Цветът на годината за 2026 г. е „Cloud Dancer“

Pantone избра „Cloud Dancer“ – първия бял цвят в историята на класацията – за цвят на 2026 г., като символ на спокойствие, яснота и нуждата от ново начало в напрегнатия съвременен свят

4 декември 2025, 16:58
Цветът на годината за 2026 г. е „Cloud Dancer“
Източник: iStock/Getty Images

Pantone обяви дългоочаквания си цвят на годината за 2026 г., избирайки „балансирано бяло“, наречено Cloud Dancer (Облачен танцьор), пише TIME.

Самопровъзгласилият се за „глобален авторитет по цветовете“ бранд твърди, че PANTONE 11-4201 Cloud Dancer притежава „ефирно присъствие“, което „действа като шепот на спокойствие и мир в шумен свят“.

Това е първият път, когато Pantone избира бял цвят, откакто започна да определя цвят на годината през 1999 г.

Цветът на годината се избира от екип от експерти и има за цел да „привлече вниманието към връзката между културата и цвета“, уточняват от компанията. Тазгодишният избор е замислен да представи усещането за спокойствие и тишина, което според Pantone остава крайно необходимо „в едно неистово общество“.

„Подобно на празно платно, Cloud Dancer символизира нашето желание за ново начало. Отлепвайки слоеве от остаряло мислене, ние отваряме вратата към нови подходи“, се казва в съобщението на Pantone.

„В този момент на трансформация, когато преосмисляме бъдещето си и мястото си в света, Pantone 11-4201 Cloud Dancer е дискретен нюанс, предлагащ обещание за яснота“, заяви в прессъобщение Лиатрис Айземан, изпълнителен директор на Pantone Color Institute.

„Какофонията, която ни заобикаля, е станала непосилна, което прави по-трудно да чуем гласовете на вътрешното си аз. Съзнателно изявление за опростяване, Cloud Dancer засилва фокуса ни, осигурявайки освобождаване от разсейването на външни влияния.“

Pantone е глобална компания за стандартизация на цветовете, а цветът на годината се определя ежегодно от Pantone Color Institute – екип от изследователи, които консултират за цветови решения и прогнозират тенденции на пазара.

За да избере своя нюанс, международният екип анализира нови технологии, социални ценности, произведения на изкуството, туристически дестинации, както и цялостното настроение и нагласи на дизайнерите и потребителите през годината.

„Има причини, поради които хората гравитират към определени цветови семейства, когато го правят. За нас това наистина е фокусиране върху цветово семейство, което виждаме да се появява във всички области на дизайна, и след това оттам да го задълбочим в цвета, който виждаме“, каза вицепрезидентът на Pantone Color Institute Лори Пресман пред TIME миналата година. „Винаги сравнявам този екип с почти цветни антрополози.“

Това не е първият път, когато Pantone се стреми да внесе усещане за успокоение чрез цвета на годината. Mocha Mousse бе избран през 2025 г. заради топлината и хармонията си, а Peach Fuzz от 2024 г. също беше описан като нежен и подхранващ нюанс.

Cloud Dancer може да е първият бял цвят, удостоен със званието, но Pantone се доближи до него през 2006 г. с неутралния Sand Dollar, който според компанията е бил избран, за да отрази притесненията около икономиката.

Новият цвят изглежда особено подходящ на фона на последните дванадесет месеца, белязани от масови вълнения в САЩ. Убийството на десния коментатор Чарли Кърк разтърси страната на фона на нарастващото политическо насилие срещу известни личности, включително стрелбата по двама депутати от Минесота и техните съпруги, наред с други нападения. Напрежението продължи и през 2025 г. с масови протести и неотдавнашната стрелба по двама членове на Националната гвардия, при която единият беше убит, а друг остава ранен.

Според Pantone, Cloud Dancer се връща към нуждата от човешка връзка и разбирателство помежду ни. Белият цвят символизира и възможността за чисто начало – отправна точка, от която можем да черпим нова перспектива.

