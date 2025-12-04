Свят

Разследване: Владимир Путин е морално отговорен за смъртта на Доун Стърджес

Друго заключение на разследването за отравянията в Солсбъри през 2018 г. е, че те са планирани да „демонстрират силата на Русия“

4 декември 2025, 14:42
Разследване: Владимир Путин е морално отговорен за смъртта на Доун Стърджес
Владимир Путин   
Източник: GettyImages
Международния център за разрешаване на спорове в Лондон за първи път преглежда доклада от разследването за отравянето на руския агент Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия с невропаралитичния агент „Новичок“, съобщава Би Би Си (BBC).
 
Едно от заключенията на доклада е, че руският президент Владимир Путин е „морално отговорен“ за смъртта на британската гражданка Доун Стърджес.
 
Припомняме, че тя почина в болницата „Солсбъри“ на 8 юли 2018 г., осем дни след като влязла в контакт с „Новичок“ в жилището на партньора си Чарли Роули в близкия Еймсбъри. Тя се напръскала с това, което смятала за парфюм, но се оказало подхвърления от извършителите „Новичок“.
 
Най-голямата от четири деца и майка на три деца, тя беше описана от майка си Каролайн Стърджес като „интелигентен… изключително всеотдаен и много добър човек“. Макар че житейските ѝ обстоятелства през последните години „се бяха влошили“ до степен да живее в защитено жилище, майка ѝ казва, че Доун е очаквала да започне на чисто.
 
Грижите, които е получила от екипите на линейката и болницата, са били „напълно подходящи“, каза председателят на разследването лорд Антъни Хюс днес. „Убеден съм, че никакво медицинско лечение не би могло да спаси живота ѝ“, добави той.
 
Фактът, че първите реагирали екипи от спешните служби не са били предупредени за възможното объркване между симптоми на свръхдоза опиати и нервнопаралитичен агент, „не е оказал никакво влияние“ върху лечението на Стърджес и „никакво предупреждение не би могло да я спаси“, заключава докладът. Той също така не е оказал „значително влияние“ върху лечението на партньора ѝ Чарли Роули, тъй като парамедиците, които са го поели, веднага са заподозрели нервнопаралитично отравяне и са го лекували съответно, се казва още в доклада от разследването.
 
Все пак по-добра информация относно объркващите симптоми е можело да бъде дадена на полицията, за да се избегне първоначалната грешка случаят да бъде третиран като свързан с наркотици, казва докладът.
 
Друго заключение на разследването е, че отравянията са планирани да „демонстрират силата на Русия“. Атаката срещу Сергей и Юлия Скрипал е трябвало да бъде „публична демонстрация на руската мощ“, заключава лорд Хюс.
 
Следователно смъртта на Доун Стърджес е била косвена жертва в операция, която „представлявала публично изявление, както за международна, така и за вътрешна аудитория, че Русия ще действа решително в защита на своите интереси“, казва той.
 
Всички участници в опита за убийство на семейство Скрипал, включително Путин, който е одобрил атаката „на най-високо ниво“, са „морално отговорни“ за смъртта на Стърджес, се казва в доклада.
 
Русия винаги е отричала участие
 
Руското правителство винаги е отричало участието си в отравянията в Солсбъри от 2018 г. След нападението двама мъже, обвинени в атентата, се появиха по руската телевизия, където настояха, че са посетили Солсбъри като туристи, желаещи да видят катедралния шпил. Руското посолство е било многократно търсено за коментар, но не е отговорило.
 
„Пропуски“ в третирането на Скрипал като разменен затворник
 
Имало е „пропуски“ в начина, по който е бил наблюдаван Сергей Скрипал като разменен затворник, тъй като не са били извършвани редовни писмени оценки. Но не е било „неразумно“ да се смята, че Скрипал не е бил изложен на висок риск от убийство, казва лорд Хюс, като добавя, че допълнителни мерки за сигурност не биха предотвратили отравянето.
 
Единственото, което е можело да предотврати атаката, би било даването на Скрипал на изцяло нова самоличност, но през 2018 г. рискът не е бил смятан за достатъчно висок, за да го оправдае, а и самият Скрипал не би се съгласил, се казва в доклада.
 
Ако Скрипал беше поставен в охраняван комплекс, допълнителната сигурност можеше да накара нападателите да приложат отровата на по-публично място „като по този начин създадат по-голяма, а не по-малка опасност за невинни хора“, се казва в доклада.
 
Лорд Хюс добавя, че нападатели, готови да рискуват да бъдат видени от очевидци, едва ли биха били възпрени от видеонаблюдение, особено ако планират да напуснат страната още същата вечер.

На 4 март 2018 г. бившият руски двоен агент Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия Скрипал бяха отровени с нервнопаралитичното вещество „Новичок“ в Солсбъри, Англия. Атаката предизвика незабавно и мащабно разследване от британските власти. Правителството на Обединеното кралство пряко обвини Русия за отговорност, което доведе до значително дипломатическо напрежение, при което 27 държави колективно експулсираха 143 руски разузнавачи.

Едновременно с това експерти от Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО) бяха поканени да вземат проби за независим анализ. По-късно британските прокурори издадоха европейски заповеди за арест за двама руски граждани, Александър Петров и Руслан Боширов, обвинявайки ги в опит за убийство, въпреки че Русия последователно отричаше каквото и да е участие.

Три месеца по-късно, на 30 юни 2018 г., британската гражданка Доун Стърджес влязла в контакт със същото нервнопаралитично вещество в Еймсбъри, като се разболя тежко. Тя трагично почина в болницата в Солсбъри на 8 юли 2018 г., превръщайки се в първата жертва на „Новичок“ на британска земя. Нейният партньор, Чарли Роули, също изложен на веществото, оцеля. След смъртта ѝ Скотланд Ярд незабавно започна разследване за убийство, а британският министър на отбраната Гавин Уилямсън публично приписа смъртта ѝ на Русия. Беше инициирано официално разследване на смъртта ѝ, за да се проучат щателно обстоятелствата, включително потенциално руско участие.

Настоящият преглед от Международния център за разрешаване на спорове в Лондон сега разглежда констатациите от тези разследвания, оценявайки официалните отговори и цялостното управление на тези безпрецедентни инциденти.

По темата

Източник: BBC    
отравяне на Скрипал Новичок Доун Стърджес Владимир Путин Русия Солсбъри разследване нервнопаралитичен агент морална отговорност руска мощ
Последвайте ни
Шофьор сам свали поставената скоба на автомобила си и си тръгна

Шофьор сам свали поставената скоба на автомобила си и си тръгна

Десетки нови снимки от острова на Джефри Епстийн разкриват

Десетки нови снимки от острова на Джефри Епстийн разкриват "ужасяващите му престъпления"

Русия заплаши с ответни мерки и

Русия заплаши с ответни мерки и "най-остра реакция"

"Герои в сянка": Пожарникари събират средства за децата на загинали служители

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
EV допускат голяма грешка, като се опитват да заменят всички ДВГ модели

EV допускат голяма грешка, като се опитват да заменят всички ДВГ модели

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 5 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 5 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 5 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 5 дни

Виц на деня

Жена към приятелка: — Мъжът ми винаги има последната дума… — И коя е тя? — „Добре“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Проф. Ива Христова: COVID достигна пика си и се оттегля, но грипът настъпва

Проф. Ива Христова: COVID достигна пика си и се оттегля, но грипът настъпва

България Преди 35 минути

Децата са рисковият контингент при грипа, обясни директорът на НЦЗПБ

„Не влязохме в тълпата, за да не пострадат хора“ – Иван Георгиев от СДВР за реакцията на полицаите на протеста пред „Телеграфно подкастът“

„Не влязохме в тълпата, за да не пострадат хора“ – Иван Георгиев от СДВР за реакцията на полицаите на протеста пред „Телеграфно подкастът“

България Преди 36 минути

Началникът на сектор „Масови мероприятия“ в СДВР заяви, че полицията е разпознала провокатори още в началото на протеста, но не е могла да ги изведе без риск за ескалация и пострадали сред мирните граждани

Полицията привика на разпит непълнолетен след напрежението на протеста в Сливен

Полицията привика на разпит непълнолетен след напрежението на протеста в Сливен

България Преди 1 час

С него ще бъде проведена беседа и ще се преценят последващите мерки

Украйна: Искаме истински мир, а не примирие

Украйна: Искаме истински мир, а не примирие

Свят Преди 1 час

„Европа е имала твърде много несправедливи мирни сделки в миналото“, заяви украинският външен министър Андрей Сибиха

Петя Буюклиева изпитва музикалния си инстинкт в “Пееш или лъжеш”

Петя Буюклиева изпитва музикалния си инстинкт в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 1 час

Kъм звездната компания ще се присъединят Иво Аръков и Деян Неделчев

Експерт алармира за фалшиво евро, как да разпознаваме истинските банкноти

Експерт алармира за фалшиво евро, как да разпознаваме истинските банкноти

Пари Преди 1 час

Истинският риск при преминаването към единната европейска валута не е в обменния курс, а в опасността от разпространение на фалшиви пари, предупреди финансовият експерт Макс Баклаян

Златан Ибрахимович ще носи олимпийския огън на Зимните игри през 2026 г.

Златан Ибрахимович ще носи олимпийския огън на Зимните игри през 2026 г.

Свят Преди 1 час

Церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри през 2026 г. е насрочена за 6 февруари на стадион „Джузепе Меаца“ в Милано

От -10 до 20 градуса ни чакат до края на декември

От -10 до 20 градуса ни чакат до края на декември

България Преди 1 час

Каква е прогнозата за времето за Коледа

<p>Кремъл съобщи кога Путин ще проведе годишната си пресконференция</p>

Путин ще проведе годишната си пресконференция на 19 декември

Свят Преди 1 час

Събитието се превърна в традиция по време на дългото му управление

Тревожен ръст на пациентите в болниците с грип в Англия

Тревожен ръст на пациентите в болниците с грип в Англия

Свят Преди 1 час

Грипният сезон в Англия започва по-рано от повечето европейски държави, затова наблюдаваният ръст на хоспитализациите и броя на пациентите с грип там служи като важен индикатор за предстоящата грипна вълна в цяла Европа

Хилари Клинтън ще се срещне с британски депутати - привилегия, отказана два пъти на Тръмп

Хилари Клинтън ще се срещне с британски депутати - привилегия, отказана два пъти на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Тя ще участва в събитие в резиденцията на председателя на Камарата на общините

Авария остави без парно и топла вода част от Южна София и няколко болници

Авария остави без парно и топла вода част от Южна София и няколко болници

България Преди 2 часа

Aварийни екипи са на място и започват работа по изолиране

Изненадващата поява на Клаудия Шифър на кралския банкет в Уиндзор

Изненадващата поява на Клаудия Шифър на кралския банкет в Уиндзор

Любопитно Преди 2 часа

Присъствието ѝ на събитието вероятно е било леко неловко за принц Уилям, който според публикации в миналото е бил влюбен в супермодела

Кайли Дженър е преминала терапия със стволови клетки за хронична болка в гърба

Кайли Дженър е преминала терапия със стволови клетки за хронична болка в гърба

Любопитно Преди 2 часа

„Справям се с лоша хронична болка в гърба почти 3 години след последната ми бременност"

ООН призова за връщането на отведените в Русия украински деца

ООН призова за връщането на отведените в Русия украински деца

Свят Преди 2 часа

САЩ също подкрепиха резолюцията

Бивш съюзник на Макрон спира подкрепата - Франция в риск да остане без бюджет

Бивш съюзник на Макрон спира подкрепата - Франция в риск да остане без бюджет

Свят Преди 2 часа

"Няма план Б“, каза Мод Брежон

Всичко от днес

От мрежата

10 ползи от пътуването с котката ви

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

dogsandcats.bg
1

Облачно и дъждовно за Никулден

sinoptik.bg
1

Най-дъждовната есен за последните 10 години

sinoptik.bg

Българският Роналдо ще пази Захари Бахаров в “Под прикритие” (СНИМКА)

Edna.bg

Кейт Мидълтън дебютира в Уиндзор с най-голямата и блясква корона досега

Edna.bg

Ясно е за колко време Трент ще е извън игра

Gong.bg

Внукът на Мохамед Али подгрява битката на Кобрата в Дубай

Gong.bg

Пребиха баща и син и изпочупиха дома им в Шуменско, има задържан

Nova.bg

Жълт код за значителни валежи в пет области на България

Nova.bg