Кола нарочно прегази мъж от Сливен два пъти

Задържан е съсед на пострадалия

16 август 2025, 17:58
Кола нарочно прегази мъж от Сливен два пъти
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

М лад мъж е в реанимацията на сливенската болница с тежки наранявания, след като бил прегазен два пъти от лек автомобил тип ван. За престъплението е задържан съсед на пострадалия, съобщи кореспондентът на БТА в Сливен Сабина Стефанова. Случаят е от 14 август.

Мъжът бил ударен от колата около 22 часа на ул. „Дели Ради“ в квартал „Даме Груев”. По данни на очевидци колата първоначално се отдалечила, след което се върнала и го прегазила повторно.

По случая Окръжната прокуратура в Сливен е образувала досъдебно производство.

Източник: Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова    
Сливен ПТП Прегазен Наранявания Задържане Ван Криминален инцидент Прокуратура Досъдебно производство Съсед
