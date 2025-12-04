Разследване: Владимир Путин е морално отговорен за смъртта на Доун Стърджес

Международния център за разрешаване на спорове в Лондон за първи път преглежда доклада от разследването за отравянето на руския агент Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия с невропаралитичния агент „Новичок“, съобщава Би Би Си ( BBC ).

Едно от заключенията на доклада е, че руският президент Владимир Путин е „морално отговорен“ за смъртта на британската гражданка Доун Стърджес.

Припомняме, че тя почина в болницата „Солсбъри“ на 8 юли 2018 г., осем дни след като влязла в контакт с „Новичок“ в жилището на партньора си Чарли Роули в близкия Еймсбъри. Тя се напръскала с това, което смятала за парфюм, но се оказало подхвърления от извършителите „Новичок“.

Най-голямата от четири деца и майка на три деца, тя беше описана от майка си Каролайн Стърджес като „интелигентен… изключително всеотдаен и много добър човек“. Макар че житейските ѝ обстоятелства през последните години „се бяха влошили“ до степен да живее в защитено жилище, майка ѝ казва, че Доун е очаквала да започне на чисто.

Грижите, които е получила от екипите на линейката и болницата, са били „напълно подходящи“, каза председателят на разследването лорд Антъни Хюс днес. „Убеден съм, че никакво медицинско лечение не би могло да спаси живота ѝ“, добави той.

Фактът, че първите реагирали екипи от спешните служби не са били предупредени за възможното объркване между симптоми на свръхдоза опиати и нервнопаралитичен агент, „не е оказал никакво влияние“ върху лечението на Стърджес и „никакво предупреждение не би могло да я спаси“, заключава докладът. Той също така не е оказал „значително влияние“ върху лечението на партньора ѝ Чарли Роули, тъй като парамедиците, които са го поели, веднага са заподозрели нервнопаралитично отравяне и са го лекували съответно, се казва още в доклада от разследването.

Все пак по-добра информация относно объркващите симптоми е можело да бъде дадена на полицията, за да се избегне първоначалната грешка случаят да бъде третиран като свързан с наркотици, казва докладът.

Друго заключение на разследването е, че отравянията са планирани да „демонстрират силата на Русия“. Атаката срещу Сергей и Юлия Скрипал е трябвало да бъде „публична демонстрация на руската мощ“, заключава лорд Хюс.

Следователно смъртта на Доун Стърджес е била косвена жертва в операция, която „представлявала публично изявление, както за международна, така и за вътрешна аудитория, че Русия ще действа решително в защита на своите интереси“, казва той.

Всички участници в опита за убийство на семейство Скрипал, включително Путин, който е одобрил атаката „на най-високо ниво“, са „морално отговорни“ за смъртта на Стърджес, се казва в доклада.

Русия винаги е отричала участие

Руското правителство винаги е отричало участието си в отравянията в Солсбъри от 2018 г. След нападението двама мъже, обвинени в атентата, се появиха по руската телевизия, където настояха, че са посетили Солсбъри като туристи, желаещи да видят катедралния шпил. Руското посолство е било многократно търсено за коментар, но не е отговорило.

„Пропуски“ в третирането на Скрипал като разменен затворник

Имало е „пропуски“ в начина, по който е бил наблюдаван Сергей Скрипал като разменен затворник, тъй като не са били извършвани редовни писмени оценки. Но не е било „неразумно“ да се смята, че Скрипал не е бил изложен на висок риск от убийство, казва лорд Хюс, като добавя, че допълнителни мерки за сигурност не биха предотвратили отравянето.

Единственото, което е можело да предотврати атаката, би било даването на Скрипал на изцяло нова самоличност, но през 2018 г. рискът не е бил смятан за достатъчно висок, за да го оправдае, а и самият Скрипал не би се съгласил, се казва в доклада.

Ако Скрипал беше поставен в охраняван комплекс, допълнителната сигурност можеше да накара нападателите да приложат отровата на по-публично място „като по този начин създадат по-голяма, а не по-малка опасност за невинни хора“, се казва в доклада.