Роботизирани кучета с лицата на Илон Мъск, Марк Зукърбърг и Джеф Безос предизвикаха хаос

Всички роботизирани кучета вече са закупени от частни колекционери – на цена от 100 000 долара всяко

4 декември 2025, 14:47
Роботизирани кучета с лицата на Илон Мъск, Марк Зукърбърг и Джеф Безос предизвикаха хаос
Източник: Getty Images

И звестен дигитален художник представи роботизирани кучета с лицата на Илон Мъск и Марк Зукърбърг, които се „изхождат“ пред шокираните посетители на Арт Базел в Маями Бийч по време на VIP откриването на панаира. Инсталацията на артиста Бийпъл е озаглавена „Обикновени животни“ (Regular Animals), предаде Page Six

Аниматронните кучета носят изключително реалистични маски на технологичните гиганти, както и на прочутите художници Пабло Пикасо и Анди Уорхол, и на двама двойници на самия Бийпъл (чието истинско име е Майк Уинкелман).

Роботизираните четириноги приклякват от време на време, за да оставят дигитално „изпражнение“ под формата на арт принт в стила на съответния персонаж. Например, дизайнът на Зукърбърг е вдъхновен от Метавселената, този на Мъск е черно-бял, на Пикасо е кубистичен, а на Уорхол – в стил поп-арт.

„Това е зловещо“, коментираха множество посетители. „Просто е ужасно!“, възкликна друг.

Според Бийпъл обаче посланието отразява начина, по който виждаме света днес. „Преди виждахме света през очите на художниците, но днес хора като Марк Зукърбърг и Илон Мъск контролират огромна част от начина, по който възприемаме света“, обясни той пред Page Six. „Виждаме всичко през техния поглед, защото те управляват изключително мощни алгоритми, които решават какво да виждаме. Искахме да си поиграем с тази идея.“

Роботът на Безос не създава принтове, но „той е още един човек, който оформя начина, по който виждаме света“, обясни Бийпъл. „Затова трябваше да бъде част от творбата.“

„Все повече виждаме света през очите на изкуствения интелект и роботиката“, каза той. „Мисля, че тази тенденция ще се засилва.“

Всички роботизирани кучета вече са закупени от частни колекционери – на цена от 100 000 долара всяко.

Въпреки това посетителите все още имат шанс да си тръгнат с част от инсталацията: кучетата ще „изхвърлят“ общо 1028 принта, всеки от които е подпечатан с надпис „Проба от изпражнения“ и е придружен от предупредителен етикет, гласящ, че артикулът може да бъде „отвратителен за повечето ценители на изкуството“.

Милиардерите не само бяха изобразени в инсталацията – някои от тях бяха забелязани и на самото изложение.

Съоснователят на Google Сергей Брин беше видян да разглежда щандовете, въпреки че не е ясно дали е посетил инсталацията на Бийпъл.

През 2022 г. се появи информация, че бившата съпруга на Брин, Никол Шанахан, е имала афера с Мъск, което и двамата отрекоха.

На събитието бяха забелязани още милиардерът от Starwood Capital Бари Стърнлихт, главният изпълнителен директор на Goldman Sachs Дейвид Соломон, основателите на Pure Vida Омер и Дженифър Хорев, кралят на нощния живот в Маями Дейвид Грутман и предприемачът Крейг Робинс, развил Miami Design District.

Източник: Page Six    
