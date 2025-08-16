Любопитно

Принцът и принцесата на Уелс Уилям и Катрин се местят в нов кралски дом

Кралската двойка планира да се установи в имота Форест лодж с осем спални, разположен в Уиндзорския парк

16 август 2025, 14:43
Принцът и принцесата на Уелс Уилям и Катрин се местят в нов кралски дом
Принц Уилям и принцеса Катрин с децата им: Джордж, Шарлот и Луи   
Източник: БТА/AP

П ринцът и принцесата на Уелс Уилям и Катрин ще преместят семейството си от Аделаида котидж в нов дом „завинаги“ до края на годината, разкри източник пред английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Двамата, заедно с децата си принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луи, планират да се установят в имота Форест лодж с осем спални, разположен в Уиндзорския парк. Според информация на The Sun семейството се надява на „ново начало“ след трудния период в Аделаида котидж, когато почина кралица Елизабет, а Кейт и крал Чарлз научиха, че ще трябва да се борят с диагноза рак.

Ремонтни дейности вече текат, за да може имотът да е готов за преместването преди края на годината.

Според изданието ремонтът ще бъде финансиран лично от двойката.

Близък до семейството коментира пред таблоида: „Уиндзор се превърна в техен дом. Но през последните години, докато живееха в Аделаида котидж, имаше наистина трудни времена. Преместването им дава възможност за ново начало и нова глава – шанс да оставят някои от неприятните спомени зад гърба си“.

Домът предлага впечатляващи гледки, а футболният фен Уилям дори ще може да вижда арката на стадион „Уембли“ от прозореца на спалнята си. Кейт вече е забелязана да избира нови мебели за новото жилище, включително маса за 24 души.

Семейството за пръв път се премести в Уиндзор през 2022 г., когато се установи в по-скромния Аделаида котидж.

Този имот от втора категория е на удобно разстояние от Lambrook School, където учат Джордж, Шарлот и Луи. Смята се, че излизането от Лондон е било заради желанието семейството да бъде по-близо до покойната кралица и да даде на децата си по-нормален живот с повече уединение.

Преместването им съвпадна с труден период за кралското семейство, тъй като само седмици по-късно кралица Елизабет II почина в замъка Балморал. Аделаида котидж също така предостави спокойна обстановка за възстановяването на Кейт след химиотерапия, след като миналата година ѝ беше поставена диагнозата рак.

Уилям и Кейт посрещнаха семейство Макрон, крал Чалрз ги чакаше с карети
19 снимки
Уилям Кейт Макрон
Уилям Кейт Макрон
Уилям Кейт Макрон
Уилям Кейт Макрон

Семейството няма персонал, който да живее в настоящия им дом и се смята, че така ще бъде и в по-голямото ново жилище.

Двойката обмисля и кое средно училище да изберат за принц Джордж, като фаворит изглежда колежът Итън

– където годишната такса надхвърля 63 000 паунда. 

Новината идва след като Принцесата на Уелс пусна втория от своите тримесечни филми, посветени на красотата на „Майката природа“, вдъхновен от утехата, която е намирала в природата по време на борбата си с болестта.

Филмът „Лято“ е заснет във Великобритания през последните месеци и включва кадри от Шефилд, Брадфорд, Северен Уелс, Ангълси и южното крайбрежие на Англия.

Макар че във филма принцесата не се появява визуално, Катрин е дала гласа си за разказа. Филмът беше публикуван в социалните канали на двореца Кенсингтън. Към него беше добавено и писмено послание от кралската особа: „Животът ни процъфтява, когато ценим връзките на любов и приятелство. Никога не е било по-важно да оценяваме стойността на другия и на Майката природа. Наздраве за лятото. – К“.

Серията стартира през пролетта и предизвика огромен обществен интерес като празник на смяната на сезоните във Великобритания и „напомняне и отражение на красотата и сложността на човешкия опит“.

Източник: Daily Mail    
принц Уилям принцеса Кейт Катрин кралско семейство нов дом Уиндзор
