Зеленски иска гаранции за сигурност от Европа и САЩ

„Трябват надеждни и дългосрочни гаранции (за Украйна) с участието както на Европа, така и на САЩ“, написа Володимир Зеленски в своя Telegram канал.

Той повтори също желанието си всички важни за Украйна въпроси да бъдат обсъждани с участието на властите в Киев. Освен това той призова за по-строги санкции срещу Русия, „ако няма тристранна среща (Русия - САЩ – Украйна)“.

Според агенция РБК-Украйна, по време на разговора му с Тръмп е повдигнат въпросът за гаранциите за сигурност, който е формулиран като „Гаранции за сигурност извън НАТО по член 5“, тоест гаранции за сигурност, както в раздел 5 от Северноатлантическия договор относно колективната сигурност, но не във формат на НАТО.