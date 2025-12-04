България

Преизбраха Кирил Вълчев за генерален директор на БТА

Кирил Вълчев: Да се помолим Бог да е с нас в делата ни

4 декември 2025, 16:18
Преизбраха Кирил Вълчев за генерален директор на БТА
Източник: БТА

"Българската телеграфна агенция ще остане място за истински новини от всички и отвсякъде, с ясен източник, без оценки и със свободен достъп, в услуга за всички медии".

Такава заявка даде от парламентарната трибуна Кирил Вълчев, след като Народното събрание единодушно го преизбра за втори петгодишен мандат начело на БТА.

"Да се помолим Бог да е с нас в делата ни", добави той.

В началото на обръщението си към парламента Вълчев отбеляза, че гласуването на кандидатурата му днес "е пример, че българите можем да следваме завета на своя небесен покровител свети Йоан Рилски: "Старайте се да живеете единодушно и единомислено". То е и пример, че в България можем да спазваме правилата, включително сроковете, които сами сме приели". 

Вълчев благодари за подкрепата на Народното събрание - от депутатите до служителите в деловодството в медийната комисия, които са направили така, че да бъде спазен срокът за избора. 

"Спазването на срока, съгласно закона за определяне ръководителя на националната информационна агенция на България, не е формално решение", изтъкна Кирил Вълчев. И добави, че мандатът, редом със самостоятелния бюджет и подкрепата от различни обществени кръгове и политически сили, е гаранция за независимост на БТА, която е предвидена в Конституцията. 

"Затова благодарности и за 75-те становища с подкрепа от общо около 100 организации и личности - БАН, университетите, общините, работодателите, синдикатите, творчески съюзи, културни институции, артисти, патриарха", каза Кирил Вълчев.

Източник: БТА, Нелли Желева    
БТА Кирил Вълчев Народно събрание
