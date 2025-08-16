България

Масирани проверки за фалшиви книжки в София

Задържани са четирима, съставени са над 200 фиша

16 август 2025, 17:34
Масирани проверки за фалшиви книжки в София
Източник: БГНЕС

Б лизо 300 водачи на МПС са проверени при специализирана полицейска операция на СДВР, съобщи NOVA.

Тя стартира в петък вечер на територията на София. Полицейските действия са насочени към опазване на обществения ред и откриване на водачи, притежаващи шофьорска книжка със съмнителен произход.

До момента служителите на СДВР са проверили 299 водачи на моторни превозни средства. Задържани са четирима -  един, управлявал след употреба на наркотици и алкохол, друг с  неистинска шофьорска книжка, както и двама, управлявали нерегистрирани МПС.

Съставени са 216 фиша, 33 акта за установено административно нарушение и са връчени 79 електронни фиша. Акцията продължава

Източник: NOVA    
Полицейска акция СДВР Шофьори Пътен контрол Нарушения Алкохол и наркотици Фалшиви книжки Нерегистрирани МПС Задържани София
Последвайте ни

По темата

Масирани проверки за фалшиви книжки в София

Масирани проверки за фалшиви книжки в София

„Какво му е?“: Защо съседите на Марк Зукърбърг са му ядосани

„Какво му е?“: Защо съседите на Марк Зукърбърг са му ядосани

Евакуират живущите в Българово заради голям пожар

Евакуират живущите в Българово заради голям пожар

Зеленски иска гаранции за сигурност от Европа и САЩ

Зеленски иска гаранции за сигурност от Европа и САЩ

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Brabus отново изневери на Mercedes с RR Cullinan

Brabus отново изневери на Mercedes с RR Cullinan

carmarket.bg
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
Ексклузивно

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Преди 2 дни
Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят
Ексклузивно

Какво става, Русия проби при Покровск, това ли е краят

Преди 1 ден
Протести в цяла Сърбия тази вечер
Ексклузивно

Протести в цяла Сърбия тази вечер

Преди 1 ден
Почина тонрежисьорът Иван Иванов
Ексклузивно

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Преди 1 ден

Виц на деня

– Тате, ти как си разбрал, че мама е "единствената"? – Ами... просто нямаше как да я спра да го повтаря..
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Макрон призова за бдителност и продължаване на натиска върху Русия

Свят Преди 57 минути

Френският президент приветства и "готовността на Съединените щати" да допринесат за даване на гаранции за сигурността на Украйна

,

Два мотоциклета се удариха на пътя Благоевград - Дупница, има пострадали

България Преди 1 час

Всички участници в произшествието са закарани за преглед

Принц Уилям и принцеса Катрин с децата им: Джордж, Шарлот и Луи

Принцът и принцесата на Уелс Уилям и Катрин се местят в нов кралски дом

Любопитно Преди 3 часа

Кралската двойка планира да се установи в имота Форест лодж с осем спални, разположен в Уиндзорския парк

<p>Какво е състоянието на пострадалите след бруталния удар с АТВ</p>

Какво е състоянието на пострадалите след бруталния удар с АТВ

България Преди 4 часа

„Вчера лекарят ни каза: „Не мога да ви давам надежди и не мога да ви ги отнемам”. Снаха ми и детето ѝ са със счупени черепи”, разкри Юлиан Здравков

<p>Какво каза Европа след срещата в Аляска</p>

Какво каза Европа след срещата в Аляска

Свят Преди 4 часа

Група от няколко европейски лидери съвместно се ангажираха да продължат да подкрепят Украйна и да поддържат натиска върху Русия

Ужасяващата катастрофа между автомобил и автобус в София

Свидетел на ужаса в София: Шофьорът на колата не изглеждаше притеснен

България Преди 5 часа

Разкриха самоличността на загиналия пътник в автобуса

Опашките за хляб в Боливия

Ден преди изборите: Хлябът в Боливия вече не стига за закуска

Свят Преди 5 часа

Политолози правят паралели между кризата в Боливия и Френската революция от XVIII в., причинена от ръста на цените на хляба. Разликата е, че в Боливия хлябът не поскъпва, просто качеството и грамажът му намаляват

<p>Младеж без книжка катастрофира в Студентски град</p>

Младеж без книжка катастрофира в Студентски град

България Преди 6 часа

"Шофьорът" е дал положителни проби за алкохол и наркотици

<p>Ново огнище на пожара в Пирин се разгоря над с. Илинденци</p>

Ново огнище на пожара в Пирин се разгоря над с. Илинденци

България Преди 6 часа

Така активните огнища в Пирин планина стават три

Володимир Зеленски и Доналд Тръмп в Овалния кабинет

Володимир Зеленски ще се срещне с Доналд Тръмп във Вашингтон в понеделник

Свят Преди 6 часа

Украинският лидер заяви, че срещата в понеделник ще бъде „за да се обсъдят всички подробности относно прекратяването на убийствата и войната“

<p>След жп инцидента край Симеоновград: Машинистите обвиниха състоянието на релсовия път</p>

След жп инцидента край Симеоновград: Машинистите обвиниха състоянието на релсовия път

България Преди 7 часа

От пожарната уверяват, че опасност от ново възпламеняване към момента няма

<p>Ще остане ли в ареста 18-годишният, прегазил семейство с АТВ</p>

Бургаският съд решава дали да остави в ареста 18-годишният, прегазил семейство с АТВ

България Преди 7 часа

МВР започва вътрешна проверка, след твърдения на близки на пострадалите, че случаят се прикрива, тъй като родителите на виновния шофьор работят в полицията

Наводнение в Пакистан

Смъртоносни наводнения убиха стотици хора в Пакистан, Кашмир и Непал

Свят Преди 7 часа

Внезапни наводнения, предизвикани от проливни дъждове првърнаха пътища в реки, разрушиха сгради и сееха смърт

Лаймската болест – подценената заплаха, която се разпространява с климата

Лаймската болест – подценената заплаха, която се разпространява с климата

Свят Преди 8 часа

Mного лекари се затрудняват да разпознаят симптомите ѝ

<p>След ужасяващата катастрофа в София: Една смърт и много въпроси</p>

След ужасяващата катастрофа в София: Една смърт и много въпроси

България Преди 8 часа

„Абсолютен опит за убийство. Това не се различава по нищо от това да влезеш с пистолет в автобус и да започнеш да стреляш“, категоричен е автомобилният експерт Филип Лазаров

<p>Sky News: Тръмп режисира среща, но Путин дърпаше конците</p>

Sky News: Тръмп режисира среща, но Путин дърпаше конците

Свят Преди 9 часа

Тръмп аплодира Путин при пристигането му в Аляска – а руският президент вероятно си е тръгнал доволен от себе си.

Всичко от днес

От мрежата

Безопасно ли е да правите секс пред кучето си

dogsandcats.bg

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg
1

Бури в началото на предстоящата седмица

sinoptik.bg
1

Паленето на стърнища вреди на почвата

sinoptik.bg

5 тайнствени места в България, които да посетите до края на годината

Edna.bg

Спри нещата, които искаш, с мисли за тяхната липса

Edna.bg

Общата визия: Артета, Гуардиола и Алонсо

Gong.bg

Съпругата на Тасевски: Време е за промяна

Gong.bg

Евакуация в Българово заради голям пожар (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Световните лидери - с коментар за срещата между Тръмп и Путин (ОБЗОР)

Nova.bg