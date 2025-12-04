България

Проф. Ива Христова: Огромна част от болните от грип остават скрити

Децата са рисковият контингент при грипа, обясни директорът на НЦЗПБ

4 декември 2025, 14:53
О громна част от заболелите от грип остават скрити. При всички случаи те са много повече от официално регистрираните. Набират скорост и другите респираторни заболявания. Първо е SARS-CoV-2. Това е доминиращият в момента вирус, макар че той достигна своя пик и вече се оттегля. От седмици заболеваемостта от COVID намалява. Но освен него имаме аденовируси, риновируси. В сезона на респираторните заболявания не може да сме изненадани от широката им циркулация, която ще нараства. Това заяви в Обедния информационен блок директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. д-р Ива Христова пред NOVA.

По думите ѝ в момента заболелите от грип са малко, макар че грипният сезон е започнал по-рано. "Сега изтече 48-ата седмица, а заболеваемостта е 92 на 10 000. Това са някъде около 3200 случая. Разбира се, това е средната за страната. Има области с по-висока заболеваемост, почти двойно  – Силистра, Варна, а също и в София област. И освен това зависи от възрастовата група. Знаем всички, че рисков контингент са децата. От друга страна, при възрастните над 65 години пък са основните хоспитализации. Така че при деца до 4 години заболеваемостта е 350 на 10 000. При деца от 5 до 14 години е 270, т.е. в пъти над средната за страната. Те са рисковият контингент", обясни тя. 

И прогнозира, че заболеваемостта от грип леко ще се повишава през декември. "И след това ще стартира януари, особено след коледните и новогодишните събирания. Може би до седмица рязко ще започне да се повишава заболеваемостта", посочи професор Христова. 

Тя даде и съвети как да се предпазим, ако не сме ваксинирани срещу грип. "Ако не сме успели да се ваксинираме, ни остават противоепидемичните мерки, които познаваме от COVID. Но трябва да си ги припомним и да ги спазваме, ако искаме да сме здрави - проветряване на помещенията, маски на по-многолюдни места, избягване на срещи с болни хора, спазване на дистанция, дезинфекция на ръцете. Освен това трябва да се постараем нашата имунна система да е в добро състояние. От респираторен вирус човек трудно се спасява, но ако имунната система е на добро ниво, или няма да се разболеем, или ще бъде много леко, с много леки симптоми, които буквално за ден-два ще отшумят". 

Източник: NOVA    
Грип Респираторни заболявания COVID 19 Проф. Ива Христова Заболеваемост Противоепидемични мерки Грипен сезон Деца Имунна система Вируси
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
