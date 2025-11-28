Свят

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Според източници от бранша това ще засегне около 6000 самолета, или над половината от машините в света

Обновена преди 13 минути / 28 ноември 2025, 21:41
Източник: Георги Димитров/Vesti

Е вропейският самолетостроител „Еърбъс“ (Airbus) съобщи днес, че е разпоредил незабавна промяна в софтуера на значителен брой от най-продаваните си самолети от семейството A320, предаде Ройтерс.

„Еърбъс“ посочи в изявление, че неотдавнашен инцидент със самолет от семейството A320 е разкрил, че интензивна слънчева радиация може да повреди данни, които са от критично значение за функционирането на системите за управлението на полета. Според източници от бранша това ще засегне около 6000 самолета, или над половината от машините в света.

„Еърбъс“ признава, че тези препоръки ще доведат до оперативни нарушения за пътниците и клиентите, посочи компанията. 

Нискотарифната авиокомпания „УизЕър“ (Wizz Air), която обслужва и маршрути от и до България, съобщи, че част от нейните самолети са сред засегнатите машини, които изискват софтуерна актуализация. „УизЕър“ вече е насрочила необходимото техническо обслужване, за да осигури пълно съответствие с установената мярка за ограничаване на риска, се посочва в съобщението, получено в БТА.

Компанията предупреждава, че е резултат някои нейни полети през уикенда могат да бъдат  засегнати. Пътниците, които са резервирали билетите си директно през уебсайта на „УизЕър“ или чрез мобилното приложение на авиокомпанията, ще бъдат уведомени за всякакви промени в разписанието, допълва превозвачът. 

 

Източник: БТА, Елена Савова    
