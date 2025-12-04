Оставиха в ареста четирима от задържаните в понеделник

„Не съм плащал на протестиращи“, твърди задържаният с 31 000 лв. по време на размириците след протеста

С ъдът остави в ареста четирима от задържаните за погрома след протеста в понеделник. Съдът реши, че има реална опасност от извършване на ново престъпление, предава NOVA.

Защитата и на четиримата заяви, че няма достатъчно данни за това те да са автори на извършените вандалски прояви, а фактът, че двама от тях са осъждани, не означава, че са готови още веднъж да влязат в ареста.

Задържаните на протеста: Прокуратурата иска постоянен арест за петима, пуска още толкова

„Полицаите ми се обадиха, казаха да не се притеснявам, само за справка са, не са направили нищо. Това се случва в 02:00 часа през нощта, тоест след протеста. Били са на някаква спирка, дошли, спрели са ги - документи за проверка, едното момче не е имало лична карта: „Ще дойдеш ли с нас до районното, за да установим кой си. - Да, няма проблеми”. Отишли са децата и хайде задържане. Цял ден ги държаха на другия ден, цял ден от полицията излизат и казват спокойно, тези момчета нищо не са направили, няма проблеми. И в 19:00 ми се стоварват някакви постановления от някаква прокурорка”, заяви Светослав Толешков, баща на един от обвиняемите.

Ескалацията след протеста в София: 14 обвинени, 10 задържани до 72 часа

Задържаните може да обжалват решението на съда в 3-дневен срок.

Тази вечер се гледа и мярката на петия арестуван, за когото прокуратурата иска постоянен арест. Според държавното обвинение има данни, че той е употребил алкохол. Има и три прекратени досъдебни производства за притежание на наркотици. У него са откривани цигари с марихуана.

На записи от камери се вижда, че е със специфично яке, което го идентифицира като автор на вандалски прояви, въпреки че качеството не е добро и не може да се направи лицево разпознаване.

Защитата му твърди, че е бит в полицията, като е удрян в главата, ребрата и стомаха.