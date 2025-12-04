Свят

Русия удари жестоко Укрйна, десетки хиляди засегнати

Херсон бива подлаган от Русия на атаки с ракети, дронове и артилерия почти всекидневно

4 декември 2025, 15:43
Русия удари жестоко Укрйна, десетки хиляди засегнати
Източник: AP/БТА

Т оплоелектрическа централа в украинския град Херсон преустанови работа след серия от руски атаки, които оставиха 40 500 потребители без отопление, заявиха днес областните власти, цитирани от "Ройтерс".

Херсон е фронтови град, който бива подлаган от Русия на атаки с ракети, дронове и артилерия почти всекидневно.

Руска атака остави без ток близо 27 000 домакинства в Украйна

Тази сутрин украинската енергийна компания "Укренерго" съобщи, че в три други украински области потребители са останали без ток след руски атаки през нощта.

Заради вражеските атаки срещу енергийни обекти през нощта потребители в Донецка, Одеска и Днепропетровска област останаха без ток. Където ситуацията в сферата на сигурността го позволява, вече започнаха ремонтни дейности. Енергийните работници правят всичко възможно да възстановят електричеството за всички засегнати потребители възможно най-бързо", се казва в изявление на енергийната компания.

Киев: Русия разруши ключова електроцентрала в Херсон преди изтеглянето си

Украинската енергийна компания ДТЕК заяви днес, че вследствие на руска атака срещу нейна енергийна инфраструктура в Одеска област 51 800 домакинства са останали без ток.

Руското министерство на отбраната съобщи днес, че руските сили са поразили украински инфраструктурни обекти.

Източник: БТА, Божидар Захариев    
Русия война Украйна
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

<p>Шакира с неочакван комплимент към бившия си Жерар Пике</p>

"Най-дългата любовна история, която съм имала“: Шакира с неочакван комплимент към Пике

В ново интервю Шакира показва на света различен блясък – по-мека в някои моменти, по-остра в други и изненадващо замислена. А това, което най-много учуди феновете, беше неочакваният ѝ комплимент към Пике — кратка, но показателна реплика, която разкрива колко много се е променило в живота ѝ

Бях простреляна 7 пъти и оцелях - мазнините спасиха живота ми

Бях простреляна 7 пъти и оцелях - мазнините спасиха живота ми

Бранди Литрел е отвлечена и простреляна многократно от тийнейджър, който я ограбва, но оцелява заради наднорменото си тегло

Полуфиналистите в “Игри на волята” стават ясни тази вечер

Полуфиналистите в “Игри на волята” стават ясни тази вечер

Зрелищна елиминационна битка изпраща още един от финалистите по пътя към дома

Новият противоракетен щит на Европа: Какво може Arrow 3

Когато ракети атакуват от голяма височина, Arrow 3 ще може да ги унищожават още преди да навлязат в земната атмосфера

САЩ се присмиват на ЕС заради скандал с измами

САЩ се присмиват на ЕС заради скандал с измами

Заместник-държавният секретар на САЩ атакува Федерика Могерини

Проф. Ива Христова: Огромна част от болните от грип остават скрити

Проф. Ива Христова: Огромна част от болните от грип остават скрити

Децата са рисковият контингент при грипа, обясни директорът на НЦЗПБ

<p>СДВР признава, че изборът е бил между щети и кръвопролитие &ndash; ексклузивно в &bdquo;Телеграфно подкастът&ldquo;</p>

„Не влязохме в тълпата, за да не пострадат хора“ – Иван Георгиев от СДВР за реакцията на полицаите на протеста пред „Телеграфно подкастът“

Началникът на сектор „Масови мероприятия“ в СДВР заяви, че полицията е разпознала провокатори още в началото на протеста, но не е могла да ги изведе без риск за ескалация и пострадали сред мирните граждани

Русия заплаши с ответни мерки и "най-остра реакция"

Русия заплаши с ответни мерки и "най-остра реакция"

Захарова коментира днес "незаконните действия" на Европейския съюз

Мерц спешно заминава за Брюксел за разговори с Де Вевер и фон дер Лайен относно руските активи

Мерц спешно заминава за Брюксел за разговори с Де Вевер и фон дер Лайен относно руските активи

Лидерите на Европейския съюз ще обсъдят инициативата в Брюксел на 18 декември

Владимир Путин

Разследване: Владимир Путин е морално отговорен за смъртта на Доун Стърджес

Друго заключение на разследването за отравянията в Солсбъри през 2018 г. е, че те са планирани да „демонстрират силата на Русия“

Какво се обърка в последната битка на Траян от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какво се обърка в последната битка на Траян от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

<p>ПП-ДБ съобщиха темата на вота на недоверие към правителството</p>

ПП-ДБ внасят вот на недоверие към правителството за икономическа политика

Полицията привика на разпит непълнолетен след напрежението на протеста в Сливен

Полицията привика на разпит непълнолетен след напрежението на протеста в Сливен

С него ще бъде проведена беседа и ще се преценят последващите мерки

Украйна: Искаме истински мир, а не примирие

Украйна: Искаме истински мир, а не примирие

„Европа е имала твърде много несправедливи мирни сделки в миналото“, заяви украинският външен министър Андрей Сибиха

Петя Буюклиева изпитва музикалния си инстинкт в “Пееш или лъжеш”

Петя Буюклиева изпитва музикалния си инстинкт в “Пееш или лъжеш”

Kъм звездната компания ще се присъединят Иво Аръков и Деян Неделчев

Експерт алармира за фалшиво евро, как да разпознаваме истинските банкноти

Експерт алармира за фалшиво евро, как да разпознаваме истинските банкноти

Истинският риск при преминаването към единната европейска валута не е в обменния курс, а в опасността от разпространение на фалшиви пари, предупреди финансовият експерт Макс Баклаян

