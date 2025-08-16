Любопитно

„Какво му е?": Защо съседите на Марк Зукърбърг са му ядосани

16 август 2025, 17:07
„Какво му е?“: Защо съседите на Марк Зукърбърг са му ядосани
"Какво му е на ума Марк Зукърбърг?"

Оказва се, че каквото и да е, действа на нервите на съседите му!

В някога тихия квартал Кресент Парк в Пало Алто, главният изпълнителен директор на Meta е превърнал дома си във високотехнологична крепост, а местните жители се чувстват като статисти в настолна игра на милиардер. Сега съседите на шефа на Facebook са стигнали до точката на нетърпение, пише Times of India.

Защо?

Дом или комплекс за технологичния титан?

През последните 14 години, главният изпълнителен директор на Meta, Марк Зукърбърг, тихо, или не толкова тихо, е купил 11 жилища в уютния Кресент Парк в Пало Алто, инвестирайки над 110 милиона долара в квартала. Откакто се установиха в Кресент Парк​ през 2011 г., Зукърбърг и Чан разшириха своето царство на недвижимите имоти, купувайки жилища на двойна или тройна пазарна цена. Сега пет къщи са обединени в един масивен комплекс, пълен с къщи за гости, буйни градини, басейн с хидромасажно дъно и игрище за пикълбол. И това не е всичко. Най-изумителната забележителност в това царство, или кралство, е статуята на Присила Чан, която гордо стои на имота!

Но какъв е истинският проблем?

Безкрайното строителство! И допълнено с изключително охранителни мерки.

Бункери, мазета или пещера за прилепи?

Под това обширно имение се намира структура от 670 квадратни метра, обозначена като „мазета“ в строителните разрешителни, но за съседите тя е „бункер“ или дори „пещерата на прилепите на милиардера“.

Това е класически момент, в който да се каже: „Големият брат наблюдава!“

И не толкова небрежно.

Осемте години на почти постоянно строителство доведоха до постоянен парад на тежки машини, шумни смущения и пълзящо разочарование, а сега - нищо чудно - съседите се чувстват сякаш някога идиличният им квартал е под обсада.

Съседите се оплакват от безмилостни мерки за сигурност, камери, за които се твърди, че са насочени към задните им дворове, охранители, наблюдаващи обществените тротоари, и общо усещане, че са наблюдавани. Един имот изглежда се използва като частно училище за 14 деца, включително дъщерите на Зукърбърг, нещо, което градските разпоредби не позволяват. Местните власти са обвинени в нарушаване на правилата, като са одобрили 56 разрешителни и дори са капризно блокирали улици за частни барбекюта.

И все пак говорителят на Зукърбърг, Аарън Маклиър , настоя пред „Таймс“, че бизнесменът и съпругата му са положили всички усилия, за да „избегнат смущения“ в общността, въпреки че призна, че семейството се нуждае от сериозна охрана поради броя на заплахите, пред които са изправени в резултат на богатството и славата му, пише Realtor.com.

„Марк, Присила и децата им са направили Пало Алто свой дом повече от десетилетие. Те ценят това, че са членове на общността и са предприели редица стъпки, надхвърлящи всички местни изисквания, за да избегнат безредици в квартала“, каза Маклиър. 

Последиците от суматохата

Благодарение на неуморната отдаденост на Зукърбърг да прави и преправя кралството си, съседите сега са раздразнени. Майкъл Кишник, жител, чийто дом е ограден от три страни от имоти, собственост на Зукърбърг, е уловил настроението перфектно, както съобщава The Post: „Никой квартал не иска да бъде окупиран... Но точно това са направили.“

И не е сам. Други също са раздразнени, благодарение на постоянното преместване на къщи, шума, строителството и намаляващото чувство за общност. Освен това е и гафът с частното училище - една от къщите се използва като училище за 14 деца, включително дъщерите на Зукърбърг, въпреки че е против законите за зониране. Всъщност, местните власти са обвинени, че си затварят очите за разрастващата се крепост.

Мирното предложение

Съседите са се уморили от осемгодишната сага с продължаващото строителство, изпълнено с шумни машини, блокирани алеи, прах по колите и дори счупени огледала. Зукърбърг, обвинен в създаването на такъв шум, обаче не е безучастен.

В опит да успокои напрежението, охраната вече използва електрически превозни средства (по-тихи, по-екологични), подарява кошници с пенливо вино и понички Krispy Kreme, както и шумопотискащи слушалки се доставят до врата по време на смущения, а при по-празнични поводи количка със сладолед минава през квартала.

Но за много местни жители това е като лейкопласт на развалена улица. Но това не е само за разглезен квартал в Силициевата долина; това е поглед към това как властта, парите и влиянието могат да променят общностите. Когато един милиардер може тихо да купи блок от имоти и да построи подземни „пещери за прилепи“, средностатистическият собственик на жилище се чувства притиснат. Конфликтът подчертава належащи въпроси: Каква тежест има един квартал, сравнен с най-богатите си жители? Могат ли богатите хора наистина да оформят местните закони, за да отговарят на техния комфорт? И по-важното, докога ще продължава това за сметка на здравия разум на обикновените хора, които са по-малко привилегировани от милиардера?

Източник: Times of India / Realtor.com    
