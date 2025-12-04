Русия удари жестоко Укрйна, десетки хиляди засегнати

Т оплоелектрическа централа в украинския град Херсон преустанови работа след серия от руски атаки, които оставиха 40 500 потребители без отопление, заявиха днес областните власти, цитирани от "Ройтерс".

Херсон е фронтови град, който бива подлаган от Русия на атаки с ракети, дронове и артилерия почти всекидневно.

Руска атака остави без ток близо 27 000 домакинства в Украйна

Тази сутрин украинската енергийна компания "Укренерго" съобщи, че в три други украински области потребители са останали без ток след руски атаки през нощта.

Заради вражеските атаки срещу енергийни обекти през нощта потребители в Донецка, Одеска и Днепропетровска област останаха без ток. Където ситуацията в сферата на сигурността го позволява, вече започнаха ремонтни дейности. Енергийните работници правят всичко възможно да възстановят електричеството за всички засегнати потребители възможно най-бързо", се казва в изявление на енергийната компания.

Киев: Русия разруши ключова електроцентрала в Херсон преди изтеглянето си

Украинската енергийна компания ДТЕК заяви днес, че вследствие на руска атака срещу нейна енергийна инфраструктура в Одеска област 51 800 домакинства са останали без ток.

Руското министерство на отбраната съобщи днес, че руските сили са поразили украински инфраструктурни обекти.