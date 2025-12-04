Новият противоракетен щит на Европа: Какво може Arrow 3

Г ермания се въоръжава: системата Arrow 3 е елемент от новия противоракетен щит, който ще защитава Европа и Германия от балистични ракети, съобщи Deutsche Welle.

Как функционира Arrow 3 и какви са предимствата ѝ?

Когато ракети атакуват от голяма височина, Arrow 3 ще може да ги унищожават още преди да навлязат в земната атмосфера. Новата отбранителна система премина вече в първа фаза на експлоатация. Бундесверът иска да унищожава балистични ракети още при навлизането им от Космоса. Така Германия става първата страна след Израел, която интегрира Arrow 3 в отбраната си.

Въвеждането на тази система е непосредствена реакция на руската агресивна война срещу Украйна и нарастващата заплаха от съвременните ракети с дълъг обсег. Arrow 3 е елемент от преориентацията на Германия в сферата на сигурността. Опасността от пряк ракетен удар от голяма височина или от космоса се оценява като не особено висока за Германия и Европа. Въпреки това държави като Русия разполагат с балистични ракети с голям обсег, които достигат екстремни височини и в случай на криза могат да представляват сериозна заплаха.

As of today, Berlin is protected by the Israeli Arrow 3 missile defense system. The grandchildren of the people nearly exterminated by the Germans are now making Germany safe for the German people. We do not live in the past. We live in the future. pic.twitter.com/irvmafVxxV — Uri Kurlianchik (@VerminusM) December 3, 2025

Досега Германия нямаше военен отговор на това. Отдавна анализите на НАТО предупреждаваха за пропуск в защитата на Европа в това отношение. Arrow 3 трябва да го запълни.

Hit-to-Kill: прецизност вместо експлозия

Системата за противоракетна отбрана Arrow 3 е разработена съвместно от Израел и САЩ и е една от най-модерните в света, когато става въпрос за отбрана срещу междуконтинентални ракети. Системата за противовъздушна отбрана IRIS-T покрива къси разстояния до около 15 километра, “Пейтриът” – средни разстояния до около 50 километра. А Arrow 3 може да защитава от по-далечни заплахи. Тя може да прехваща атакуващи ракети на височина до 100 километра – на границата с Космоса, и достига обхват до 2400 километра.

Arrow 3 се счита за технологичен лидер, но на висока цена: според оценки, една ракета Arrow 3 струва няколко милиона евро. “Пейтриът” и IRIS-T са значително по-евтини и в случай на нужда могат да бъдат използвани в по-голям брой.

Arrow 3 работи на т.нар. принцип „Hit-to-Kill“: приближаващата се ракета се унищожава не чрез експлозив, а чрез директен удар. Прехващащата ракета удря целта по нейната траектория, преди тя да достигне отново земната атмосфера. По този начин се образуват по-малко отломки, отколкото при експлозия от взривно устройство, което повишава безопасността над населените райони. За целта отбранителната система се нуждае от прецизно управление. Бойната глава разполага и със собствени сензори за корекция по време на полет.

Защита от бързи балистични ракети

Подобно на “Пейтриът”, Arrow 3 се състои от три основни компонента: радар за ранно предупреждение и бързо установяване на траектории, система за управление на бойни действия и анализ на заплахи с цел вземане на решение, и мобилна система за изстрелване на прехващащи ракети.

Системата е предназначена предимно за прехващане на балистични ракети. Става дума за оръжия, които след изстрелването си следват траектория, определена до голяма степен от гравитацията. Първоначално те се ускоряват чрез ракетния двигател, след което се издигат на голяма височина и в някои случаи дори могат да достигнат космоса, преди да достигнат целта си.

За разлика от крилатите ракети, които се управляват активно по време на целия полет, балистичните ракети се управляват само в началната фаза. Те са особено трудни за прехващане, защото летят изключително бързо, преодоляват големи разстояния и се издигат високо в атмосферата. Съвременните междуконтинентални ракети, като например руската „Сармат“, достигат скорости от над 20 000 километра в час.

Холцдорф: първата база на Arrow 3 в Германия

Първата база на противоракетната система е военното летище Холцдорф, южно от Берлин. Там се тестват персоналът, процедурите и интеграцията на системата в мрежата за противовъздушна отбрана на НАТО. Холцдорф служи като отправна точка за изграждането на национален защитен щит срещу ракети с голям обсег. Планират се още две бази в Бавария и Шлезвиг-Холщайн. Пълната защитна способност на системата Arrow 3 се очаква да бъде постигната през 2030 година. Разпределянето на системите на няколко места има за цел да гарантира, че защита ще бъде осигурена, дори и в случай на отказ на отделни компоненти в критична ситуация.

Arrow 3 беше официално въведена в експлоатация от Израел в началото на 2017 г. За разлика от известната противоракетна система „Железен купол“, която отблъсква предимно ракетни атаки от Газа и Ливан, Arrow 3 е разработен специално за ракети с голям обсег. С разполагането на системата в Германия, тя за първи път става част от европейската противовъздушна отбрана European Sky Shield Initiative, в която Германия е активен участник.

В края на септември 2023 г. Германия и Израел сключиха в Берлин сделка за закупуването на системата Arrow 3 – най-голямата сделка за въоръжение с Израел досега. Според данни на германското министерство на отбраната обемът на сделката възлиза на над 3,6 милиарда евро. Част от сумата ще бъде инвестирана в пакети за поддръжка и обслужване, които да гарантират функционирането на системата в продължение на десетилетия. За Европа Arrow 3 е едновременно и стъпка към по-голяма независимост от оръжейните системи на САЩ.