Полуфиналистите в “Игри на волята” стават ясни тази вечер

Зрелищна елиминационна битка изпраща още един от финалистите по пътя към дома

4 декември 2025, 15:55
Полуфиналистите в "Игри на волята" стават ясни тази вечер
Ч етиримата полуфиналисти в екстремното риалити “Игри на волята” ще станат ясни тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След като приключенецът Калин се класира за следващата фаза с победата си в битката за неприкосновеност вчера, днес двама воини ще се борят за спасение по време на последния номинационен съвет за сезона.

Срещата край огъня с водещата Ралица Паскалева ще разкрие поредица от изненадващи ходове, с които богатството на участниците ще бъде използвано за разчистване на сметки и изпълнение на тайни стратегически планове.

Елиминираният финалист ще бъде ексклузивен гост в официалния подкаст “След Игрите”, където водещата Ваня Запрянова го очаква с купища любопитни и провокативни въпроси. Интервюто ще бъде налично в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube след излъчване на епизода на екстремната надпревара в ефир.

Кой ще се присъедини към Калин в голямата четворка? И кой ще каже сбогом на Дивия север само ден преди големия финал?

Не пропускайте да видите в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Пускат под гаранция шофьора, убил полицай на Северната тангента

Мария Калас и Аристотел Онасис – тайната афера, за която знаеше целият свят

Шофьор сам свали поставената скоба на автомобила си и си тръгна

Десетки нови снимки от острова на Джефри Епстийн разкриват "ужасяващите му престъпления"

Банките отпускат по-трудно кредити

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

"Най-дългата любовна история, която съм имала“: Шакира с неочакван комплимент към Пике

В ново интервю Шакира показва на света различен блясък – по-мека в някои моменти, по-остра в други и изненадващо замислена. А това, което най-много учуди феновете, беше неочакваният ѝ комплимент към Пике — кратка, но показателна реплика, която разкрива колко много се е променило в живота ѝ

Бях простреляна 7 пъти и оцелях - мазнините спасиха живота ми

Бранди Литрел е отвлечена и простреляна многократно от тийнейджър, който я ограбва, но оцелява заради наднорменото си тегло

Русия удари жестоко Укрйна, десетки хиляди засегнати

Херсон бива подлаган от Русия на атаки с ракети, дронове и артилерия почти всекидневно

Новият противоракетен щит на Европа: Какво може Arrow 3

Когато ракети атакуват от голяма височина, Arrow 3 ще може да ги унищожават още преди да навлязат в земната атмосфера

Проф. Ива Христова: Огромна част от болните от грип остават скрити

Децата са рисковият контингент при грипа, обясни директорът на НЦЗПБ

„Не влязохме в тълпата, за да не пострадат хора“ – Иван Георгиев от СДВР за реакцията на полицаите на протеста пред „Телеграфно подкастът“

Началникът на сектор „Масови мероприятия“ в СДВР заяви, че полицията е разпознала провокатори още в началото на протеста, но не е могла да ги изведе без риск за ескалация и пострадали сред мирните граждани

Русия заплаши с ответни мерки и "най-остра реакция"

Захарова коментира днес "незаконните действия" на Европейския съюз

Мерц спешно заминава за Брюксел за разговори с Де Вевер и фон дер Лайен относно руските активи

Лидерите на Европейския съюз ще обсъдят инициативата в Брюксел на 18 декември

Роботизирани кучета с лицата на Илон Мъск, Марк Зукърбърг и Джеф Безос предизвикаха хаос

Всички роботизирани кучета вече са закупени от частни колекционери – на цена от 100 000 долара всяко

Какво се обърка в последната битка на Траян от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

ПП-ДБ внасят вот на недоверие към правителството за икономическа политика

"Герои в сянка": Пожарникари събират средства за децата на загинали служители

Тиражът на календара, който е с надслов „Герои в сянка“, е 3 хиляди броя

Полицията привика на разпит непълнолетен след напрежението на протеста в Сливен

С него ще бъде проведена беседа и ще се преценят последващите мерки

Украйна: Искаме истински мир, а не примирие

„Европа е имала твърде много несправедливи мирни сделки в миналото“, заяви украинският външен министър Андрей Сибиха

Петя Буюклиева изпитва музикалния си инстинкт в “Пееш или лъжеш”

Kъм звездната компания ще се присъединят Иво Аръков и Деян Неделчев

Експерт алармира за фалшиво евро, как да разпознаваме истинските банкноти

Истинският риск при преминаването към единната европейска валута не е в обменния курс, а в опасността от разпространение на фалшиви пари, предупреди финансовият експерт Макс Баклаян

