Напрежение в НС: бюджетите за здраве и осигуряване влязоха в зала без комисии

Председателят на парламента Рая Назарян обяви почивка, през която председателите на комисии да свикат заседания и да бъдат разгледани на първо четене проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и държавният бюджет за догодина

11 декември 2025, 11:57
Костадин Ангелов и Рая Назарян   
Източник: БТА

Н епосредствено след гласуването на първо четене на проектобюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) в пленарната зала и малко преди да започне обсъждането на този на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) от „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) възразиха срещу гледането на план-сметките за догодина на двата бюджета без те да са минали през ресорните комисии – социалната и на здравеопазването.

Председателят на ПП Асен Василев от името на парламентарната група на ПП-ДБ поиска половин час почивка, през която председателят на парламента Рая Назарян да свика заседание на здравната комисия. Назарян обяви 20 минути прекъсване.

Председателят на Комисията по здравеопазване Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС) обясни, че такова заседание е било вече насрочено. „ПП-ДБ бяха в залата, но само да дават интервюта и да вдигат градуса на напрежение“, коментира той. „Бюджетът за здравеопазване не е място за политически битки и капризи, здравеопазването никога не е имало цвят“, изтъкна депутатът. 

„Това, което се опитвате да правите, ще се провали, защото това, което издигаме като ценност всички политически партии в тази зала, е именно ценността на българското здраве, то е записано във всички политически програми, подчерта председателят на здравната комисия. Да не правим пропаганда с бюджета за здравеопазване, защото ще поставим всичко в риск“, призова Ангелов.

Венко Сабрутев от ПП-ДБ възрази: „Нашите депутати бяха в комисия, вашите ги няма“. Според него е абсурдно да се гледа бюджетът на НЗОК в зала без да е минал през здравна комисия, както и бюджет на ДОО без социална комисия.

Лена Бориславова от ПП-ДБ се обърна към председателя на Народното събрание Рая Назарян да не бъде нарушаван правилникът за работа на парламента и процедурите. 

„След внасянето на законопроектите, в указания срок те са разпределени на всички комисии, техните председатели са свикали заседания, раздадени са законопроектите“, отговори на свой ред Назарян. „Това, че не са се явили народни представители не е създало предпоставки те да се разгледат, тъй като не е събран кворум“, поясни тя. „Вчера, когато гласувахме програмата за работа, беше взето решение тези законопроекти да бъдат разгледани в пленарната зала“, напомни Назарян на ПП-ДБ.

Лена Бориславова прочете съобщение от 14:04 ч. вчера в група на депутатите от антикорупционната комисия, в което се казва, че заседанието ѝ, насрочено за 14:30 ч., се отменя. „Без да е посочена причина да се отмени, отменени бяха и още няколко комисии“, подчерта депутатът.

Председателят на парламента Рая Назарян даде нова почивка – до 13:00 ч., в която председателите на комисии да свикат заседания и да бъдат разгледани на първо четене проектобюджетът на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и държавният бюджет за догодина.

По-рано проектобюджетът на ДОО мина на първо гласуване в пленарната зала.

Източник: БТА/Нели Желева    
