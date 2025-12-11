Мъж почина от нелечима белодробна болест, свързана с популярни кухненски плотове

З дравните власти в Масачузетс официално потвърдиха първия за щата случай на силикоза – нелечимо белодробно заболяване, причинено от определени видове каменни плотове, предаде Fox News.

Заболяването се свързва най-вече с кварца, който през последните години става все по-популярен заради своята практичност и естетика, съобщават здравните власти.

Департаментът по обществено здраве на Масачузетс (DPH) съобщи на 9 декември, че 40-годишен мъж, който е работил в производството на каменни плотове в продължение на 14 години, наскоро е бил диагностициран със силикоза – състояние, което може да доведе до смърт.

„Потвърждаването на този случай в Масачузетс е трагично напомняне, че силикозата не е далечна заплаха. Тя е тук и сериозно засяга здравето на работещите в Масачузетс“, заяви в изявление Емили Х. Спейрър-Файн, директор в DPH.

Съобщава се, че пациентът, чието име не се споменава, е извършвал дейности като рязане, шлайфане и полиране, при които може да се генерира прах от кристален силициев диоксид. При вдишване този прах води до образуването на ръбцова тъкан в белите дробове и може да причини силикоза, обясняват от DPH.

Заболяването е предотвратимо, но необратимо и прогресиращо, заявяват властите. Симптомите включват постоянна кашлица, задух, умора и болка в гърдите. Тъй като често има дълъг латентен период между излагането на риск и появата на симптомите, диагнозите често се забавят, според DPH.

С напредването на болестта тя може да доведе до сериозни усложнения, включително рак на белия дроб, туберкулоза и дори смърт, добавят от департамента.

Властите уточниха, че „повечето случаи на силикоза са свързани с професионална дейност – много рядко силикозата се проявява извън работната среда“.

Специалистите обясняват, че риск съществува при обработката на естествени камъни, като гранит, но е особено висок при работа с инженерен камък, какъвто е кварцът. Докато естественият гранит обикновено съдържа по-малко от 45% силициев диоксид, инженерният камък може да съдържа повече от 90%, съобщават от DPH.

„През последните години заболяването стана по-разпространено сред работниците в производството на каменни изделия поради нарастващата популярност на плотове, изработени от инженерен камък (известен още като кварц или изкуствен камък)“, се казва в доклада на DPH.

От департамента отбелязват, че макар това да е първият потвърден случай в Масачузетс в този бранш, се очакват още случаи поради дългия латентен период на заболяването и нарастващата популярност на инженерния камък.

Други щати също са докладвали за случаи на силикоза. В проучване от 2023 г. изследователи от Калифорния са идентифицирали 52 работници от производството на кварцови плотове със силикоза. Двадесет от тях са били с напреднало заболяване, а десет са починали.

Въпреки потенциалната тежест на заболяването, в САЩ все още няма пълна забрана на кварца в кухните. За разлика от тях, в Австралия всякаква работа с инженерен камък вече е забранена поради сериозните рискове, които крие за работниците. Други държави също настояват за по-строги регулации.

От DPH подчертават, че силикозата е „абсолютно предотвратима“ чрез подходящи мерки за безопасност на работното място. Предупреждението призовава работодателите в бранша да прилагат ефективни мерки за безопасност, като мокро рязане и подходяща вентилация, за да се сведе до минимум излагането на силициев диоксид и да се защитят работниците.

„Силикозата е опустошително, променящо живота заболяване, което същевременно е и абсолютно предотвратимо“, заяви в изявление комисарят по обществено здравеопазване Роби Голдстийн.