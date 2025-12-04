Какво се обърка в последната битка на Траян от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какви бяха първите думи на Николета след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Т раян Мучев излезе от Арената на “Игри на волята” със смесица от спокойствие и бунтуващи вътрешни емоции. Самият той се определя като човек, който признава слабостите си и не се страхува да ги покаже. Интелигентен, дисциплиниран и физически подготвен, той се бореше докрай, но накрая съдбата го спря на финалния пъзел с минимална разлика от победителя Алекс. Но пътят до там говори за характер, тактика и уважение към съперниците.

Софтуерният инженер и бивш тенисист, който влезе в Играта със спортен бекграунд и ясна стратегия, отговори на няколко въпроса, с които зрителите могат да разберат по-добре какво точно доведе до отпадането му два дни преди големия финал.

Какво се обърка в последната му битка?

“Алекс беше по-добър на пъзели. Опитах се да си направя достатъчно голяма преднина, но в пъзела загубих и то заради няколко части разлика - за съжаление това реши нещата” - споделя Траян.

Имаше ли видими охлузвания от битките и как се справяш с тях?

“Това е реторичен въпрос - да, имам видими белези: дънерите и липсата на кожа по ръцете ми са най-очевидни. Но това са знаци от битката и ги приемам. Благодаря на Avène, защото след интензивните битки по арените, кожата ми има нужда от специална грижа. Продуктите им ще ми помогнат да успокоя кожата си и да я възстановя от охлузванията и раздразненията, за което съм много благодарен”.

Кой е фаворитът на Траян за победа и защо?

“Дино е моят фаворит - виждам в него искреност и вярност. Той ми стана надежден съюзник и приятел и вярвам, че има сили да стигне далеч” коментира бившият тенисист.

Надигра ли се Траян на последния съвет? И какво би казал на сина си Ноа след премеждията от последната си битка? Гледай цялото видео, за да разбереш.