Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

П ожарникари от противопожарна служба в близост до западногерманския град Дармщат трябваше да разрязват пералня, за да извадят 8-годишно момиче, което се е заклещило вътре по време на игра, съобщи днес официален представител, цитиран от ДПА.

"Докато си играеше на криеница, тя търсеше по-добро скривалище“, разказа пред ДПА общинският пожарен инспектор Бенедикт Фрьолих.

Момичето влязло в барабана на пералнята и се заклещило, което накарало родителите му да се обадят на пожарната. Спасителите първоначално се опитали да използват смазочен препарат и да разглобят машината, за да освободят момичето, преди да разрежат барабана с електрическа трион. Те успели да извадят детето невредимо.