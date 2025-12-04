Любопитно

Мария Калас и Аристотел Онасис – тайната афера, за която знаеше целият свят

Любовната история между Мария Калас и Аристотел Онасис се превръща в световна сензация, след като той изоставя оперната дива, за да се ожени за Джаки Кенеди, но въпреки това тайно продължава връзката си с Калас до самия си край

Стела Христова Стела Христова

4 декември 2025, 16:03
Мария Калас и Аристотел Онасис – тайната афера, за която знаеше целият свят
Източник: Getty Images

Л юбовната история на Мария Калас и Аристотел Онасис започва с любезното съдействие на американската водеща на рубрика за клюки Елза Максуел. Двамата се запознават в Италия през 1957 г. на парти, организирано от Елза в чест на Мария.

По това време Калас е омъжена за Джовани Батиста Менегини, а Онасис също е обвързан – през 1946 г. той се жени за Атина Ливанос, от която има две деца: Александър и Кристина. Бракът му с Атина обаче от години съществува само на хартия, тъй като двамата живеят отделно още от средата на 50-те. И Мария далеч не е щастлива в своя брак.

Източник: Getty Images

От страна на Онасис не пламва моментна искра, но се появява силно любопитство. „В този момент бяхме двамата най-известни живи гърци в света“, казва той по-късно.

Аферата започва две години по-късно, когато корабният магнат кани Мария и съпруга ѝ на круиз с яхтата си „Кристина О“. Съпругата му Атина първоначално се сприятелява с Калас, но когато за всички на борда става очевидно какво се случва между певицата и бизнесмена, тя напуска кораба.

Скоро след това двамата започват да се появяват публично заедно, макар да отричат връзката си. В края на 1959 г. и Калас, и Онасис обявяват, че се развеждат, а през 1960 г. официално признават, че са двойка. Мария вярва, че най-накрая е открила мъжа, когото е чакала, и се чувства преродена след брака си с Джовани, в който се е усещала като затворница. Не знае обаче, че предприемчивият Аристотел продължава да търси „идеалната съпруга-трофей“.

Източник: Getty Images

Той я открива в лицето на американската първа дама Жаклин Кенеди. Запознава се с нея през 1958 г., когато Джаки и съпругът ѝ Джон Ф. Кенеди са на почивка във Франция и присъстват на среща с Уинстън Чърчил, организирана от Онасис. Гръцкият милиардер моментално е запленен от елегантната ѝ осанка. „Има нещо дяволски упорито в нея, нещо провокативно в тази дама. Тя има чувствена душа“, казва той на приятелите си.

Вместо Джаки обаче той съблазнява сестра ѝ – Лий Радзивил, чийто брак е на ръба на разпадане. „Той беше магнетично привлекателен. Движеше се като владетел, искаше да бъде забелязан и забелязваше всичко“, спомня си Лий. На въпроса дали би се омъжила за него, тя отговаря: „А кой не иска?“

Единствено Мария отказва идеята за повторен брак след развода си – въпросът е доколко Онасис наистина е бил готов за такъв съюз. Мнозина вярват, че той започва връзка с Лий само за да се доближи до Джаки, която няколко пъти посещава яхтата му със сестра си. След убийството на Кенеди през 1963 г., Джаки търси утеха в брат му Робърт, а Онасис остава просто стар приятел.

През юни 1968 г. трагедията удря отново: Робърт Кенеди е убит. Отчаяната Джаки решава да осигури сигурност за себе си и децата си, и се обръща към Онасис. Пет месеца след смъртта на Робърт тя се омъжва за него на малка церемония на частния му остров Скорпиос.

Новината шокира света – и Мария Калас. Както мнозина предполагат, само няколко седмици след сватбата Онасис се появява на прага на парижкия дом на Мария и моли да бъде допуснат вътре. Макар публично да твърди, че връзката им е приключила, тя му прощава и двамата продължават аферата си.

Източник: Getty Images

Джаки е наясно какво се случва, но предпочита да си затваря очите – за нея най-важна е защитата, която Онасис осигурява на нея и децата ѝ.

Тя никога не говори публично за Мария. За разлика от Калас, която понякога използва медиите, за да се изкаже. На въпрос на Барбара Уолтърс дали тя и Джаки са приятелки, Мария отговаря: „Никога не съм я срещала, не сме приятелки. Нямам никакви лоши чувства към нея, защо бих? Разбира се, ако тя се отнасяше зле с г-н Онасис, може би ще ѝ се ядосвам, защото бих се държала така с всеки приятел, особено с такъв скъп приятел, почти съпруг, като Онасис.“

В същото интервю тя се преструва на безразлична към брака им: „Мъжът има право, точно както жената, да се влюби в някой друг. Не можеш да оковеш любовта във вериги.“

Източник: Getty Images

Калас остава до Онасис до самия край, независимо от всичко – връзката им е публична тайна. Когато през март 1975 г. става ясно, че здравето му е критично, тя го посещава тайно в болницата с помощта на личната му секретарка Кики Феруди Муцацос, която години наред организира тайните им срещи. „Тя винаги се бореше за него. Той обичаше да има красиви жени до себе си, а Мария беше много ревнива. Той не можеше да живее без нея. Тя беше част от тялото му, част от душата му, част от мозъка му. Те никога не спираха да се виждат“, казва Кики.

След смъртта на Онасис Мария така и не се възстановява. Близките ѝ са убедени, че няма да преживее подобна загуба. Две години по-късно тя умира от сърдечен удар, а пепелта ѝ е разпръсната край остров Скорпиос – последното място за покой на Аристотел Онасис.

Редактор: Стела Христова
Източник: zadovoljna.dnevnik.hr    
Мария Калас Аристотел Онасис Жаклин Кенеди Любовен триъгълник Милиардер Оперна певица
Последвайте ни

По темата

Пускат под гаранция шофьора, убил полицай на Северната тангента

Пускат под гаранция шофьора, убил полицай на Северната тангента

Мария Калас и Аристотел Онасис – тайната афера, за която знаеше целият свят

Мария Калас и Аристотел Онасис – тайната афера, за която знаеше целият свят

Шофьор сам свали поставената скоба на автомобила си и си тръгна

Шофьор сам свали поставената скоба на автомобила си и си тръгна

Десетки нови снимки от острова на Джефри Епстийн разкриват

Десетки нови снимки от острова на Джефри Епстийн разкриват "ужасяващите му престъпления"

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
EV допускат голяма грешка, като се опитват да заменят всички ДВГ модели

EV допускат голяма грешка, като се опитват да заменят всички ДВГ модели

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 5 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 5 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 5 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 5 дни

Виц на деня

Жена към приятелка: — Мъжът ми винаги има последната дума… — И коя е тя? — „Добре“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Шакира с неочакван комплимент към бившия си Жерар Пике</p>

"Най-дългата любовна история, която съм имала“: Шакира с неочакван комплимент към Пике

Любопитно Преди 2 минути

В ново интервю Шакира показва на света различен блясък – по-мека в някои моменти, по-остра в други и изненадващо замислена. А това, което най-много учуди феновете, беше неочакваният ѝ комплимент към Пике — кратка, но показателна реплика, която разкрива колко много се е променило в живота ѝ

Бях простреляна 7 пъти и оцелях - мазнините спасиха живота ми

Бях простреляна 7 пъти и оцелях - мазнините спасиха живота ми

Свят Преди 7 минути

Бранди Литрел е отвлечена и простреляна многократно от тийнейджър, който я ограбва, но оцелява заради наднорменото си тегло

Полуфиналистите в “Игри на волята” стават ясни тази вечер

Полуфиналистите в “Игри на волята” стават ясни тази вечер

Любопитно Преди 38 минути

Зрелищна елиминационна битка изпраща още един от финалистите по пътя към дома

Русия удари жестоко Укрйна, десетки хиляди засегнати

Русия удари жестоко Укрйна, десетки хиляди засегнати

Свят Преди 50 минути

Херсон бива подлаган от Русия на атаки с ракети, дронове и артилерия почти всекидневно

Снимката е илюстративна

Новият противоракетен щит на Европа: Какво може Arrow 3

Свят Преди 54 минути

Когато ракети атакуват от голяма височина, Arrow 3 ще може да ги унищожават още преди да навлязат в земната атмосфера

САЩ се присмиват на ЕС заради скандал с измами

САЩ се присмиват на ЕС заради скандал с измами

Свят Преди 55 минути

Заместник-държавният секретар на САЩ атакува Федерика Могерини

Проф. Ива Христова: Огромна част от болните от грип остават скрити

Проф. Ива Христова: Огромна част от болните от грип остават скрити

България Преди 1 час

Децата са рисковият контингент при грипа, обясни директорът на НЦЗПБ

<p>СДВР признава, че изборът е бил между щети и кръвопролитие &ndash; ексклузивно в &bdquo;Телеграфно подкастът&ldquo;</p>

„Не влязохме в тълпата, за да не пострадат хора“ – Иван Георгиев от СДВР за реакцията на полицаите на протеста пред „Телеграфно подкастът“

България Преди 1 час

Началникът на сектор „Масови мероприятия“ в СДВР заяви, че полицията е разпознала провокатори още в началото на протеста, но не е могла да ги изведе без риск за ескалация и пострадали сред мирните граждани

Русия заплаши с ответни мерки и "най-остра реакция"

Русия заплаши с ответни мерки и "най-остра реакция"

Свят Преди 1 час

Захарова коментира днес "незаконните действия" на Европейския съюз

Мерц спешно заминава за Брюксел за разговори с Де Вевер и фон дер Лайен относно руските активи

Мерц спешно заминава за Брюксел за разговори с Де Вевер и фон дер Лайен относно руските активи

Свят Преди 1 час

Лидерите на Европейския съюз ще обсъдят инициативата в Брюксел на 18 декември

<p>Роботизирани кучета с лицата на Мъск и&nbsp;Безос&nbsp;предизвикаха хаос (СНИМКИ)</p>

Роботизирани кучета с лицата на Илон Мъск, Марк Зукърбърг и Джеф Безос предизвикаха хаос

Свят Преди 1 час

Всички роботизирани кучета вече са закупени от частни колекционери – на цена от 100 000 долара всяко

Владимир Путин

Разследване: Владимир Путин е морално отговорен за смъртта на Доун Стърджес

Свят Преди 1 час

Друго заключение на разследването за отравянията в Солсбъри през 2018 г. е, че те са планирани да „демонстрират силата на Русия“

Какво се обърка в последната битка на Траян от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какво се обърка в последната битка на Траян от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

<p>ПП-ДБ съобщиха темата на вота на недоверие към правителството</p>

ПП-ДБ внасят вот на недоверие към правителството за икономическа политика

България Преди 2 часа

<p>Героите на Варна: Горещи пожарникари блестят в благотворителен календар</p>

"Герои в сянка": Пожарникари събират средства за децата на загинали служители

България Преди 2 часа

Тиражът на календара, който е с надслов „Герои в сянка“, е 3 хиляди броя

Полицията привика на разпит непълнолетен след напрежението на протеста в Сливен

Полицията привика на разпит непълнолетен след напрежението на протеста в Сливен

България Преди 2 часа

С него ще бъде проведена беседа и ще се преценят последващите мерки

Всичко от днес

От мрежата

Как кучето ни да идва винаги, щом го повикаме

dogsandcats.bg

10 ползи от пътуването с котката ви

dogsandcats.bg
1

Облачно и дъждовно за Никулден

sinoptik.bg
1

Най-дъждовната есен за последните 10 години

sinoptik.bg

Траян от “Игри на волята”: С участието си искам да покажа на сина ми колко борбен трябва да е един човек! (ВИДЕО)

Edna.bg

Българският Роналдо ще пази Захари Бахаров в “Под прикритие” (СНИМКА)

Edna.bg

Ман Сити - Съндърланд: Важен сблъсък за върха на живо в Gong.bg

Gong.bg

Меси за Мондиал 2026: Аржентина ще се опита да спечели отново, но ще е трудно

Gong.bg

Пребиха баща и син и изпочупиха дома им в Шуменско, има задържан

Nova.bg

Жълт код за значителни валежи в пет области на България

Nova.bg