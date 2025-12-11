Румен Радев: Днес думата има парламентът

Д нес думата има парламентът, каза президентът Румен Радев в отговор на журналистически въпрос за днешния вот на недоверие към правителството.

В 13:30 часа парламентът ще гласува по проекта на решение за недоверие на Министерския съвет с министър-председател Росен Желязков. Дебатите по шестия вот – за провал в икономическата политика, бяха вчера. Според правилника за работа на Народното събрание гласуването се провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията. Вотът се смята за успешен, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.

Вотът на недоверие към кабинета на Росен Желязков беше внесен миналия петък от "Продължаваме Промяната-Демократична България" и подкрепен от "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест".

Държавният глава присъства днес на тържествената литургия в столичната митрополитска катедрала „Св. великомъченица Неделя“, на която българският патриарх и Софийски митрополит Даниил почете празника на своя небесен покровител - св. Даниил Стълпник. В литургията участваха също архиереи от Светия синод на Българската православна църква - Българска патриаршия БПЦ-БП.

Президентът Румен Радев отправи слово в храма, в което поздрави патриарх Даниил за неговия имен ден.