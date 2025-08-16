България

Два мотоциклета се удариха на пътя Благоевград - Дупница, има пострадали

Всички участници в произшествието са закарани за преглед

16 август 2025, 16:30
Два мотоциклета се удариха на пътя Благоевград - Дупница, има пострадали
К атастрофа на пътя Благоевград - Дупница, при разклона за с. Слатино. Движението се осъществява двупосочно в една лента, съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура".

При маневра на мотоциклет в него се е ударил движещия се зад него, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил. И двата мотоциклета са пътували в посока Благоевград, като са били с по двама пътници. Всички участници в произшествието са закарани за преглед в лечебно заведение. По първоначални данни няма сериозно пострадали.

От АПИ предупредиха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

