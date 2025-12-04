Мария Калас и Аристотел Онасис – тайната афера, за която знаеше целият свят

Л юбовната история на Мария Калас и Аристотел Онасис започва с любезното съдействие на американската водеща на рубрика за клюки Елза Максуел. Двамата се запознават в Италия през 1957 г. на парти, организирано от Елза в чест на Мария.

По това време Калас е омъжена за Джовани Батиста Менегини, а Онасис също е обвързан – през 1946 г. той се жени за Атина Ливанос, от която има две деца: Александър и Кристина. Бракът му с Атина обаче от години съществува само на хартия, тъй като двамата живеят отделно още от средата на 50-те. И Мария далеч не е щастлива в своя брак.

Източник: Getty Images

От страна на Онасис не пламва моментна искра, но се появява силно любопитство. „В този момент бяхме двамата най-известни живи гърци в света“, казва той по-късно.

Аферата започва две години по-късно, когато корабният магнат кани Мария и съпруга ѝ на круиз с яхтата си „Кристина О“. Съпругата му Атина първоначално се сприятелява с Калас, но когато за всички на борда става очевидно какво се случва между певицата и бизнесмена, тя напуска кораба.

Скоро след това двамата започват да се появяват публично заедно, макар да отричат връзката си. В края на 1959 г. и Калас, и Онасис обявяват, че се развеждат, а през 1960 г. официално признават, че са двойка. Мария вярва, че най-накрая е открила мъжа, когото е чакала, и се чувства преродена след брака си с Джовани, в който се е усещала като затворница. Не знае обаче, че предприемчивият Аристотел продължава да търси „идеалната съпруга-трофей“.

Източник: Getty Images

Той я открива в лицето на американската първа дама Жаклин Кенеди. Запознава се с нея през 1958 г., когато Джаки и съпругът ѝ Джон Ф. Кенеди са на почивка във Франция и присъстват на среща с Уинстън Чърчил, организирана от Онасис. Гръцкият милиардер моментално е запленен от елегантната ѝ осанка. „Има нещо дяволски упорито в нея, нещо провокативно в тази дама. Тя има чувствена душа“, казва той на приятелите си.

Вместо Джаки обаче той съблазнява сестра ѝ – Лий Радзивил, чийто брак е на ръба на разпадане. „Той беше магнетично привлекателен. Движеше се като владетел, искаше да бъде забелязан и забелязваше всичко“, спомня си Лий. На въпроса дали би се омъжила за него, тя отговаря: „А кой не иска?“

Единствено Мария отказва идеята за повторен брак след развода си – въпросът е доколко Онасис наистина е бил готов за такъв съюз. Мнозина вярват, че той започва връзка с Лий само за да се доближи до Джаки, която няколко пъти посещава яхтата му със сестра си. След убийството на Кенеди през 1963 г., Джаки търси утеха в брат му Робърт, а Онасис остава просто стар приятел.

През юни 1968 г. трагедията удря отново: Робърт Кенеди е убит. Отчаяната Джаки решава да осигури сигурност за себе си и децата си, и се обръща към Онасис. Пет месеца след смъртта на Робърт тя се омъжва за него на малка церемония на частния му остров Скорпиос.

Новината шокира света – и Мария Калас. Както мнозина предполагат, само няколко седмици след сватбата Онасис се появява на прага на парижкия дом на Мария и моли да бъде допуснат вътре. Макар публично да твърди, че връзката им е приключила, тя му прощава и двамата продължават аферата си.

Източник: Getty Images

Джаки е наясно какво се случва, но предпочита да си затваря очите – за нея най-важна е защитата, която Онасис осигурява на нея и децата ѝ.

Тя никога не говори публично за Мария. За разлика от Калас, която понякога използва медиите, за да се изкаже. На въпрос на Барбара Уолтърс дали тя и Джаки са приятелки, Мария отговаря: „Никога не съм я срещала, не сме приятелки. Нямам никакви лоши чувства към нея, защо бих? Разбира се, ако тя се отнасяше зле с г-н Онасис, може би ще ѝ се ядосвам, защото бих се държала така с всеки приятел, особено с такъв скъп приятел, почти съпруг, като Онасис.“

В същото интервю тя се преструва на безразлична към брака им: „Мъжът има право, точно както жената, да се влюби в някой друг. Не можеш да оковеш любовта във вериги.“

Източник: Getty Images

Калас остава до Онасис до самия край, независимо от всичко – връзката им е публична тайна. Когато през март 1975 г. става ясно, че здравето му е критично, тя го посещава тайно в болницата с помощта на личната му секретарка Кики Феруди Муцацос, която години наред организира тайните им срещи. „Тя винаги се бореше за него. Той обичаше да има красиви жени до себе си, а Мария беше много ревнива. Той не можеше да живее без нея. Тя беше част от тялото му, част от душата му, част от мозъка му. Те никога не спираха да се виждат“, казва Кики.

След смъртта на Онасис Мария така и не се възстановява. Близките ѝ са убедени, че няма да преживее подобна загуба. Две години по-късно тя умира от сърдечен удар, а пепелта ѝ е разпръсната край остров Скорпиос – последното място за покой на Аристотел Онасис.