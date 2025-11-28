Пари

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

През почивните дни клиентите ще могат да използват картите си за плащания на ПОС терминали и в интернет

28 ноември 2025, 22:09
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Източник: iStock

Б анковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни и новогодишната нощ, увери Асоциацията на банките в България (АББ) в съобщение до медиите.

Относно техническата страна на процеса от АББ обясняват, че преминаването на банковите системи към еврото е планирано за периода 31 декември - 2 януари, а всяка банка ще информира клиентите си за достъпността на своите дигитални канали в този период.

Заради еврото: Правителството предлага 31 декември и 2 януари за почивни

През почивните дни клиентите ще могат да използват картите си за плащания на ПОС терминали и в интернет. В интервала между 21:00 часа на 31 декември и 01:00 часа на 1 януари ще се случи техническото пренастройвана на системите (карти, ПОС терминали, банкомати) с временни прекъсвания на системите. Всички услуги ще бъдат възстановени поетапно до 1 час след полунощ. Всяка банка ще информира своите клиенти с конкретни детайли за този времеви период за пренастройка на системите. След този час картовите системи ще преминат към стандартен режим, като всички плащания ще се извършват в евро, обяснява асоциацията.

На финала сме за картовите разплащания в евро

От 1 януари 2026 г. банкоматната мрежа ще започне да разпространява евро банкноти.

АББ препоръчва за удобство гражданите да осигурят достатъчна наличност по картите си преди празничните дни. Добре е да предвидят и известна сума в брой в лева за новогодишната нощ, като от АББ припомнят, че левови банкноти и монети ще могат да се използват през целия месец януари в периода на двойно обращение.

Източник: БТА, Анелия Цветкова    
