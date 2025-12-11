Мъж хапал, нападнал с нож и заплашвал с убийство жена в София

37-годишен мъж е задържан, след като нападнал жената, с която живее, хапейки я по лицето и тялото и насочвайки към нея нож, докато ѝ се заканвал с убийство.

Инцидентът е станал на 8 декември 2025 г. в столичния квартал „Овча купел“. Мъжът, идентифициран като В.Д., е причинил на жената множество кръвонасядания, травматични отоци и охлузвания.

По случая е образувано досъдебно производство за телесна повреда и закана за убийство, за които законът предвижда лишаване от свобода.

С постановление на прокурор обвиняемият е задържан за 72 часа, след което наблюдаващият прокурор поиска постоянен арест. Съдът уважи искането и наложи мярка „задържане под стража“. Решението може да бъде обжалвано пред Софийския градски съд.