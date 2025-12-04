България

Оставиха в ареста четирима от задържаните в понеделник

Защитата и на четиримата заяви, че няма достатъчно данни за това те да са автори на извършените вандалски прояви

4 декември 2025, 17:03
Пускат под гаранция шофьора, убил полицай на Северната тангента

Пускат под гаранция шофьора, убил полицай на Северната тангента
Проф. Ива Христова: Огромна част от болните от грип остават скрити

Проф. Ива Христова: Огромна част от болните от грип остават скрити
МВР с мерки за безпроблемното протичане на студентския празник

МВР с мерки за безпроблемното протичане на студентския празник
Пеевски за ПП-ДБ: Това е истината, не могат да избягат от миналото си

Пеевски за ПП-ДБ: Това е истината, не могат да избягат от миналото си
Делото

Делото "Исторически парк": Привърженици на "Величие" протестират пред Съдебната палата в София
Разбиха и ограбиха църква край Пловдив

Разбиха и ограбиха църква край Пловдив
Протестът на гръцките фермери: Отвориха

Протестът на гръцките фермери: Отвориха "Кулата - Промахон", но блокираха "Илинден - Ексохи"
„Не съм плащал на протестиращи", твърди задържаният с 31 000 лв. по време на размириците след протеста

„Не съм плащал на протестиращи“, твърди задържаният с 31 000 лв. по време на размириците след протеста

С ъдът остави в ареста четирима от задържаните за погрома след протеста в понеделник. Съдът реши, че има реална опасност от извършване на ново престъпление, предава NOVA.

Защитата и на четиримата заяви, че няма достатъчно данни за това те да са автори на извършените вандалски прояви, а фактът, че двама от тях са осъждани, не означава, че са готови още веднъж да влязат в ареста. 

Задържаните на протеста: Прокуратурата иска постоянен арест за петима, пуска още толкова

„Полицаите ми се обадиха, казаха да не се притеснявам, само за справка са, не са направили нищо. Това се случва в 02:00 часа през нощта, тоест след протеста. Били са на някаква спирка, дошли, спрели са ги - документи за проверка, едното момче не е имало лична карта: „Ще дойдеш ли с нас до районното, за да установим кой си. - Да, няма проблеми”. Отишли са децата и хайде задържане. Цял ден ги държаха на другия ден, цял ден от полицията излизат и казват спокойно, тези момчета нищо не са направили, няма проблеми. И в 19:00 ми се стоварват някакви постановления от някаква прокурорка”, заяви Светослав Толешков, баща на един от обвиняемите.

Ескалацията след протеста в София: 14 обвинени, 10 задържани до 72 часа

Задържаните може да обжалват решението на съда в 3-дневен срок. 

Тази вечер се гледа и мярката на петия арестуван, за когото прокуратурата иска постоянен арест. Според държавното обвинение има данни, че той е употребил алкохол. Има и три прекратени досъдебни производства за притежание на наркотици. У него са откривани цигари с марихуана.

На записи от камери се вижда, че е със специфично яке, което го идентифицира като автор на вандалски прояви, въпреки че качеството не е добро и не може да се направи лицево разпознаване.

Защитата му твърди, че е бит в полицията, като е удрян в главата, ребрата и стомаха. 

Източник: NOVA    
Арести Погроми Вандализъм
Катастрофа на трамвай и кола в центъра на София

Катастрофа на трамвай и кола в центъра на София

Сензация - какво са знаели германските служби за Путин

Сензация - какво са знаели германските служби за Путин

Пилот на изтребител F-16 направи нещо невероятно

Пилот на изтребител F-16 направи нещо невероятно

Мария Калас и Аристотел Онасис – тайната афера, за която знаеше целият свят

Мария Калас и Аристотел Онасис – тайната афера, за която знаеше целият свят

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

