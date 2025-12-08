"Напълно безумни изявления" - ЕС осъди критиките на Мъск

Е вропейската комисия осъди днес "напълно безумните изявления" на Илон Мъск, след като собственикът на компанията майка на социалната мрежа "Екс" – "Екс Ей Ай" заяви, че Европейският съюз трябва да бъде "разформирован" в резултат от наложената глоба от 120 млн. евро на социалната мрежа, предаде Франс прес.
"Това е част от свободата на изразяване, която ние ценим в ЕС, и която позволява изразавянето на най-безумни мнения", заяви говорителката на Европейската комисия Паула Пиньо.
