Анексирането на Западния бряг остава предмет на дискусии

Нетаняху: Анексирането на Западния бряг остава предмет на дискусии

Свят Преди 10 часа

Нетаняху съобщи днес също така, че ще се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп по-късно през месеца

Доналд Тръмп и Кийт Келог

Кийт Келог: Краят на войната в Украйна е наистина близо

Свят Преди 11 часа

Двата основни спорни въпроса са за територията – предимно за бъдещето на Донбас – и за бъдещето на украинската Запорожка АЕЦ - най-голямата в Европа, която в момента е под руски контрол

Осуетиха опит за военен преврат в Бенин

Осуетиха опит за военен преврат в Бенин

Свят Преди 11 часа

По-рано група военни обявиха по държавната телевизия, че са взели властта

Движението на тирове през "Кулата" и "Илинден" е спряно

Движението на тирове през "Кулата" и "Илинден" е спряно

България Преди 11 часа

Заради протеста на гръцките фермери е блокиран за камиони и ГКПП "Капитан Петко войвода"

Тежка катастрофа на пътя София-Варна, мъж е в тежко състояние

Тежка катастрофа на пътя София-Варна, мъж е в тежко състояние

България Преди 12 часа

Произшествието е станало в района на Добри дял

