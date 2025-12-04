България

Пускат под гаранция шофьора, убил полицай на Северната тангента

Прокуратурата обвини 34-годишния водач на леката кола в причиняване на смърт по непредпазливост

4 декември 2025, 15:49
П ускат под гаранция шофьора, който помете полицейска кола на Северната тангента в понеделник, като при инцидента загина полицай, предава БНТ

Прокуратурата обвини 34-годишния водач на леката кола в причиняване на смърт по непредпазливост и поиска той да остане в ареста.

Според държавното обвинение на свобода има опасност мъжът да извърши друго престъпление.

Задържаха за 72 часа мъжа, убил полицай на пътя

В съдебната зала стана ясно, че шофьорът е карал със 149 километра в час. Преди фаталния удар той е имал общо 6 пътни нарушения. Едно от тях е било превишена скорост.

Защитата поиска мъжът да бъде освободен под гаранция, защото има чисто съдебно минало и работи. А обвинението срещу него не е за умишлено престъпление. Пред съда обвиняемият заяви, че осъзнава какво е направил.

6 глоби имал шофьорът, убил полицай край Требич

Съдебният състав прецени, че няма опасност мъжът да извърши друго престъпление и постанови той да бъде освободен срещу парична гаранция от 5 000 лева, която трябва да внесе до 10 дни. Решението може да бъде обжалвано.

Източник: БНТ    
шофьор полицай парична гаранция
