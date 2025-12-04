МЕТРО България отличи ресторантите в „Гастрономически пътеводител 2025“

М ЕТРО България награди победителите в третото издание на „Гастрономически пътеводител“– инициативата, която обединява местната кулинарна общност около стремежа да представи българската гастрономия в диалог със съвременните световни тенденции. Финалното събитие се проведе на 3 декември 2025 г. в МЕТРО Академия, която за пореден път се превърна в сцена за смело въображение, модерни техники и уважение към качествените продукти.

Тази година инициативата привлече над 120 ресторанта от различни кътчета на страната. В периода 20 октомври - 20 ноември гостите на участващите ресторанти имаха възможност да опитат ястия, вдъхновени от световни кухни, специално създадени с помощта на продукти от професионалната марка METRO Chef. Линията включва подбрани суровини и продукти с ресторантско качество - от меса и риби, до паста, подправки и специализирани гурме съставки. Именно те вдъхновиха шеф-готвачите да търсят нови баланси между познатото и различното, да създадат рецепти и преживявания, в които българските вкусови традиции срещат модерни кулинарни влияния от деликатната италианска школа до средиземноморските нюанси, азиатските техники и смелите акценти от street food културата. Така „Гастрономически пътеводител“ отново показа как българската кулинарна сцена усеща пулса на международните тенденции и ги превръща в нещо свое, различно и запомнящо се.

Сред отличените тази година са ресторанти от Варна, София, Бургас и Карнобат. Варненският Pasta Station Gigli спечели голямата награда от 2000 лева за най-много посещения. Това е второ поредно признание за екипа, който вече две години впечатлява гостите с модерния си прочит на италианската кухня и умелото използване на продуктите METRO Chef. Софийският „Егур, Егур“ получи персонализирано обучение, разработено специално за заведението от шеф-готвачите на МЕТРО Академия след индивидуална оценка на нуждите на екипа. Пет други ресторанта- механа „Нашенци“ и „Корнер 101“ (София), ресторант „Медуза“ (Бургас), „Неразделки“ (Варна) и ресторант „Перла“ (Карнобат), получиха ваучери за кулинарни курсове в МЕТРО Академия.

„Всяка година „Гастрономически пътеводител“ показва, че българската кулинарна сцена е смела, модерна и амбициозна. Виждаме как готвачите съчетават местни продукти със световни техники, за да създадат преживявания, които изненадват и вдъхновяват. За нас в МЕТРО това не е просто инициатива, а израз на нашия дългосрочен ангажимент към развитието на професионалната гастрономия в България", сподели Жан Котан, изпълнителен директор на МЕТРО България.

„Гастрономически пътеводител“ е част от дългогодишната подкрепа на МЕТРО България към ХоРеКа сектора и естествено продължение на програмата „Отгледано с грижа в България“, която от 2017 г. подпомага малки и средни местни производители. С всяко следващо издание инициативата дава сцена на професионалисти, които умело съчетават българския вкус с глобални тенденции, като така развиват кулинарната култура у нас.

Продуктите с марка METRO Chef се подбират и произвеждат по строги стандарти за качество и безопасност. Всеки етап от доставката до съхранението, се следи внимателно, за да достигнат до клиентите свежи и в оптимално състояние. Така

МЕТРО осигурява на професионалните си партньори стабилност, сигурност и увереност във всеки вкус, който достигне до техните гости.

За МЕТРО България

МЕТРО България е водещата компания за търговия на едро у нас, оперираща от 1999 година и обслужваща професионални клиенти от хотелския и ресторантьорския бизнес, търговци и фирми, както и домакинства. Компанията управлява 11 магазина, както и една база за “Доставки”, като служителите са около 2000. За нуждите на бизнес клиентите, МЕТРО развива дейността си в многоканален модел на търговия, който съчетава магазини за търговия на едро и услуга за доставки на хранителни и нехранителни продукти.

Хиляди професионални клиенти на МЕТРО България разчитат на продуктовата компетентност и качествените услуги на компанията, за да осъществяват успешно своя ежедневен бизнес. Отговорността е заложена в начина, по който МЕТРО осъществява дейността си - създавайки споделена стойност за общностите чрез своята ESG стратегия.