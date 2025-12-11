Любопитно

Мария Корина Мачадо ще занесе Нобеловата си награда за мир във Венецуела

Лидерката на опозицията във Венецуела заяви, че е наясно "точно какви рискове поема"

11 декември 2025, 13:11
Мария Корина Мачадо ще занесе Нобеловата си награда за мир във Венецуела
Н осителката на Нобеловата награда за мир за 2025 година Мария Корина Мачадо заяви днес, че възнамерява да занесе приза у дома във Венецуела, но не пожела да каже кога ще се завърне в родината си, предаде Ройтерс.

"Дойдох да получа наградата от името на венецуелския народ и ще я занеса във Венецуела в точния момент. Няма да кажа кога", заяви Мачадо пред репортери в Осло.

Тя не успя да присъства на вчерашната церемония в норвежката столица, по време на която призът бе приет от нейно име от дъщеря ѝ Ана Корина Соса.

Мачадо пристигна в Осло около полунощ и поздрави своите симпатизанти от балкона на "Гранд Хотел". Това бе първата ѝ публична поява от януари тази година. Тя раздаваше въздушни целувки и пееше заедно с насъбралото се множество.

Лидерката на опозицията във Венецуела заяви в интервю, че е наясно "точно какви рискове поема". 

"За около 16 месеца не можех да прегърна и дори да докосна никого от близките си хора", каза тазгодишната Нобелова лауреатка.

Тя предприе тайно пътуване под заплахата на венецуелското правителство да я обяви за бегълка, ако замине за Норвегия. Подробностите по придвижването ѝ до Осло бяха толкова поверителни, че дори Норвежкият нобелов комитет не знаеше кога точно носителката на приза ще пристигне в Осло.

"Естествено, че ще се върна. Наясно съм точно какви рискове поемам. Но ще бъде там, където съм най-полезна за нашата кауза", отбеляза Мачадо..

Американският в. "Уолстрийт Джърнъл" написа, че Мария Корина Мачадо се е дегизирала, за да премине през 10 военни контролно-пропускателни пункта във Венецуела и е била взета на дървена лодка от рибарско село на брега на Карибско море.

Планът за нейното пътуване до Осло е бил подготвян 2 месеца. Според "Уолстрийт Джърнъл" в него са участвали и САЩ, но не е ясно какъв е бил американският принос.

