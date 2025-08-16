България

Тол камерите ще засичат липсата на предпазен колан

16 август 2025, 18:31
16 август 2025, 18:31
О т 12 август тол системата има нова функция – камерите засичат и автомобили, чиито водачи или пътници са без поставен предпазен колан. Само за няколко дни са регистрирани 170 такива нарушения, които вече се изпращат като доказателства към МВР, съобщи NOVA.

Новата мярка е част от програмата на Националното тол управление за подобряване на пътната безопасност и контрола върху правилата за движение.

В рамките на месец – между 15 юли и 15 август, тол камерите са установили над 1500 автомобила с манипулирани регистрационни номера и повече от 1600 случая на движение в аварийната лента. На нарушителите са наложени глоби съгласно закона.

Според НТУ новите функции не изискват допълнителни средства от бюджета, тъй като са активирани на база вече налични възможности на системата. Следващата стъпка е въвеждане на контрол върху агресивното шофиране на малка дистанция, както и предоставяне на актуална информация на водачите за пътната обстановка и времето. Очаква се това да стане факт през идните месеци.

