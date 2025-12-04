Любопитно

Защо жена не успя да спечели “Игри на волята” 7? (ВИДЕО)

 

4 декември 2025, 16:48
Какво се обърка в последната битка на Траян от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какво се обърка в последната битка на Траян от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

"Мамо, няма да ме познаеш като ме видиш!" - Радостина от “Игри на волята” с изповед минути след като отпадна на крачка от финала! (ВИДЕО)
Алекс сложи край на участието на Радостина и Траян в “Игри на волята”

Алекс сложи край на участието на Радостина и Траян в “Игри на волята”
Двама финалисти казват сбогом на Арената на “Игри на волята”

Двама финалисти казват сбогом на Арената на “Игри на волята”
Стоунхендж току-що стана по-странен: Археолози потвърждават масивен изкуствен пръстен от ями под земята

Стоунхендж току-що стана по-странен: Археолози потвърждават масивен изкуствен пръстен от ями под земята
Какви бяха първите думи на Николета след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какви бяха първите думи на Николета след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)
Стратегически ход изпрати Траян на елиминации в „Игри на волята”

Стратегически ход изпрати Траян на елиминации в „Игри на волята”
Коледната елха на София грейна с над 20 000 светлини

Коледната елха на София грейна с над 20 000 светлини

С лед седем седмици в най-тежките условия на блатото и поредица от трудни битки, Радостина Радева напуска „Игри на волята“ като най-добре класиралата се жена в сезона и един от най-впечатляващите играчи на Арената. Пътят ѝ през Дуранкулак е бил „възможно най-трудният“, но точно това я е превърнало в човек, който вярва, че след преживяното вече няма никакви страхове. Макар да отпадна на крачка от финала, тя казва, че носи най-важната победа - силата да продължи напред. А сега, благодарение на Avène, най-накрая може да се погрижи за себе си след раните, ухапванията и изпитанията, през които е преминала.

Как човек оцелява 7 седмици без храна и на тежки условия като тези на блатото?

„Няма такъв ужас като 7 седмици на блатото. Бях пречупена много пъти - от условията, от комарите … но мечтата ми беше по-голяма. Стисках зъби и си казвах, че няма да се откажа“ - споделя Радостина.

Кой момент Радостина определя като най-тежкия в играта си?

„Отпадането на Георги Стойчев - Шопа. Видях човек с огромно сърце да си тръгва заради контузия и лошите условия на блатото. Това ме удари много по-силно, отколкото която и да е битка.“

Кой успех тя определя като най-голям?

„Отстраняването на Ръждавичка в капитанската битка. За мен тя беше сигурен финалист. Да победя човек като нея означаваше страшно много.“

Какво ѝ помогна да се възстанови след всичко преживяно?

„След игрите кожата ми беше в ужасно състояние - рани, изгаряния и ухапвания. Благодаря на Avène, защото най-накрая мога да се погрижа за себе си като една истинска жена. Това за мен беше най-нежен подарък след такава жестока игра“ - споделя искрено Радостина.

Защо жена не успя да спечели сезон 7 на “Игри на волята”? Как Радостина се справи с безмилостните комари на блатото? И кой е най-достойният за голямата награда от 100 000 лева според нея? Гледай цялото видео, за да разбереш.

Източник: Игри на волята    
Радостина Радева Игри на волята Оцеляване Блато Битки Възстановяване Победи Финал Контузии Тежки условия
Последвайте ни

По темата

Пускат под гаранция шофьора, убил полицай на Северната тангента

Пускат под гаранция шофьора, убил полицай на Северната тангента

Мария Калас и Аристотел Онасис – тайната афера, за която знаеше целият свят

Мария Калас и Аристотел Онасис – тайната афера, за която знаеше целият свят

Шофьор сам свали поставената скоба на автомобила си и си тръгна

Шофьор сам свали поставената скоба на автомобила си и си тръгна

Десетки нови снимки от острова на Джефри Епстийн разкриват

Десетки нови снимки от острова на Джефри Епстийн разкриват "ужасяващите му престъпления"

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Можем ли да кастрираме по-възрастно куче?

Можем ли да кастрираме по-възрастно куче?

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 5 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 5 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 5 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 5 дни

Виц на деня

Жена към приятелка: — Мъжът ми винаги има последната дума… — И коя е тя? — „Добре“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Шакира с неочакван комплимент към бившия си Жерар Пике</p>

"Най-дългата любовна история, която съм имала“: Шакира с неочакван комплимент към Пике

Любопитно Преди 28 минути

В ново интервю Шакира показва на света различен блясък – по-мека в някои моменти, по-остра в други и изненадващо замислена. А това, което най-много учуди феновете, беше неочакваният ѝ комплимент към Пике — кратка, но показателна реплика, която разкрива колко много се е променило в живота ѝ

Бях простреляна 7 пъти и оцелях - мазнините спасиха живота ми

Бях простреляна 7 пъти и оцелях - мазнините спасиха живота ми

Свят Преди 33 минути

Бранди Литрел е отвлечена и простреляна многократно от тийнейджър, който я ограбва, но оцелява заради наднорменото си тегло

Снимката е илюстративна

Новият противоракетен щит на Европа: Какво може Arrow 3

Свят Преди 1 час

Когато ракети атакуват от голяма височина, Arrow 3 ще може да ги унищожават още преди да навлязат в земната атмосфера

САЩ се присмиват на ЕС заради скандал с измами

САЩ се присмиват на ЕС заради скандал с измами

Свят Преди 1 час

Заместник-държавният секретар на САЩ атакува Федерика Могерини

Проф. Ива Христова: Огромна част от болните от грип остават скрити

Проф. Ива Христова: Огромна част от болните от грип остават скрити

България Преди 2 часа

Децата са рисковият контингент при грипа, обясни директорът на НЦЗПБ

<p>СДВР признава, че изборът е бил между щети и кръвопролитие &ndash; ексклузивно в &bdquo;Телеграфно подкастът&ldquo;</p>

„Не влязохме в тълпата, за да не пострадат хора“ – Иван Георгиев от СДВР за реакцията на полицаите на протеста пред „Телеграфно подкастът“

България Преди 2 часа

Началникът на сектор „Масови мероприятия“ в СДВР заяви, че полицията е разпознала провокатори още в началото на протеста, но не е могла да ги изведе без риск за ескалация и пострадали сред мирните граждани

Русия заплаши с ответни мерки и "най-остра реакция"

Русия заплаши с ответни мерки и "най-остра реакция"

Свят Преди 2 часа

Захарова коментира днес "незаконните действия" на Европейския съюз

Мерц спешно заминава за Брюксел за разговори с Де Вевер и фон дер Лайен относно руските активи

Мерц спешно заминава за Брюксел за разговори с Де Вевер и фон дер Лайен относно руските активи

Свят Преди 2 часа

Лидерите на Европейския съюз ще обсъдят инициативата в Брюксел на 18 декември

Владимир Путин

Разследване: Владимир Путин е морално отговорен за смъртта на Доун Стърджес

Свят Преди 2 часа

Друго заключение на разследването за отравянията в Солсбъри през 2018 г. е, че те са планирани да „демонстрират силата на Русия“

<p>ПП-ДБ съобщиха темата на вота на недоверие към правителството</p>

ПП-ДБ внасят вот на недоверие към правителството за икономическа политика

България Преди 2 часа

<p>Героите на Варна: Горещи пожарникари блестят в благотворителен календар</p>

"Герои в сянка": Пожарникари събират средства за децата на загинали служители

България Преди 2 часа

Тиражът на календара, който е с надслов „Герои в сянка“, е 3 хиляди броя

Полицията привика на разпит непълнолетен след напрежението на протеста в Сливен

Полицията привика на разпит непълнолетен след напрежението на протеста в Сливен

България Преди 2 часа

С него ще бъде проведена беседа и ще се преценят последващите мерки

Украйна: Искаме истински мир, а не примирие

Украйна: Искаме истински мир, а не примирие

Свят Преди 2 часа

„Европа е имала твърде много несправедливи мирни сделки в миналото“, заяви украинският външен министър Андрей Сибиха

Петя Буюклиева изпитва музикалния си инстинкт в “Пееш или лъжеш”

Петя Буюклиева изпитва музикалния си инстинкт в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 2 часа

Kъм звездната компания ще се присъединят Иво Аръков и Деян Неделчев

Експерт алармира за фалшиво евро, как да разпознаваме истинските банкноти

Експерт алармира за фалшиво евро, как да разпознаваме истинските банкноти

Пари Преди 3 часа

Истинският риск при преминаването към единната европейска валута не е в обменния курс, а в опасността от разпространение на фалшиви пари, предупреди финансовият експерт Макс Баклаян

Златан Ибрахимович ще носи олимпийския огън на Зимните игри през 2026 г.

Златан Ибрахимович ще носи олимпийския огън на Зимните игри през 2026 г.

Свят Преди 3 часа

Церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри през 2026 г. е насрочена за 6 февруари на стадион „Джузепе Меаца“ в Милано

Всичко от днес

От мрежата

Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

dogsandcats.bg
1

Облачно и дъждовно за Никулден

sinoptik.bg
1

Най-дъждовната есен за последните 10 години

sinoptik.bg

Траян от “Игри на волята”: С участието си искам да покажа на сина ми колко борбен трябва да е един човек! (ВИДЕО)

Edna.bg

Българският Роналдо ще пази Захари Бахаров в “Под прикритие” (СНИМКА)

Edna.bg

НА ЖИВО: Славия – Левски, съставите

Gong.bg

Без контузени в ЦСКА преди мача с Черно море

Gong.bg

Оставиха в ареста четирима от задържаните за погрома след протеста в понеделник

Nova.bg

Пребиха баща и син и изпочупиха дома им в Шуменско, има задържан

Nova.bg