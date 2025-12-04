Мерц спешно заминава за Брюксел за разговори с Де Вевер и фон дер Лайен относно руските активи

Г ерманският канцлер Фридрих Мерц ще пристигне в петък в Брюксел в опит да убеди белгийските лидери да подкрепят план за отпускане на заем от 165 милиарда евро за Украйна, финансиран чрез използване на паричната стойност на замразените руски държавни активи, държани на белгийска територия.

"Канцлерът Фридрих Мерц утре вечер ще пътува до Белгия за вечерна среща на четири очи с белгийския премиер Барт Де Вевер и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен", съобщи говорител на германското правителство пред POLITICO .

Мерц промени планираното си пътуване до Осло, за да бъде в Брюксел, след като Европейската комисия предложи финансов пакет за подпомагане на отбраната на Украйна срещу руските сили. Времето притиска европейските лидери, тъй като се очаква финансовите резерви на Киев да бъдат изчерпани през април.

Как Белгия се превърна в най-ценния съюзник на Русия в Европа

Барт Де Вевер продължава да се противопоставя на инициативата, тъй като по-голямата част от активите се съхраняват от базираната в Брюксел финансова институция Euroclear. Той се опасява, че Русия може да отвърне с ответни мерки срещу Белгия у дома и в чужбина, и настоява за железни финансови гаранции от останалите държави членки, преди изобщо да обмисли подкрепа за предложението на Комисията.

Лидерите на Европейския съюз са планирали дискусия по инициативата на 18 декември в Брюксел. Неуспехът да се постигне споразумение може да принуди правителствата на ЕС да използват средства на европейските данъкоплатци, за да гарантират оцеляването на Украйна.