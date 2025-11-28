Свят

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи - твърди се, че полицай е провокирал демонстрантите

Според автора на видеото това е полицаят, който беше заснет да се плези на протестиращите

28 ноември 2025, 20:20
Н ови видеоклипове от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи. Сигнал е изпратен и до „Новините на NOVA”.

Протест срещу Бюджет 2026 - "Триъгълникът на властта" под обсада

Участник в демонстрацията, заснел видеото, твърди, че един от служители на реда провокира протестиращите. Според автора на видеото това е полицаят, който беше заснет да се плези на демонстрантите.

Цончо Ганев: От един протест правителството дава задна

Изпратихме официално запитване до МВР. Към момента няма коментар по темата, но от пресцентъра припомниха, че поведението на терен на въпросния служител на реда ще бъде обект на проверка от столичната дирекция на вътрешните работи.

Източник: NOVA    
