САЩ се присмиват на ЕС заради скандал с измами

С ъединените щати внимателно следят корупционния скандал, който разтърси Европейския съюз тази седмица, пише Politico .

Заместник-държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау използва социалните мрежи, за да отправи критики към Федерика Могерини - бивш върховен представител на ЕС за външната политика, която е в центъра на разследването.

Споделяйки публикация на France 24 за Могерини, Ландау написа: "Това е същият човек, който нарече комунистическа Куба "еднопартийна демокрация" и насърчи европейските инвестиции, туризма и търговията, които подкрепяха репресивния и яростно антиамерикански режим на острова."

The US is trolling the EU over its fraud scandal.https://t.co/34Q3wRvwLn — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) December 4, 2025

В годишния доклад на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) за правата на човека и демокрацията по света за 2016 г. политическата система на Куба е описана като "еднопартийна демокрация". По това време Могерини оглавяваше ЕСВД.

Белгийските власти извършиха обиски във вторник на разсъмване и задържаха Могерини и бившия генерален секретар на ЕСВД Стефано Саннино като част от разследване на конкурс за създаването на дипломатическа академия към Колежа на Европа, където Могерини в момента е ректор.

Ландау насочи критиките си към Европа и по-рано през седмицата. В сряда той разкритикува европейските съюзници в НАТО за това, че поставят собствения си отбранителен сектор над американските доставчици на оръжие. Ландау призова външните министри на НАТО да не "тормозят" американските отбранителни компании и да не ги изтласкват от европейските програми за превъоръжаване.